Rassismus und Homophobie sind für fast 70 Prozent der Hassdelikte in Málaga verantwortlich

Es war Ende April, in den frühen Morgenstunden, als mehrere Passagiere am Flughafen von Málaga beobachteten, wie mindestens fünf Personen im Alter zwischen 24 und 36 Jahren einen Mann arabischer Herkunft angriffen. Obwohl Zeugen auf einen Streit zwischen Taxifahrern als Hintergrund der Schlägerei hinwiesen, erklärte die Provinzpolizeistelle, dass die meisten der Verdächtigen, die wegen Hassverbrechen festgenommen wurden, mit einer radikalen ideologischen Gruppe in Verbindung standen und bereits wegen ähnlicher Taten verurteilt worden waren. Dies ist einer der Fälle, die die Statistik der Hassdelikte für das vergangene Jahr anschwellen lassen, in der 43 Hassverbrechen verzeichnet wurden, von denen mehr als 70 Prozent durch Rassismus und sexuelle Orientierung motiviert waren.

Im Einzelnen gab es 17 Vorfälle im Zusammenhang mit rassistischem und fremdenfeindlichem Verhalten und 14 Vorfälle im Zusammenhang mit homo- oder transphoben Angriffen. Diese vom Innenministerium veröffentlichten Zahlen zeigen, dass beide Themen die Hauptursachen für Hass in der Provinz sind. Der Grund dafür? Laut Experten, die von dieser Zeitung befragt wurden, ist es die Polarisierung der Gesellschaft als Folge einer „Politik, die die Gesellschaft dazu anstachelt, einen Feind zu suchen« und der Verbreitung von Hasspredigten.

Ein weiteres Beispiel dafür ist der Club in Torremolinos, der historischen Wiege der LGTBIQ+, der Anfang des Jahres „Schwulen« den Zutritt zu einer Party untersagte, wie aus den Regeln hervorgeht, die der Club in seinen sozialen Netzwerken veröffentlichte, um Zugang zu einer Party zu erhalten.

Keine vier Monate später wurden in derselben Stadt zwei junge Homosexuelle, die den Abend im beliebten Viertel La Nogalera verbrachten, von mindestens vier Personen von hinten angegriffen, wobei diese „Schwuchteln!« riefen. Es war halb fünf Uhr morgens, und die Opfer, die aus Madrid angereist waren, um ein paar Tage Urlaub zu machen, wurden von den mutmaßlichen Angreifern überrascht, die sie wortlos zusammenschlugen.

Dennoch hat das Jahr 2024 den seit der Pandemie zu beobachtenden Aufwärtstrend bei Hassverbrechen durchbrochen, der 2023 mit 81 Fällen einen deutlichen Anstieg verzeichnete, wobei erneut Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (19 Fälle) sowie sexuelle Orientierung (20 Fälle) an der Spitze standen. In Prozenten ausgedrückt gab es im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 46,91 Prozent, gegenüber 2020 jedoch einen Anstieg von 38,71 Prozent.

Der vom Innenministerium erstellte Bericht enthält auch andere Diskriminierungsgründe, wenn auch mit einer verschwindend geringen Häufigkeit. Darunter ein Fall von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, zwei Fälle im Zusammenhang mit Islamfeindlichkeit, drei Fälle im Zusammenhang mit religiösen Überzeugungen, zwei Fälle von Antisemitismus sowie zwei Fälle von Diskriminierung aufgrund einer Krankheit und ein weiterer Fall von Dysphobie. Zu dieser Statistik kommt noch ein Fall hinzu, der als Ordnungswidrigkeit eingestuft wurde.

Einer der jüngsten Fälle von Feindseligkeit gegenüber Armen ereignete sich Ende Juli in der Stadt Malaga, als ein Obdachloser im Schlaf mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen wurde, um ihn in Brand zu setzen. Obwohl seine Verletzungen laut Angaben der Provinzpolizei nicht schwerwiegend waren, musste er in das Universitätskrankenhaus Virgen de la Victoria gebracht werden.

Die für die Verfolgung dieser Straftaten zuständigen Sicherheitskräfte nahmen in der Provinz 17 Personen fest oder ermittelten gegen sie. Davon acht Personen wegen rassistischer Übergriffe, sieben wegen homophober Übergriffe, eine Person wegen religiöser Überzeugungen oder Praktiken und eine wegen Diskriminierung aufgrund einer Krankheit. Außerdem konnten die Beamten 37 Fälle aufklären, was einem Anteil von 86 Prozent entspricht.

In absoluten Zahlen liegt Sevilla mit 74 Vorfällen an der Spitze der Region, in der insgesamt 497 Vorfälle registriert wurden. Dies bedeutet einen Rückgang von 14,7 Prozent gegenüber den 583 im Jahr 2023 registrierten Hassverbrechen. An zweiter Stelle in der Provinz Málaga steht Cádiz mit 41 Vorfällen, Huelva (11) und Jaén (20), eine Rangfolge, die unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl der einzelnen Provinzen offensichtlich ist. Relativ gesehen hat jedoch Almería eine der höchsten Raten in Spanien, mit 6,48 Fällen pro 100.000 Einwohner.