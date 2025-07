Reisebüros setzen auf nachhaltigen Tourismus

PILAR MARTÍNEZ MÁLAGA. Donnerstag, 3. April 2025 Compartir

Nach der Überreichung des typischen Berliner Bären an die Behördenvertreter von Andalusien und Málaga und einer Flamenco-Performance zu Kastagnetten- und Gitarrenklängen, die den ersten Applaus im vollbesetzten Saal des Cervantes-Theaters auslöste, sprach der Präsident des Deutschen Reisebüroverbandes DRV, Norbert Fiebig, laut und deutlich über die Erwartungen des meist bereisten Marktes und die Herausforderungen für die Branche: «Wir müssen darauf achten, was in den Reisezielen passiert. Die große Herausforderung besteht darin, den Nutzen des Tourismus zu maximieren und die Folgen zu minimieren. Sie können sich darauf verlassen, dass wir das tun werden.» In seiner Rede zur Eröffnung des DRV-Jahreskongresses in Málaga, an dem mehr als 500 Vertreter teilnahmen, betonte Fiebig, dass «Spanien das beliebteste Reiseziel ist» und dass «die Reiselust da ist», wobei er erste Prognosen über den Optimismus auf dem Markt übermittelte, trotz der wirtschaftlichen Lage, der geopolitischen Bedrohungen und der «Dringlichkeit» für die Bildung der Bundesregierung nach den letzten Wahlen.

Der Präsident des größten Reisebüroverbands in Deutschland, der mehr als 3.000 Mitglieder hat, darunter große Reiseveranstalter und andere verbundene Unternehmen, erinnerte daran, dass trotz aller wirtschaftlichen Probleme, der geopolitischen Herausforderung, mit dem Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt, der Umsatz im letzten Jahr um 20 Prozent gestiegen ist und dass der Januar mit 12 Prozent mehr Buchungen für den Sommer endete, obwohl es dann im Februar und März ein Auf und Ab gab. Was sich nicht geändert hat, ist, dass Spanien die erste Wahl für Auslandsreisen ist, gefolgt von der Türkei und Griechenland.

In seiner Rede sprach er von der Sensibilität der spanischen Bürger gegenüber dem Tourismus vor dem Hintergrund eines starken Anstiegs der Immobilienpreise und sagte, dass «wir aufpassen müssen», indem wir Lösungen auf den Tisch legen, die einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Tourismus beinhalten, bei dem Reisen zu verschiedenen Zeiten des Jahres ins Spiel kommen, um Urlauberschwemmen zu vermeiden. Fiebig versäumte es nicht, das andalusische Angebot, die Costa del Sol und die Provinzhauptstadt Málaga zu loben, ein städtisches Reiseziel, von dem er versicherte, dass es im Visier junger Familien steht.

Andalusiens Tourismusminister Arturo Bernal stellte die Region als «Maßstab für das neue Modell eines nachhaltigen, regenerativen und intelligenten Tourismus» vor. Obwohl er versicherte, dass dieses Reiseziel keiner besonderen Vorstellung bedarf, sagte er, dass „es jede Saison erneuert und gestärkt wird. Diese spanische Region ist führend in der Debatte über das neue Tourismusmodell und leistet einen Beitrag zur europäischen Politik in diesem Sektor».