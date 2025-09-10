Schulbeginn für 140.500 Schüler in der Provinz Málaga

Matías Stuber Málaga Mittwoch, 10. September 2025 Teilen

Für die einen ist es das erste Mal, für die anderen ein Wiedersehen. An diesem Mittwoch sind rund 140 500 Kinder im Vorschul-, Grundschul- und Sonderschulalter in die Klassenzimmer zurückgekehrt. Auf diese Weise beginnt in der Provinz Málaga ein neues Schuljahr. Nächste Woche werden die Schüler der Abiturientenjahrgänge, der Berufsschulen und der Erwachsenenbildung in die Schule zurückkehren.

Nach Angaben des regionalen Bildungsministeriums setzt sich der Trend des Rückgangs der Schülerzahlen in diesem neuen Schuljahr aufgrund der sinkenden Geburtenrate fort, in diesem Fall mit mehr als 2.300 Schülern weniger als im Vorjahr zwischen den Stufen des zweiten Zyklus der Vorschule, der Grundschule, der Sekundarstufe und des Abiturs.

Die Zahl der Lehrkräfte hat sich jedoch um mehr als 600 neue Lehrkräfte erhöht. In der Provinz Málaga wurden insgesamt 19.334 Lehrkräfte eingestellt. Insbesondere die Zahl der Lehrkräfte und der Fachbetreuer für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf hat sich um 22 Fachkräfte erhöht und liegt nun bei insgesamt 2.342, 658 mehr als im Jahr 2018, was einem Anstieg von 39,1 % entspricht.

Ebenso schließt das Regionalministerium in diesem Schuljahr den Prozess der Angleichung der Gehälter der andalusischen Lehrer an den nationalen Durchschnitt ab, der in den sektoralen Runden Tischen einstimmig beschlossen wurde und sowohl den öffentlichen als auch den staatlich subventionierten Lehrern zugute kommt. Diese Maßnahme hat eine Investition von 256,8 Millionen Euro erfordert.

In diesem Schuljahr ist das Angebot an ergänzenden Dienstleistungen in Málaga gestiegen: Drei weitere Zentren bieten Vormittagsunterricht an, so dass sich die Gesamtzahl auf 311 erhöht, und ein weiteres Zentrum hat die Genehmigung für die Schulkantine erhalten, so dass sich die Gesamtzahl auf 387 erhöht. 334 Zentren bieten außerschulische Aktivitäten an. Man geht davon aus, dass rund 52 400 Schüler die Schulkantine nutzen werden, mehr als 27 500 den Vormittagsunterricht und mehr als 24 000 die außerschulischen Aktivitäten. Die Preise für die Dienstleistungen sind die gleichen wie im letzten Jahr.