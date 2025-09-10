Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Grundschüler am Eingang ihrer Schule. Salvador Salas
Schulbeginn

Schulbeginn für 140.500 Schüler in der Provinz Málaga

Heute hat der Unterricht für Kinder im Vorschul-, Grundschul- und Sonderschulalter begonnen

Matías Stuber

Málaga

Mittwoch, 10. September 2025

Für die einen ist es das erste Mal, für die anderen ein Wiedersehen. An diesem Mittwoch sind rund 140 500 Kinder im Vorschul-, Grundschul- und Sonderschulalter in die Klassenzimmer zurückgekehrt. Auf diese Weise beginnt in der Provinz Málaga ein neues Schuljahr. Nächste Woche werden die Schüler der Abiturientenjahrgänge, der Berufsschulen und der Erwachsenenbildung in die Schule zurückkehren.

Nach Angaben des regionalen Bildungsministeriums setzt sich der Trend des Rückgangs der Schülerzahlen in diesem neuen Schuljahr aufgrund der sinkenden Geburtenrate fort, in diesem Fall mit mehr als 2.300 Schülern weniger als im Vorjahr zwischen den Stufen des zweiten Zyklus der Vorschule, der Grundschule, der Sekundarstufe und des Abiturs.

Die Zahl der Lehrkräfte hat sich jedoch um mehr als 600 neue Lehrkräfte erhöht. In der Provinz Málaga wurden insgesamt 19.334 Lehrkräfte eingestellt. Insbesondere die Zahl der Lehrkräfte und der Fachbetreuer für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf hat sich um 22 Fachkräfte erhöht und liegt nun bei insgesamt 2.342, 658 mehr als im Jahr 2018, was einem Anstieg von 39,1 % entspricht.

Ebenso schließt das Regionalministerium in diesem Schuljahr den Prozess der Angleichung der Gehälter der andalusischen Lehrer an den nationalen Durchschnitt ab, der in den sektoralen Runden Tischen einstimmig beschlossen wurde und sowohl den öffentlichen als auch den staatlich subventionierten Lehrern zugute kommt. Diese Maßnahme hat eine Investition von 256,8 Millionen Euro erfordert.

In diesem Schuljahr ist das Angebot an ergänzenden Dienstleistungen in Málaga gestiegen: Drei weitere Zentren bieten Vormittagsunterricht an, so dass sich die Gesamtzahl auf 311 erhöht, und ein weiteres Zentrum hat die Genehmigung für die Schulkantine erhalten, so dass sich die Gesamtzahl auf 387 erhöht. 334 Zentren bieten außerschulische Aktivitäten an. Man geht davon aus, dass rund 52 400 Schüler die Schulkantine nutzen werden, mehr als 27 500 den Vormittagsunterricht und mehr als 24 000 die außerschulischen Aktivitäten. Die Preise für die Dienstleistungen sind die gleichen wie im letzten Jahr.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Torrox feiert seinen Touristentag
  2. 2 Mitglieder des internationalen Presseclubs der Costa del Sol entdecken die Axarquía
  3. 3 Die ältesten Senioren leben an der Costa del Sol vor allem in Málaga-Stadt, Fuengirola und Torremolinos
  4. 4 Nacktbaden adiós: Spanische Strände geben sich bedeckt
  5. 5 Israel wirft Sánchez Antisemitismus vor sowie seine Korruption zu vertuschen und verbietet Yolanda Díaz und Sira Rego die Einreise ins Land
  6. 6 6:0 in der Türkei: Spanien zaubert sich in einen Rausch
  7. 7 Ausbildung zum Dokumentarfilmer an der Costa del Sol
  8. 8 Canyoning %u2013 Abenteuer in der Schlucht Las Angosturas in Benahavís
  9. 9 Deutschsprachige Nachbarschaftshilfe Costa del Sol startet mit neuer Energie in den Herbst
  10. 10 Alcaraz gewinnt US Open und wird Nummer eins der Tenniswelt

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Schulbeginn für 140.500 Schüler in der Provinz Málaga

Schulbeginn für 140.500 Schüler in der Provinz Málaga