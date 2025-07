Sommerliches Wetter lockt die Menschen an die Strände und in die Chiringuitos Am Samstag war Málaga die heißeste Stadt in ganz Europa – an Stränden, in Straßen und Restaurants genossen Einheimische und Touristen die Sonne

Sommergefühl am Samstag an Málagas Malagueta Strand.

MATÍAS STÜBER MÁLAGA. Donnerstag, 3. April 2025

Es ist Samstag, der 29. März – der Tag, an dem nach zahlreichen Tiefausläufern, die den Monat beherrschten, endlich der Frühling beginnt, mit Temperaturen und ersten Strandtagen, die an den Sommer erinnern. Die heftigen Regenfälle des vergangenen Monats haben zwar die Stauseen aufgefüllt, aber die Unwetter haben auch viel Schaden angerichtet und den Menschen arg zugesetzt. In der Hauptstadt der Costa del Sol gehören Sonne, Wärme und der Geruch nach Zitrusfrüchten, Wein und gebratenem Fisch zum Lebensgefühl. Das vergangene Wochenende war insofern eine Offenbarung: Die Sonne kann in Málaga wieder scheinen.

Am Samstag füllten sich die Hauptstraßen und Promenaden mit Spaziergängern. Um 10 Uhr morgens zeigten die Thermometer bereits 18 Grad an. Während die Vorhersagen 26 °C ankündigten, wurde am Hafen von Málaga schließlich eine Höchsttemperatur von über 28 °C registriert. Málaga war offiziell die heißeste Stadt in Europa.

Rückkehr der Sonnenanbeter

Am Samstag kehrten auch die ersten Sonnenanbeter zurück. Obwohl die Strände noch von den Folgen der Stürme gezeichnet sind und einige Bereiche noch mit Schilf und Abfall bedeckt sind, wollten Einwohner und Besucher Málagas nicht länger warten.

Auch die Calle Larios – Málagas zentrale Einkaufsstraße – sah anders aus. Ende März ist eine der wenigen Zeiten des Jahres, in der die Straße nicht mit Dekorationen für einen bestimmten Feiertag überladen ist. Außerdem beginnt die touristische Hochsaison erst jetzt, was bedeutet, dass die Menschenmassen die Gegend noch nicht vollständig erobert haben.

Es weht eine leichte Brise. Málaga hat eine positive Wirkung auf Körper und Seele. Die Altstadt ist ein Zickzackkurs durch enge Gassen und Fassaden im Kolonialstil, von denen die meisten restauriert wurden. Eine der Auswirkungen der 'Touristifizierung' zeigt sich auch in der Veränderung der alten Bräuche – auf dem Mercado de Atarazanas werden gleichzeitig Mittagessen und Churros serviert. Das Herz der lokalen Wirtschaft schlägt, ob man es will oder nicht, im Rhythmus des Dienstleistungssektors.

Chiringuitos

Was ist ein 'Chiringuito'? Diese Frage lässt sich am besten beantworten, indem man den Touristen, der sie stellt, zu einem solchen mitnimmt. Ein Strandrestaurant ist auch eine Idee, ein Konzept. Für viele ist ein Strand kein Strand, wenn er nicht über einen 'Chiringuito' verfügt. Anderswo schätzt man wilde Küstenabschnitte. Hier, in Málaga, sind die 'Chiringuitos' eine Institution. Chiringuito Oasis Playa, voll. Chiringuito Tropicana, noch voller.

Málaga blüht auf und die Parkplätze werden immer knapper. Einen zu finden, ist ein Privileg für diejenigen, die sich auf zwei Rädern fortbewegen.

Málaga glänzt zwischen zwei Welten. Hinter ihr liegen die Montes de Málaga – eine riesige Landmasse, die durch die vielen Niederschläge noch grüner geworden ist. Vor ihr liegt das Mittelmeer. Es riecht gut, die Luft ist weich, leicht und feucht.