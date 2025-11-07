Spendenaktion zur Unterstützung der Lebensmittelbank Bancosol in den Supermärkten der Provinz Málaga angelaufen

Cristina Pinto Málaga Freitag, 7. November 2025 Teilen

Die beiden wichtigsten Tage für die Lebensmittelbank Bancosol sind gekommen. Heute und morgen, am 7. und 8. November, wird die «Gran Recogida» (Große Sammlung) in 330 Supermärkten in der gesamten Provinz Málaga stattfinden, um Geld zu sammeln, das das ganze Jahr über in Lebensmittel für die Bedürftigsten der Provinz umgewandelt wird. In diesem Jahr werden 23.181 Menschen von 131 sozialen Organisationen unterstützt, mit denen Bancosol Hand in Hand arbeitet.

Laura gehörte zu den Menschen, die Nahrungsmittelhilfe erhielten. Es waren ein paar schlimme Jahre. Aber jetzt ist ihr Leben wieder in Ordnung und sie ist diejenige, die sich an Spendenaktionen wie dieser beteiligt. «Ich weiß, wie wichtig es ist, zu helfen, selbst mit nur einem Euro. Und ich vertraue Bancosol voll und ganz, denn sie haben mir ein Jahr lang geholfen und nicht versagt. Das Wichtigste für mich ist, dass mein Sohn, der damals drei Jahre alt war, nichts von meiner Situation wusste und ich ihm immer einen Teller mit Essen geben konnte; Kinder haben kein Verständnis für Bedürfnisse, und wenn sie mittags nach Hause kommen, wollen sie etwas essen. Es ist schwer, dich so zu sehen, wenn du ihnen nicht alles geben kannst, was du gerne hättest... Deshalb werde ich für die Hilfe von Bancosol mein ganzes Leben lang dankbar sein. Die Behandlung, die ich erhalten habe, war unglaublich», sagt Laura, die 36 Jahre alt war, als sie diese «schlimme Zeit» durchmachte, und heute 41 ist.

Sie ist Sonderschullehrerin und war einige Zeit ohne Arbeit. Sie klopfte an die Tür von Bancosol und dem Verein Jarifa, und man zögerte nicht, ihr zu helfen: «Man braucht sich nicht zu schämen, man muss um Hilfe bitten; das rate ich jedem», sagt die aus Málaga stammende Frau im Gespräch mit SUR. Glücklicherweise dauerte diese schlimme Zeit nur ein Jahr, und Laura konnte einen Job finden und zur finanziellen Normalität in ihrer Familie zurückkehren. «Von diesem Moment an habe ich bei jeder Bancosol-Kampagne mitgemacht. Das ist sehr notwendig», sagt sie. Und sie schätzt die Umstellung von Lebensmittelspenden auf Geldspenden an Supermarktkassen, Bizum oder Überweisungen auf die Konten von Bancosol: «Es ist besser, weil es das Modell ändert.... Früher haben die Leute nur Nudeln und Reis gespendet, aber wir hatten zum Beispiel kein Obst oder Gemüse, um den Nahrungsmittelbedarf der Kinder zu decken», beklagt er.

Ein großer Teil der Begünstigten der großen Sammlung sind Kinder. Nach Angaben von Bancosol sind von den 23.282 Personen, die sie betreuen, 5.786 Kinder. Ein weiterer Spender, Manuel Martín, schätzt die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Kampagnen wie dieser gerade aus diesem Grund. «Das funktioniert wirklich, und der beste Weg, mit denen zusammenzuarbeiten, die es am meisten brauchen, ist, an der Supermarktkasse Geld zu spenden. Es gibt viele Familien mit Kindern, die sich in dieser Situation befinden.... Keiner von uns möchte an ihrer Stelle sein, und deshalb ist es so wichtig, dass wir zusammenarbeiten», betont der aus Málaga stammende Manuel, der seit vielen Jahren in der Gran Recogida von Bancosol spendet: «Ich kenne die Arbeit, die dort geleistet wird, und ich habe keine Zweifel daran, dass mein Geld einem guten Zweck zugute kommt; sie verwalten es gut, und die Lebensmittel werden das ganze Jahr über an die bedürftigsten Gruppen der Provinz verteilt», fügt er hinzu.

Wie man spendet

Es gibt keine Lebensmitteltüten mehr mit Milch und Babynahrung, die nahe am Ablaufsdatum stehen, jetzt besteht die Sammlung darin, einen Euro oder mehr auf den Einkaufsbeleg zu legen, damit Bancosol die Lebensmittel nach den Wünschen der sozialen Organisationen verteilen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass das Verfallsdatum überschritten wird oder nur Tausende von Litern Milch vorhanden sind, was das Fehlen anderer lebenswichtiger Nahrungsmittel für die Familien bedeutet.

Die an der Großen Sammlung beteiligten Ketten sind Carrefour, Maskom, Mercadona, Día, El Jamón, Lidl, Eroski, El Corte Inglés, Mas... Sie werden zusammen mit 4.000 Freiwilligen in der ganzen Provinz unterwegs sein, um die neue Spendenmethode zu erklären. Sie können auch über Bizum (00887) oder die verfügbaren Bankkonten (ES44 2100 8688 7702 0011 6290 oder ES41 2103 0262 9500 3001 6299) spenden.