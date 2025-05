Vier Masernausbrüche in Málaga mit 45 bestätigten Fällen

Europa Press Málaga Dienstag, 20. Mai 2025 Compartir

In der Provinz Málaga gibt es vier Masernausbrüche mit insgesamt 45 bestätigten Fällen. Die Costa del Sol ist die am stärksten betroffene Region, gefolgt von der Stadt Málaga.

Dies teilte die Regionalministerin für Gesundheit und Verbraucherschutz, Rocío Hernández, am Dienstag vor Journalisten mit, bevor sie eine Konferenz zur Verbreitung des Plans zur Verbesserung der Forschung im Bereich der Primärversorgung im andalusischen Gesundheitswesen am Sitz des Forschungsinistituts Ibima im Unternehmenspark PTA in Málaga eröffnete.

Hernández wies darauf hin, dass das öffentliche andalusische Gesundheitssystem Erwachsenen, die nicht wissen, ob sie Masern hatten oder geimpft wurden, kostenlose Impfungen anbietet und dass Kleinkinder die zweite Dosis jetzt bereits mit 15 Monaten und nicht wie zuvor mit drei Jahren erhalten können.