Virusausbruch in Málaga: «Das Sommer-Coronavirus ist die neue Grippe»

Sonne, Strand und Coronavirus. Während gutes Wetter und Spaß im Wasser Synonym für Sommer in der Provinz Málaga sind, hat sich ein weiterer, ungebetener Gast im Sommer-Trio eingenistet, macht sich durch Niesen, Halsjucken und Unwohlsein bemerkbar. Coronavirus sitzt in diesen Tagen wieder häufiger in Praxen und Notaufnahmen der Region mit auf dem Stuhl. Offizielle Quellen des Hospital Regional von Málaga und auch andere Fachleute bestätigten SUR einen deutlichen Aufwärtstrend bei Covid-Erkrankungen und auch bei Grippe.

Die Sehnsucht nach einer Decke im August ist ein erstes Symptom. Von dort ist es nur noch ein Schritt bis zur Apotheke, und den gehen derzeigen viele Menschen in Málaga. «Die Tests zum Nachweis von Covid sind wieder sehr gefragt. Das merken wir schon den ganzen Monat August über», sagt Asunción Pérez de la Masa, Inhaberin einer Apotheke in der Provinzhauptstadt. «Der Test wird vor allem denjenigen empfohlen, die ältere Menschen betreuen», fügt sie hinzu.

Coronavirus und die entsprechenden Tests schüren längst nicht mehr die gleichen Ängste wie zu Zeiten der Pandemie, als die Wartezeit bis zur Gewissheit bei manchen Menschen echte Sorgen auslöste. Coronavirus hat sich in letzter Zeit zu einer Viruserkrankung mehr normalisiert, gehört zum Alltag der Gesellschaft dazu. «Das Coronavirus des Sommers ist die neue Grippe», meint denn auch ein Allgemeinmediziner des Regionalkrankenhauses.

Vor dem Hintergrund der vielen Aufenthalte im Freien stellt sich die Frage, wie die Zahl der Fälle von Covid ansteigen kann. Die Antwort gibt José Antonio Trujillo, Allgemeinmediziner und Vizepräsidenten des Ärztekollegiums. «Bei dem heißen Wetter versammeln sich die Menschen mehr an Orten, an denen es Klimaanlagen gibt. Wir schließen Türen und Fenster, um die Kälte im Raum zu halten, aber die Inzidenz steigt, weil die Klimaanlagen die Übertragung erhöhen», sagt Trujillo.

Laut den bei der Ärztekammer von Málaga befragten Quellen «steigt die Inzidenz». Dies bedeutet, dass Atemwegsbeschwerden zunehmen, allerdings mit einem milden Krankheitsverlauf. Und im Vergleich zu Spitzenwerten der Corona-Hochzeit ist die Inzidenz auch noch sehr gering. Die derzeit zirkulierende Variante des Coronavirus heißt «XFG», verursacht mehr Infekte, hat aber grundsäzlich keine schwerwiegenden Folgen.

Impfschutz gegeben

Das andalusische Gesundheitsministerium aktualisiert derzeit die Zahlen. In der Stadt Málaga wird die jüngst gefeierte Fería de Málaga als klarer Infektionstreiber gesehen.

Das Ministerium erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Impfstoffe, die der Bevölkerung von Málaga im Rahmen der letzten Impfkampagne verabreicht wurden, auch gegen die aktuelle Variante des Coronavirus schützen.