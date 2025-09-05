Wenige Stunden bis zur totalen Mondfinsternis: Wann kann man sie in Málaga sehen?

Juan Soto Málaga Freitag, 5. September 2025 Teilen

In der Nacht zum Sonntag, dem 7. September, wird Spanien Zeuge einer totalen Mondfinsternis, einem astronomischen Phänomen, bei dem sich die Erde zwischen Sonne und Mond schiebt und ihren Schatten auf den Satelliten wirft. Für einige Minuten wird der Mond eine charakteristische rötliche Färbung annehmen, die im Volksmund als «Blutmond» bezeichnet wird.

Nach Angaben des Nationalen Astronomischen Observatoriums (IGN) tritt eine totale Mondfinsternis ein, wenn der Mond vollständig in den Erdschatten eintritt. Im Gegensatz zu Sonnenfinsternissen stellt sie keine Gefahr für das Sehvermögen dar und kann mit bloßem Auge ohne Augenschutz oder spezielle Instrumente beobachtet werden.

Nach Angaben des Nationalen Astronomischen Observatoriums (IGN) wird die Sonnenfinsternis in weiten Teilen der Welt zu sehen sein, unter anderem in Asien, Ozeanien, Europa, Afrika, der Antarktis und im äußersten Osten Südamerikas.

Er wird auch in Spanien zu sehen sein, wenn auch nicht im ganzen Land in gleicher Weise. Im größten Teil der Halbinsel, auf den Balearen, in Ceuta und Melilla wird der Mond vollständig verfinstert sein, so dass das Ende der totalen Phase sichtbar sein wird.

In Málaga wird der Mond voraussichtlich um 20.35 Uhr aufgehen und um 7.21 Uhr untergehen. Die partielle Finsternis wird um 18:27 Uhr beginnen und bis 21:56 Uhr dauern. Die totale Finsternis wird zwischen 19.31 Uhr und 20.53 Uhr zu sehen sein.