Wetterumschwung: gesamte Küste von Málaga am Dienstag unter gelber Warnung

Die Annäherung eines Tiefs droht dem Mittelmeerraum eine Episode mit sintflutartigen Regenfällen und Stürmen zu bescheren. Die Staatliche Meteorologische Agentur Aemet hat für Tarragona die Warnstufe Rot ausgelöst, obwohl dieses Phänomen auch die Valencianische Gemeinschaft, Huesca und Teruel (Aragon) betreffen wird. Im Rest des Landes wird eine Front am Montag den größten Teil der Halbinsel bewölkt lassen, mit mittleren und hohen Wolken und geringer Bewölkung an der Nordküste des Alboran-Meeres. Auch Málaga bleibt von diesem ungünstigen, von Instabilität geprägten Wetter nicht verschont. Vorerst hat die staatliche Behörde eine Warnung für Küstenphänomene entlang der gesamten Küstenlinie der Provinz, von Estepona bis zur Axarquia-Küste, aktiviert.

Die gelbe Warnung gilt am Dienstag ab 12 Uhr für Wind aus West und Südwest mit Windstärken von 50 bis 60 km/h (Stärke 7) und Wellen von 2 bis 3 Metern.

Zusätzlich zu den starken Böen weist der lokale Meteorologieexperte José Luis Escudero auf die Ankunft des Terrals am morgigen Dienstag hin: «Die gute Nachricht ist, dass es nicht von hohen Temperaturen begleitet sein wird», sagt er. Aemet sagt Höchstwerte von 30 Grad und Tiefstwerte von 23 Grad in der Provinzhauptstadt voraus.

Von Montag bis Mittwoch ist im Osten der Halbinsel, in den Pyrenäen und auf den Balearen mit unbeständigem Wetter zu rechnen, mit örtlich sehr starken Gewittern, begleitet von Hagel und sehr starken Windböen, so die Vorhersage von Aemet-Sprecher Rubén del Campo, der ab Donnerstag landesweit steigende Temperaturen voraussagt.