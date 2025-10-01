Wetterumschwung: Sommer kommt am Wochenende in die Provinz Málaga zurück

Ignacio Lillo Málaga Mittwoch, 1. Oktober 2025 Teilen

Der Sommer kehrt an diesem Wochenende in die Provinz Málaga zurück. Die Temperaturen werden wieder sommerlich sein, vor allem am Samstag. Obwohl diese Situation in der gesamten Provinz mit Höchsttemperaturen von über 30 Grad zu beobachten sein wird, wird sie im Guadalhorce-Tal am intensivsten sein. In Städten wie Álora werden Temperaturen von bis zu 34 Grad erwartet. Die nächtlichen Tiefstwerte werden bei 20 Grad liegen.

Dieser letzte Abschnitt des Sommers wird jedoch nur von kurzer Dauer sein, denn sowohl am Freitag als auch am Sonntag werden die Temperaturen in den meisten Teilen der Provinz nicht so hoch sein, sondern bei 26-27 Grad bleiben. Außer im oberen Guadalhorce-Tal, wo an beiden Tagen 30 Grad erreicht werden. «Die Temperaturen werden durch den Einzug einer warmen Luftmasse überall ansteigen», erklärte der Direktor des Meteorologischen Zentrums Aemet, Jesús Riesco. Der Himmel wird leicht bewölkt oder klar bleiben, und es besteht keine Gefahr von Regen. Es ist also ein idealer Tag, um sich bis zum nächsten Jahr vom Strand zu verabschieden.

Der Meteorologe José Luis Escudero, Leiter des SUR.es-Blogs Tormentas y Rayos, macht ein Wortspiel mit dem Sommer: «Es wird ein bisschen wie ein Altweibersommer sein, aber er wird sich auf den Samstag beschränken, und es ist sogar möglich, dass es am Ende des Tages aufgrund des Ostwindes abkühlt».

34 Grad sind laut Aemet-Vorhersage die Höchstwerte für diesen Samstag in Álora.

Der Experte bestätigte, dass die Temperaturen im oberen Guadahorce-Tal auf 30 und sogar 34 Grad ansteigen werden, wenn auch nur für einen Tag, aufgrund der Wirkung des Terrals, obwohl es noch nicht klar ist. «Wir können einen Einbruch warmer Luft in großer Höhe sehen, obwohl wir keine sehr hohen Temperaturen sehen, also wird es kein starker Terral sein».

Es ist eine Tatsache, dass es dem Sommer immer schwerer fällt, sich von Málaga zu verabschieden. Jahr für Jahr ist zu beobachten, dass sich die Saison praktisch bis in den November hinein erstreckt, wobei die Durchschnittstemperaturen Jahr für Jahr steigen. Außerdem hat sich die Niederschlagsmenge, die früher am Ende des Jahres üblich war, vor allem auf die Monate März und April verlagert.