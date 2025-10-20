Zwei Rettungsaktionen für verunglückte Wanderer an einem Tag in der Provinz Málaga

EP Málaga Montag, 20. Oktober 2025 Teilen

Die Bergrettungs- und Interventionsgruppe (Greim) der Guardia Civil hat am Samstag zwei Einsätze bei zwei Unfällen in den Bergen der Provinz Málaga durchgeführt, bei denen zwei Personen gerettet wurden.

Die erste Rettungsaktion fand gegen 15.30 Uhr statt, als eine Person auf dem Pico de la Maroma stürzte und sich dabei eine große Wunde am Kopf zuzog, die ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die zweite Rettung fand statt, als eine Person auf dem Gemeindegebiet von Istan stürzte und sich dabei einen Ast in den Körper stach. Diese Person musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Den Angaben zufolge war bei den beiden von der Greim durchgeführten Rettungsaktionen die Unterstützung durch die Hubschraubereinheit der Guardia Civil erforderlich.