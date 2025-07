Aktivitäten des Phoenix Club von Mai bis September

Freitag, 11. April 2025 Compartir

M. W. Der Hilfsverein Phoenix Club in Torre del Mar steht allen Nationalitäten offen. Kommuniziert wird in Englisch. Der Verein bietet die Möglichkeit andere Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen und zu uterstützen. Regelmäßig werden schöne Ausfahrten organisiert, an denen auch Nicht-Mitglieder teilnehmen können. Der Club trifft sich donnerstags von 12 bis 14 Uhr im Chine in Caleta.

Am 6. Mai, am 3. Juni und am 2. September finden Fahrten nach Gibraltar statt, zum Preis von je 22 Euro. Eine Fahrt zum Straßenmarkt in Almuñécar steht am 23. Mai bevor (20 Euro). Am 21. Juni geht es zum Kirschfest nach Alfarnate (20 Euro). Das spektakuläre Feuerwerk in Almuñécar wird am 15. August besucht. Am 22. August geht es nach Teba, zur Feierlichkeit von Sir James Douglas (22 Euro). Ein Trip nach Mini Hollywood folgt am 19. September (65 Euro inklusive Eintritt und Mittagsbuffet). Mehr Info: Tel. 951 067 723 / 626 370 695 (WhatsApp), E-Mail phoenixsocialclub@yahoo.co.uk.