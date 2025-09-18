Benalmádenas Tierschutzverein droht nach 35 Jahren die Vertreibung

JOSÉ CARLOS GARCÍA BENALMÁDENA. Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

1989 nahm Fidelio, der Tierschutzverein von Benalmádena, seine Arbeit auf. Dies gelang dank der Überlassung eines städtischen Grundstücks in Benalmádena Pueblo und dank des Einsatzes von Helen Elizabeth Williams und einer Gruppe von Freiwilligen, die mit ihren eigenen Händen eine Unterkunft für alle ausgesetzten Hunde der Stadt bauten. Nach mehr als 35 Jahren ist Fidelio nun gezwungen, seinen Platz zu räumen. Die Stadtverwaltung benötigt dieses Grundstück für den Spanisch-Chinesischen Freundschaftspark, ein Projekt auf mehr als 24.000 Quadratmetern, das Gärten, buddhistische Tempel und einen Friedhof umfasst.

Am 30. Juli gab die Stadtverwaltung die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekannt, in der sich die Organisation verpflichtete, den von ihr genutzten städtischen Raum «freizugeben», und ihr «eine Verlegung auf andere städtische Grundstücke angeboten wurde, für die ein technischer Bericht über die Eignung als Zoogebiet vorliegt» und die sich in der Gegend von Santángelo befinden. Diese Vereinbarung bedeutete für Fidelio den Beginn des Countdowns. Die Tierschutzorganisation hat nun knapp ein Jahr Zeit, um die Räumlichkeiten zu verlassen und ein neues Zuhause für die mehr als 30 Hunde zu finden, die sie derzeit beherbergt. In der Mitteilung, in der die Stadtverwaltung die Entscheidung bekannt gab, bedauerte sie, dass die Organisation beschlossen habe, «sich aus verschiedenen Gründen, darunter die bevorstehende Pensionierung ihrer Vorsitzenden, aus der Tätigkeit zurückzuziehen und die Tierschutzorganisation aufzulösen». Mitglieder der Organisation entgegnen jedoch: «Tatsächlich wurde Helen, die Vorsitzende, gezwungen, die Vereinbarung zu unterzeichnen, und sie hat das Gefühl, dass alles, was sie in all den Jahren aufgebaut hat, zunichte gemacht wird und sie nicht mehr die Kraft hat, weiterzumachen und von vorne anzufangen».

Aus diesem Grund hat eine Gruppe von Freiwilligen der Organisation eine Unterschriftenaktion auf der Plattform change.org gestartet, die bereits von 3.628 Unterstützern unterzeichnet wurde, und eine Initiative in den sozialen Netzwerken ins Leben gerufen. Die Freiwilligen fordern, «Fidelio geöffnet zu lassen, solange es keine Alternative gibt», weiterhin «Tiere ohne jegliche Einschränkung zu retten und aufzunehmen» und dass «die Stadtverwaltung ihren Aktionsplan darlegt».

Die beiden letzten Forderungen stellen sie mit der Begründung, dass die Stadtverwaltung ihnen nicht erlaubt, weitere ausgesetzte Hunde aufzunehmen, da das von der Stadtverwaltung festgelegte Ziel darin besteht, ein neues Zuhause für die Hunde zu finden, die derzeit in den Einrichtungen von Benalmádena Pueblo untergebracht sind. «Aber wir wissen schon, was passieren wird: Die problematischsten und ältesten Hunde wird niemand aufnehmen», sagt Yana Harris, eine der über 60 festen Freiwilligen der Organisation, die sich auch darüber beschwert, dass das in Santángelo angebotene Grundstück nicht die notwendigen Voraussetzungen erfüllt.

Die Stadtverwaltung versichert, dass sie sich «uneingeschränkt» für die Schaffung eines Tierheims einsetzt und zu diesem Zweck einen Vertrag mit dem Zentrum Paraíso abgeschlossen hat, einer Tierauffangstation, die im vergangenen Monat mehr als 30 in Benalmádena aufgegriffene Tiere aufgenommen hat. «In Fidelio werden keine Tiere mehr ange- nommen, es gibt leere Käfige, und ich selbst habe die örtliche Polizei angerufen, damit sie einen Hund abholt, aber sie haben mir keine Lösung angeboten. Wenn das also die Situation ist, sollte man zumindest nicht ein Tierheim zerstören, dessen Aufbau so viel Mühe gekostet hat, sondern ihm weiterhin erlauben, Tiere aufnehmen und den Umzug verschieben, bis es eine Alternative gibt», fordert Harris.