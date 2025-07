Im Bioparc Fuengirola kommt erstmals ein Malaysischer Tapir zur Welt

LORENA CÁDIZ FUENGIROLA. Donnerstag, 10. April 2025 Compartir

Der Bioparc Fuengirola hat soeben einen Meilenstein in den von Zoos entwickelten Erhaltungsprogrammen gesetzt, nicht nur in Spanien, sondern auch auf internationaler Ebene. Im Tierpark wurde das erste Kalb eines Malaysischen Tapirs geboren. Nach dreizehnmonatiger Tragzeit brachte seine Mutter Rawa in den frühen Morgenstunden des 29. März ein Jungtier zur Welt, das offensichtlich völlig gesund ist.

Der auch als Schabrackentapir bekannte Malaysische Tapir (Tapirus indicus) ist eine gefährdete Art, deren Bestand nicht mehr als 2.500 Exemplare beträgt und von der in den letzten zehn Jahren nur 25 Geburten in Zoos auf der ganzen Welt dokumentiert wurden. Daher ist dieses Kalb, das noch keinen Namen hat, so wichtig, dass die Tierpfleger von Bioparc seit Wochen mit Spannung seine Geburt erwarteten.

«Sowohl dem Kalb als auch der Mutter geht es hervorragend. Vom ersten Moment an war das Jungtier in der Lage, die Brust seiner Mutter zu finden, um zu säugen – ein wichtiges Anzeichen dafür, dass alles in Ordnung ist

In diesem Moment beobachtet das gesamte technische Team sowohl persönlich als auch über Kameras die Entwicklung des Kalbes. Es nimmt an Gewicht und Beweglichkeit zu und folgt seiner Mutter, es reagiert auf ihre Berührungen und säugt weiter. Der nächste Schritt, wenn alles weiterhin gutgeht, ist die Freilassung des Tieres in den Außenbereich», erklärt Javier Vicent, Leiter der Zoologie im Bioparc Fuengirola. Seit der Geburt hat sich Rawa als außergewöhnliche Mutter erwiesen, ein Verhalten, das ihre Pfleger angesichts der Tatsache, dass es sich um ein Erstlingskind handelt, als bedeutsam ansehen. Gleich nach der Geburt putzte sie ihr Kalb und nahm die perfekte Haltung ein, um das Stillen zu erleichtern.

Der junge Tapir wurde noch nicht gewogen und sein Geschlecht noch nicht bestimmt, aber man schätzt, dass sein Geburtsgewicht nach den Maßstäben der Art zwischen 8 und 10 Kilogramm liegt. Wie alle Malaysischen Tapire hat sein Fell ein Muster aus weißen Flecken und Streifen auf dunkelbraunem Grund, die es ihm ermöglicht, sich in der Vegetation zu tarnen. Mit der Zeit ändert sich sein Aussehen allmählich und geht in die charakteristische schwarz-weiße Färbung der ausgewachsenen Tiere über.

Vorerst bleiben Mutter und Kalb in den Innenanlagen des Parks, wo sie eine Quarantänezeit durchlaufen, um ihre Gesundheit und ihre Entwicklung zu gewährleisten, bevor sie ins Freie kommen.