Marbella will Katzenfütterer schulen und ihnen einen Ausweis ausstellen

«Es gibt viele Menschen, die in bestimmten Gebieten Straßenkatzen füttern, doch diese Tätigkeit soll von nun an reguliert werden». Dies gab vergangene Woche nach der Gemeinderatssitzung der Stadtrat für Gesundheit, Alejandro González, bekannt, der das neue Programm für die Verwaltung der Katzenkolonien in der Gemeinde genehmigt hat, das die Fütterung und den Schutz der Tiere kontrollieren wird.

Von nun an müssen Freiwillige, die Katzen füttern wollen, ein Antragsformular einreichen, das seit Mittwoch, 23. April, auf der Website der Gemeinde und in allen Bürgerbüros erhältlich ist und in dem der Antragssteller erklären muss, dass er volljährig und in Marbella gemeldet ist und sich verpflichtet, das notwendige Futter in einer Kolonie bereitzustellen. «Wir bitten darum, dass es sich um Trockenfutter handelt und dass die Hygiene in der Kolonie eingehalten wird», so González, der hinzufügte, dass dem Antrag eine Fotokopie des Personalausweises beigefügt werden muss.

Ausbildung

Mit dem Antrag auf Katzenfütterung wird nicht direkt die Befugnis dazu erteilt, da die Interessenten zusätzlich zu diesem Verfahren eine Schulung absolvieren müssen, bevor sie die Erlaubnis dafür erhalten können.

«Wir haben einen Bewertungsausschuss mit den Mitarbeitern gebildet, die als Bindeglied zwischen dem Rathaus und den Katzenfütterern fungieren werden, nämlich Silvia Zamora (die diese Aufgabe schon seit geraumer Zeit wahrnimmt) und Bettina Pietsch, die Präsidentin von Triple A, mit der wir dieses Programm ebenfalls durchgeführt haben», so der Stadtrat. Andererseits wies González darauf hin, dass «wir die Interessenten bitten werden, auf der Karte von Marbella den Ort zu markieren, an dem sie normalerweise ihre Tiere füttern, und das Gesundheitsamt wird kontrollieren, ob dieser Standort den gesetzlichen Vorschriften und anderen Anforderungen entspricht». Es sei auch darauf hingewiesen, dass diese Tätigkeit nicht in privaten Bereichen (außer mit Genehmigung einer Anwohnervereinigung) oder am Eingang von Schulen oder Parks stattfinden darf.

«Falls nötig wird ein neuer Ort gesucht und sobald die Kolonie genehmigt ist, werden zwei Personen benannt (Hauptpfleger und Stellvertreter), die für die Fütterung der Katzen in der jeweiligen Kolonie verantwortlich sind. Diese erhalten dann einen offiziellen Ausweis mit ihrem Foto, Namen und einem QR-Code», so González. Die Stadtverwaltung arbeitet seit Jahren an der Verwaltung ausgesetzter Tiere und wendet die CER-Methode (Kontrolle, Sterilisation und Rückführung) zusammen mit der Tierschutzvereinigung Triple A an, mit der die Stadt einen Vertrag über 100.000 Euro pro Jahr abgeschlossen hat.