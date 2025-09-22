Mein Hund, dieses außergewöhnliche Wesen

Yolanda Veiga Montag, 22. September 2025 Teilen

Auf YouTube kann man einen Bericht des spanischen Fernsehens aus dem Jahr 1991 über einen Hund finden, der auf der Suche nach seinen Besitzern 1.500 Kilometer von Belgien nach Gijón lief. Dieses und viele andere Beispiele zeigen, wie außergewöhnlich diese Tiere sind und welch enge emotionale Beziehung sie zu uns entwickelt haben. Und wir zu ihnen.

Hinsichtlich ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten verweist Óscar Páez, Präsident des Nationalen Verbands der Hundetrainer (Anacp), auf einen Fall, der sich in Deutschland ereignet hat. «Ein Züchter von Deutschen Schäferhunden hatte für die Hündin eine Wurfkiste für die Geburt der Welpen vorbereitet. Es war ein luxuriöser Raum, mit einer Glühbirne, um die Welpen warm zu halten, und Holzbrettern, um die Wurfkiste zu umschließen. .... Aber die Hündin bestand darauf, die Welpen dort herauszunehmen und brachte sie in einen anderen, weniger konfortableren Bereich. Der Besitzer wurde wütend auf das Tier und brachte die Tiere wieder in die Wurfkiste zurück und wieder nahm die Mutter sie heraus. Ein paar Tage später brachten sintflutartige Regenfälle das Dach des Zwingers zum Einsturz. Hatte der Hund die Gefahr, wie es bei Erdbeben und anderen Phänomene der Fall ist, schon zuvor gespürt?

Nun ein Beispiel für die emotionale Bindung zwischen Mensch und Vierbeiner: «In einer Studie wurde untersucht, ob ein Hund in der Lage ist, die Ankunft seines Frauchens zu erwarten. Zu diesem Zweck installierten sie Kameras sowohl in der Wohnung als auch im Büro der Hundebesitzerin. Eines Tages änderte sie ihre Routine und beschloss, früher als gewöhnlich nach Hause zu kommen. Die Kamera zeichnete auf, wie sie bei der Arbeit ihren Mantel und ihre Tasche packte, und genau in diesem Moment zeichneten die Kameras in ihrer Wohnung auf, wie ihr Hund vom Sofa zum Fenster sprang und aufgeregt war».

«Die Beziehung zwischen Mensch und Hund wird noch immer erforscht, aber es ist klar, dass die Tiere uns als Mitglied ihres Rudels sehen, so wie sie für uns zur Familie gehören», erklärt der Trainer, der drei französische Bulldoggen hat. «Ich sehe sie auf dem Sofa und sie legen ihren Kopf auf das Kissen, so wie sie mich sehen, und ich denke: 'Das ist ein Mensch'.

Sie tun es, «weil sie die Verhaltensweisen, die sie sehen, nachahmen». Und weil sie uns wohlwollend betrachten. «Früher führte die Domestizierung zu einem Austausch. Die Menschen gingen mit den Hunden auf die Jagd, und es gab einen beiderseitigen Nutzen: Die Tiere jagten die Beute für die Menschen, aber im Gegenzug wurde ihnen Nahrung zugesichert.

Heute gehen wir nicht mehr auf die Jagd, aber die Beziehung ist viel enger geworden als zu der Zeit, als wir uns gegenseitig für die grundlegendsten Bedürfnisse brauchten. «Es gibt eine große Verbundenheit, eine große Komplizenschaft. In der Tat ist eines der Probleme, unter denen Tiere am meisten leiden, die Trennungsangst. Eine übermäßige Anhänglichkeit, die dazu führt, dass der Hund, wenn der Besitzer weggeht, manchmal den Teppich zerreißt oder das Sofa zerstört. Aus Rache? Nein, wegen des Stresses, von seinem Besitzer getrennt zu sein». Und wenn das passiert, warnt der Experte, «dann ist die Beziehung krankhaft geworden»,

Was kann man tun, um zu verhindern, dass sie pathologisch wird? «Der Mensch hat diese Bindung gefördert, indem er den Tieren viel Aufmerksamkeit schenkte, was zu einer Abhängigkeit des Hundes führte. Genauso wie Kinder verstehen müssen, dass man ihnen nicht immer zuhören kann, müssen dies auch Hunde lernen. Denn sonst passiert etwas, was nicht die Schuld des Hundes ist, warnt Óscar Paez. «Wir sehen Verhaltensprobleme, weil der Besitzer vom Tier ein bestimmtes Verhalten erwartet, und wenn es nicht das tut, was er erwartet, bestraft er es.»

Eine schlechte Lösung für ein Problem, das wir geschaffen haben. «Es gibt Menschen, die sich vegan ernähren und dann auch den Hund vegan ernähren, auch wenn er dadurch zu gewissen Ernährungsdefiziten verurteilt wird. Dann gibt es Leute, die ihnen 'Kleidung' anziehen, was zum Beispiel bei der französischen Bulldogge in Ordnung ist, die durch ihr kurzes Haar bei Minusgraden friert, aber nicht aus ästhetischen Gründen. Ganz zu schweigen von denjenigen, die ihnen die Haare färben, oder sie mit Geschenken überhäufen», so der Ausbilder. Denn es gibt Besitzer, die ihnen das beste Futter geben und das beste Spielzeug kaufen, aber sie nicht nach draußen bringen, um sich zu bewegen».

Um diesen Stress zu lindern, ist es sinnvoller, Zuneigung zu zeigen. «Wenn ein Hund gestreichelt wird, wird der Stress des Tieres und der Person, die ihn streichelt, reduziert».