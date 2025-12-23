Spanien scheitert mit Angebot an haustierfreundlichen Raststätten während des Weihnachtsreiseverkehrs

Weniger als ein Prozent der 12.700 Raststätten in Spanien sind wirklich haustierfreundlich.

Patxi Fernández Madrid Dienstag, 23. Dezember 2025 Teilen

Mit Beginn der Weihnachtsferien, in denen in Spanien voraussichtlich rund 30 Millionen Autofahrten unternommen werden, hat die Real Sociedad Canina de España (RSCE) vor dem schlechten Zustand spanischer Raststätten für Haustiere gewarnt.

Laut einer Analyse der RSCE sind weniger als ein Prozent der 12.700 Raststätten in Spanien wirklich „haustierfreundlich«. Nach Angaben der nationalen Markt- und Wettbewerbskommission (CNMC) bieten etwas mehr als 70 Tankstellen angepasste Einrichtungen, die es Hunden und ihren Besitzern ermöglichen, sich während langer Fahrten sicher und bequem auszuruhen.

Diese Situation bereitet der RSCE Sorge, die betont, dass der Komfort und die Sicherheit von Haustieren während der Reise wesentliche Bestandteile des Tierschutzes sind.

Die Organisation betont, dass schon eine kleine Unachtsamkeit, wie eine falsch befestigte Leine oder eine nicht richtig geschlossene Tür in einer Raststätte, dazu führen kann, dass das Tier auf die Straße entwischt. Studien von Royal Canin, RACE und der Generaldirektion für Verkehr (DGT) zeigen, dass 70 Prozent der Unfälle mit Hunden gerade auf Nebenstraßen oder Überlandstraßen passieren, wo es die meisten Raststätten gibt.

Vergrößern Zehn Tipps der DGT für Reisen mit Haustieren 1- Befördern Sie niemals ein freilaufendes Tier im Fahrgastraum. Dies birgt erhebliche Risiken für das Tier selbst und die anderen Insassen und kann im Falle eines Unfalls auch eine Gefahr für die Rettungskräfte darstellen. Es kann eine Geldstrafe von bis zu 100 Euro verhängt werden. 2- Wählen Sie ein geeignetes Rückhaltesystem. Zu den verfügbaren Systemen gehören Rückhaltegurte (mit einem kurzen und stabilen Befestigungssystem), Träger oder Kabinentrennwände, die fest und gut verankert sein müssen, um ein Verrutschen zu verhindern. 3- Stellen Sie keine Gegenstände neben das Tier. Im Falle eines Aufpralls könnten sie getroffen werden. 4- Beaufsichtigen Sie das Tier an Raststätten. Beim Öffnen des Kofferraums oder der Fahrzeugtür könnte das Tier herauslaufen und einen Unfall verursachen. 5- Lassen Sie das Tier niemals bei hohen Temperaturen im Fahrzeug. Auch nicht in einem schattigen Bereich oder bei geöffneten Fenstern. 6- Halten Sie alle zwei Stunden an. Dies ermöglicht es dem Tier, zu urinieren oder zu defäkieren, zu gehen und zu trinken. 7- Beugen Sie Reisekrankheit vor. Wenn das Tier unter Reisekrankheit leidet, sollten Sie es in den Stunden vor der Reise nicht füttern oder tränken. Nutzen Sie die Zwischenstopps, um ihm etwas zu trinken zu geben, jedoch nur in kleinen Mengen. 8- Überwachen Sie die Temperatur des Fahrzeugs. Sorgen Sie stets für eine ausreichende Belüftung. 9- Gewöhnen Sie das Tier an das Rückhaltesystem. Wenn es normalerweise in Ihrem Fahrzeug mitfährt, gewöhnen Sie es daran, in einer Transportbox oder durch ein System, das den Zugang zum Fahrgastraum verhindert, gesichert zu reisen. 10- Sichern Sie das Tier niemals mit seiner Leine. Diese ist kein Rückhaltesystem und birgt ein erhebliches Verletzungsrisiko für das Tier und andere Insassen.

Ein Überfahren gefährdet nicht nur den Hund, sondern kann auch mehrere Unfälle verursachen. Die RSCE besteht auf der Notwendigkeit, sichere und angepasste Räume zur Verfügung zu stellen, wie es im Tierschutzgesetz festgelegt ist, wenn eine Gefahr für ihre Unversehrtheit oder die Möglichkeit einer Flucht besteht.

Vergrößern Sichere Beförderung von Tieren in einem Fahrzeug Wenn Sie mit Tieren im Fahrzeug unterwegs sind, müssen Sie eine Reihe von Hinweisen der DGT beachten: Führen Sie Ihre Unterlagen immer mit sich. Das Tier muss über ein offizielles Gesundheitsheft verfügen, das von einem zugelassenen Tierarzt aktualisiert und abgestempelt wurde. Wenn Sie innerhalb der Europäischen Union reisen, müssen Sie auch Ihren Heimtierausweis mitführen. Wie immer ist der Mikrochip im Falle eines Verlustes des Tieres ebenfalls nützlich. Die Verkehrsregeln schreiben vor, dass Tiere sicher im Fahrzeug befestigt sein müssen, damit sie den Fahrer nicht behindern. Es muss eine Trennwand vorhanden sein, damit sie keine Belästigung darstellen oder ablenken. Bei einem Unfall vervielfacht ein freilaufender Hund die Gefahren, da er aus seinem Platz geschleudert werden und sich selbst oder andere Passagiere verletzen könnte. Daher ist es ratsam, zusätzlich zur Trennwand Rückhaltesysteme für Haustiere zu verwenden.

José Miguel Doval, Präsident der RSCE, hat zum Handeln aufgerufen: „Sicheres Reisen mit Hunden muss auch in das globale Konzept einbezogen werden, das wir als Tierschutz kennen. Spanien hat Fortschritte bei der Sensibilisierung gemacht, aber es ist noch ein langer Weg, bis unsere Straßen wirklich tierfreundlich sind.«

Doval schlägt vor, mit Behörden, Unternehmen und Besitzern zusammenzuarbeiten, um besser angepasste Raststätten bereitzustellen und so das Reiseerlebnis für Tausende von Familien mit Hunden zu verbessern.

Wie eine «haustierfreundliche» Tankstelle aussehen sollte

Die RSCE hat die Merkmale detailliert beschrieben, die Tankstellen erfüllen müssen, um als wirklich „tierfreundlich« zu gelten, wobei die Sicherheit, Hygiene und das Wohlergehen von Tieren auf Reisen im Vordergrund stehen.

Die Empfehlungen konzentrieren sich auf die Einrichtung gut eingezäunter oder mit Toren versehener Bereiche, die von den Verkehrsflächen getrennt sind, um ein Überfahren zu verhindern – eine entscheidende Maßnahme für die Verkehrssicherheit. In Bezug auf den Komfort sind saubere Tränken und Behälter erforderlich, um einen ständigen Zugang zu frischem, sauberem Wasser zu gewährleisten, sowie ruhige Ruhebereiche mit strapazierfähigen, leicht zu reinigenden Möbeln.

Um Komfort zu gewährleisten und Ausbrüche zu verhindern, betont die RSCE die Notwendigkeit, sichere Verankerungen zu installieren, mit denen Besitzer ihre Haustiere während Besorgungen wie Tanken oder Einkaufen im Laden festhalten können. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, sofern der Platz es zulässt, spezielle Spiel- oder Bewegungsbereiche mit Hindernissen oder Tunneln einzurichten. Um den Besitzern das Anhalten zu erleichtern, wird die Aufstellung von Automaten mit Futter und Spielzeug speziell für Hunde vorgeschlagen.

In Bezug auf die Verwaltung und das Zusammenleben ist eine strenge hygienische Abfallentsorgung erforderlich, einschließlich spezieller Abfallbehälter und der Bereitstellung von Beuteln. Darüber hinaus müssen grundlegende Regeln für das Zusammenleben festgelegt werden (z. B. die obligatorische Verwendung von Leinen und Identifikationsmarken), es muss geschultes Personal zur Verfügung stehen, das sich um die Tiere kümmert und für eine optimale Pflege des Bereichs sorgt, und es muss eine gut sichtbare Beschilderung in der Einrichtung und auf der Straße einige Meter im Voraus vorhanden sein, um die Autofahrer zu warnen.