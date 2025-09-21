Ein Paar aus Málaga triumphiert mit andalusischen Tapas in Panama

Rocío Nadales Panama Sonntag, 21. September 2025 Teilen

Auf der anderen Seite des Atlantiks, in Panama, sind die Stimme von Marisol und die Gitarre von Paco de Lucía zu hören. An den Wänden hängen Porträts von Camarón, Lola Flores und Landschaftsbilder von der Tajo-Stadt Ronda oder Frigiliana. Andalusien pur, Markenzeichen von La Malagueña, einer Taberne, die vor mehr als einem Jahrzehnt dort von einem Ehepaar aus Málaga eröffnet wurde. Juan Tamayo, der in Marbella geboren wurde, und Merche Corado aus El Palo (Málaga) sind inzwischen Besitzer einer erfolgreichen Kette, mit der sie bis Ende dieses Jahres sechs Lokale eröffnen haben werden.

Die Geschichte begann im Jahr 2012, auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise in Spanien. Merche Corado erinnert sich mit Nostalgie: «Juan und ich lernten uns in einem Sommer kennen, als wir mit knapp 25 Jahren in einer Bar arbeiteten und sahen, dass es dort keine große Zukunft gab. Man hatte uns von Panama erzählt, wir hatten einen Verwandten dort und beschlossen, dort hinzugehen». Was als vorübergehende Erfahrung gedacht war, wurde schließlich zum Beginn eines neuen Lebens. Sie bekamen fast sofort Arbeit und gewöhnten sich an ein anderes System: «Wenn du hier nicht arbeitest, bekommst du nichts zu essen. Es gibt keine Sozialleistungen. Um zu leben, muss man etwas produzieren», sagt Juan Tamayo.

Zunächst verdienten sie ihren Lebensunterhalt mit Jobs in Hotels und allem, was sich sonst noch so anbot. Bald stellten sie fest, dass es keinen Ort gab, an dem man Tapas essen gehen konnte, ohne pleite zu gehen. «Man ging für zwei Bier und zwei Tapas aus und das war sehr teuer. Es gab kein Lokal, das näher an den Menschen dran war wie in Málaga», erinnert sich Merche Corado. Eine Zeit lang sparten sie, und 2014 eröffneten sie ihre erste Tapas-Bar, die sofort ein Erfolg war. «Wir stellten fest, dass es viele spanische Unternehmen und Arbeiter gab, die beim Ausbau des Panamakanals tätig waren. Wir wussten, dass diese Leute das gleiche Bedürfnis haben würden wie wir: Nämlich ein Bier trinken zu gehen», fügt Juan Tamayo hinzu.

Die Eröffnung brachte Hunderte von in Panama lebenden Spaniern zusammen, und die Mundpropaganda tat ihr Übriges. Mit der Zeit diversifizierte sich die Kundschaft. Heute sind knapp ein Drittel Spanier. Der Rest sind Panamesen und Lateinamerikaner, die in Spanien gelebt haben oder einen Ort suchen, an dem sie sich dieser Kultur nahe fühlen können.

Vergrößern Die Fassade der Taberna La Malagueña. Rocío Nadales

Die Speisekarte ist einer der Hauptgründe für die Beliebtheit der inzwischen vier Restaurants. Das Paar setzt nicht auf anspruchsvolle Gerichte, sondern auf traditionelle Hausmannskost. Ensaladilla rusa, Salmorejo, Porra antequerana, gebratene Auberginen, kleine Fische. «Hier boten alle Oktopus nach galicischer Art an. Wir aber haben gesagt: Wir sind aus dem Süden, wir bieten gebratenen Oktopus an. Und es hat funktioniert», sagt Corado. Die Dekoration ist klar andalusisch inspiriert. In jedem Lokal gibt es eine Wand, die dem Flamenco gewidmet ist, und eine andere mit Landschaften aus Málaga. An allen Wänden hängt ein großes Schild, das die Gäste in Málaga willkommen heißt.

Von Anfang an war für das Paar klar, dass sie expandieren wollten. Ziel war es, eine Kette zu gründen, zunächst in Panama und dann in Nachbarländern wie Kolumbien und Costa Rica. Dieser Plan wird nun Schritt für Schritt umgesetzt. Heute haben sie vier Filialen, und in den nächsten Monaten werden sie zwei weitere eröffnen. Eine Rückkehr nach Spanien ist nicht geplant. «Meine Mutter sagt, ich solle in Málaga ein Lokal eröffnen, aber dort gibt es an jeder Ecke eine Tapas-Bar. Spanien ist der beste Ort der Welt, um Urlaub zu machen. Zum Arbeiten bleiben wir lieber hier», erklärt Corado.

Das befreit sie aber nicht von der Nostalgie. Ihre beiden Kinder wurden in Málaga geboren, weil sie die Verbindung zu ihrem Land aufrechterhalten wollen. «Wir möchten, dass sie mit Stolz sagen können, dass sie dort geboren wurden. Auch wenn sie in Panama leben, werden sie immer Málaga in ihrem Pass haben», sagt Corado. Was sie am meisten vermisst, sind die Gewohnheiten und der Alltag in der Nachbarschaft, die Familie, die Espetos am Strand oder die einfache Geste, sich im Winter einen Mantel anzuziehen.

Aus einer Mischung aus Notwendigkeit und Verwurzelung entstand ein Modell, das heute ihr panamaisches Lebens bestimmt. Zwischen Tapas, Bier und Fotos von andalusischen Künstlern stößt das Paar oft in seinem Lokal auf Málaga an, auch wenn es Tausende von Kilometern entfernt ist.