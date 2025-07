Studie enthüllt Schlüsselfaktoren für Langlebigkeit

Alexia Columba Jerez Madrid Mittwoch, 9. April 2025 | Actualizado 15/04/2025 14:24h. Compartir

Nur wenige können von sich behaupten, ein Jahrhundert Geschichte miterlebt zu haben, aber das war bei der Spanierin María Branyas Morera der Fall, die im Alter von 117 Jahren bei guter Gesundheit gestorben ist.

Sie erlebte zwei Weltkriege und blieb bis weit in ihr 100. Lebensjahr hinein rüstig. Vom 17. Januar 2023 bis zu ihrem Tod am 19. August 2024 war sie der am längsten lebende Mensch der Welt. Für Wissenschaftler bedeutete dies, dass sie eine faszinierende Fallstudie war. Sogar Branyas selbst würde sagen: «Studiere mich.» Und nun hat eine Studie unter der Leitung des renommierten Genetikers Manel Esteller versucht, die Geheimnisse zu lüften, die Branyas vom Rest der Bevölkerung unterschieden, und so den Schlüssel zu ihrer Langlebigkeit zu entdecken.

Wer war Maria Branyas?

Maria Branyas wurde 1907 in den Vereinigten Staaten, in San Francisco, geboren. Ihre Mutter war Katalanin und ihr Vater stammte aus Pamplona. Später zog sie nach Katalonien, als sie acht Jahre alt war. Ihr bemerkenswerter Lebensweg verlief frei von schweren Krankheiten oder Beschwerden, die typischerweise Menschen im fortgeschrittenen Alter plagen. Dabei liegt die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen in Barcelona bei 86 Jahren.

Bei beneidenswerter Gesundheit und mit 113 Urenkeln, sind sich alle, die sie kannte, einig, dass sie eine positive Einstellung zum Leben hatte. «Eines Tages, der sehr nahe ist, wird diese lange Reise zu Ende sein. Der Tod wird mich erschöpft vorfinden, weil ich so viel gelebt habe, aber ich möchte, dass er mich lächelnd, frei und zufrieden vorfindet», sagte Branyas laut einer von ihrer Familie hinterlassenen Nachricht in den sozialen Medien.

Gegen Ende ihres Lebens willigte sie ein, sich zahlreichen medizinischen Tests zu unterziehen, um das große Rätsel ihrer Langlebigkeit zu lösen. Ein Team von Forschern des Josep Carreras Leukämie-Forschungsinstituts und der Universität von Barcelona machte sich an die Arbeit. Ihre Ergebnisse geben uns einen Einblick in das, was man als gesundes Altern bezeichnen kann.

Das Geheimnis des Alters

Diese Forschung zeigt unter anderem, dass Branyas Darm-Mikrobiota der eines -Kindes ähnelte und dass sie über Gene verfügte, die sie vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie vor Demenz und dem Risiko von Krebserkrankungen schützten. Die Darmmikrobiota ist der Ort, an dem das Immunsystem lernt, was es tun muss, um den Körper zu schützen, und dass es dann alle erforderlichen Maßnahmen im gesamten Körper ergreifen kann.

Ein weiterer Vorteil von Branyas war, dass ihr Genom (der vollständige Satz des genetischen DNA-Materials in einem Organismus) dafür sorgte, dass sich ihre Zellen wie jüngere Zellen «fühlten» und «verhielten», etwa 17 Jahre jünger als ihr chronologisches Alter. In einem Interview mit National Geographic erklärte Esteller, dass ihr Stoffwechsel sehr effizient war. Hinzu kommt, dass sie niedrige Werte an schlechtem Cholesterin und hohe Werte an gutem Cholesterin hat. «Darüber hinaus hatte sie niedrige Entzündungswerde, was sie vor zahlrichen Gesundheitsproblemen schütze. Und vor pathologischen Krankheiten wie Diabetes.«

All dies wurde ergänzt durch einen sehr geordneten Lebensstil, eine mediterrane Ernährung mit drei Joghurts pro Tag. Ferner trank sie nicht, rauchte nicht und ging jeden Tag spazieren.