Shanty-Chor Andalucía nimmt nach 18 Jahren Abschied

Nach 18 Jahren verabschiedet sich der Shanty-Chor Andalucia von seinem Publikum. Der im Jahr 2007 gegründete Chor blickt auf viele fröhliche musikalische Jahre mit unzähligen Auftritten zurück, die den Chormitgliedern und Gästen gleichermaßen Freude bereitet haben. Leider ging die Zahl der Sänger immer weiter zurück und aufgrund des fehlenden Nachwuchses beendet der Chor nun seine Tätigkeit.

Den Rest aus der Vereinskasse spendete der Shanty-Chor an die Caritas in El Morche für bedürftige Familien. 470 Euro konnte der Vorstand an Caritas-Mitarbeiterin Isabel und Pfarrer José Miguel Antequera übergeben. Der Chor wünscht den Sängern, dem Publikum und allen Fans weiter viel Gesundheit und Freude in Spanien.