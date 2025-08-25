Verhaltender Optimismus bei der Bekämpfung der 15 noch aktiven Großbrände in Spanien

Der Wind und das unwegsame Gelände im Hochgebirge erschweren weiterhin das Löschen des Brandes in der Gemeinde Igüeña in León, die als Risikostufe zwei eingestuft ist.

Mateo Balín Madrid Montag, 25. August 2025

Zwei Wochen nach dem Beginn der Welle von Waldbränden, die bereits mehr als 360.000 Hektar Land verbrannt haben, ist mäßiger Optimismus im Kampf gegen das Feuer im Nordwesten der spanischen Halbinsel spürbar. Die Generaldirektion für Katastrophenschutz und Notfälle stuft die Entwicklung im Allgemeinen als «günstig» ein, fordert eine «letzte Anstrengung» von den Löschtrupps, erinnert aber auch daran, dass es immer noch eine Notsituation sei.

Nach den jüngsten Angaben des staatlichen Koordinierungsausschusses (CECOD) gibt es derzeit 15 aktive Brände, von denen sich 14 in der Einsatzstufe zwei befinden, also der Stufe, die eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung bedeutet und dringende Zivilschutzmaßnahmen auslöst. Aus diesem Grund hat Virginia Barcones, Generaldirektorin für Katastrophenschutz und Notfälle, angesichts der möglichen Reaktivierung der Flammen aufgrund der hohen Temperaturen, der niedrigen Luftfeuchtigkeit und der ständigen Windänderungen zu äußerster Vorsicht geraten.

Die militärische Notfalleinheit (UME) unterstützt das regionale Kommando bei sieben der Brände und ist ebenfalls in Larouco und Oímbra (Ourense) im Einsatz, wo die Feuer inzwischen stabilisiert sind. Die Situation in Galicien hat sich generell verbessert, inzwischen sind nur noch zwei große Brände aktiv: der von Chandrexa de Queixa, der sich positiv entwickelt, und der von Carballeda de Valdeorras-Casaio, beide in Ourense. Der Brand von Larouco ist mit 30.000 Hektar zerstörter Landschaft der größte in der Geschichte Galiciens.

Die Bevölkerung schützen

Der andere Schwerpunkt der Brandbekämpfung liegt in Asturien, wo noch drei Waldbrände aktiv sind. Diese befinden sich in Degaña, Genestoso (Cangas del Narcea) und Somiedo. «In Asturien haben sich die Brände günstig entwickelt, sind aber aufgrund der besonderen Orographie auf dem Landweg nur schwer zu bekämpfen. Wir hoffen, dass der Einsatz von Luftfahrzeugen in den nächsten Stunden zu einer Stabilisierung führen wird», sagte Barcones. In Asturien wurde auch die UME aktiviert, um zum Schutz der Bevölkerung einzugreifen. «Alle Ressourcen, sowohl staatliche als auch regionale, stehen bereit, um die betroffene Bevölkerung zu schützen», bekräftigte sie.

Auch in Kastilien und León sind die Feuerwehren weiterhin im Einsatz, und zwar bei neun Bränden der Risikostufe zwei. Zu den schwersten gehören die Brände in Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo, Cardaño de Arriba, Gestoso, La Baña und Colinas del Campo de Martín Moro in León und Porto in Zamora.