Spanien brennt den neunten Tag in Folge mit mehr als 40 aktiven Waldbränden, vier Toten und Tausenden evakuierten Bewohnern

Am heutigen Montag, dem 18. August, ist Spanien den neunten Tag in Folge von einer Welle von Waldbränden heimgesucht. Tausende von Menschen wurden aus ihren Häusern evakuiert, vier Menschen starben, und bei der letzten offiziellen Zählung waren 160.000 Hektar verbrannt.

Das Ausmaß der menschlichen Katastrophe zeigt sich auch an der Zahl der Verletzten. Drei der sechs in León und Zamora eingelieferten Personen befinden sich nach Angaben der Regionalregierung von Kastilien-León nach wie vor in einem kritischen Zustand, sechs weitere in einem ernsten Zustand. Eine 56-jährige Frau erlitt Verbrennungen an 48 % ihres Körpers, ein 36-jähriger Mann erlitt Verbrennungen an 50 % und ein 64-jähriger Mann Verbrennungen an 35 %. Ein 80-jähriger Patient ist stabil, befindet sich aber in einem ernsten Zustand, und eine 77-jährige Frau ist in einem ernsten Zustand, macht aber gute Fortschritte. Insgesamt wurden drei Todesfälle und 16 Verletzte im Zusammenhang mit den Löscharbeiten in Kastilien-León gemeldet. Der jüngste Todesfall, ein 57-jähriger Feuerwehrmann aus Soria, starb am Sonntag bei einem Verkehrsunfall mit einem Feuerwehrfahrzeug in Espinoso de Compludo (León). Ein weiterer 30-jähriger Feuerwehrmann wurde bei demselben Vorfall verletzt.

Kastilien-León ist nach wie vor die am stärksten betroffene Region mit mehr als 20 aktiven Ausbrüchen in Zamora, León, Salamanca und Ávila. Der Brand in Cipérez ist bereits jetzt der größte in der Geschichte der Provinz seit Beginn der Aufzeichnungen. Berichten zufolge gab es in der Provinz León am Sonntag neun Brände der Stufe 2, wobei die Brände in Gestoso, Barniedo de la Reina und Llamas de Cabrera besonders schwerwiegend sind. Darüber hinaus wurden zehn Ortschaften in der Nähe der Picos de Europa wegen der unmittelbaren Bedrohung durch die Flammen evakuiert

Darüber hinaus gab es 14 aktive Brände in Galicien. Der am Samstagnachmittag gemeldete Waldbrand in Gestoso (Orense) griff auf das Gebiet von El Bierzo (León) über und erreichte die Gefahrenstufe 2.

Am frühen Sonntagmorgen teilte die staatliche Eisenbahngesellschaft Renfe mit, dass der Zugverkehr zwischen Zamora und Orense wegen der Brände in beiden Provinzen ausgesetzt bleibt. Auch der Hochgeschwindigkeitszugverkehr zwischen Madrid und Galicien wurde eingestellt. Die Behörden kündigten die gleichen Maßnahmen für den heutigen Montag, den 18. August, an.

Ein weiterer Ausbruch, der die Behörden sehr beunruhigt, ist in der Extremadura zu verzeichnen, insbesondere der Brand von Jarilla, der immer noch außer Kontrolle ist und 11.000 Hektar verwüstet hat. Er zwang zur Teilevakuierung von Hervás, Gargantilla wurde komplett geräumt. Der Regionalinnenminister Abel Bautista erklärte, dass die Region bis zu 70 % der Brände nicht löschen könne. «Es komme ganz auf die Wetterbedingungen an. Das Feuer ist völlig außer Kontrolle geraten», sagte er am Samstagabend.

Die Präsidentin der Regionalregierung von Extremadura, María Guardiola, kritisierte den spanischen Premierminister Pedro Sánchez dafür, dass er die Regionen von der Koordinierungssitzung Cecop ausgeschlossen habe. Guardiola berichtete, dass die Regierung bereits auf das Ersuchen der Extremadura um zusätzliche Ressourcen geantwortet und erklärt habe, dass sie «nicht über die Kapazität verfügt, Ressourcen zu entsenden, um einen Brand wie diesen mit einem Umkreis von 100 Kilometern zu bekämpfen».

Die Zahl der aktiven Brände in Kastilien-León ist auf 30 gestiegen, von denen 11 der Schweregrad 2 und 10 der Schweregrad 1 sind. Die Brände in León und Zamora sind noch nicht unter Kontrolle. Nach Angaben der Regionalregierung ist einer der Brände bereits über die Gemeinde Camaleño nach Kantabrien vorgedrungen.

Die Brände von Teresa de Cofrentes und Xàtiva in Valencia sind unter Kontrolle. Das Feuer, das am Samstag gegen 17.40 Uhr ausbrach, konnte um 21.30 Uhr unter Kontrolle gebracht werden, und es gab nur eine Evakuierung vor Ort.

Die Regionalregierung von Asturien zählte am Samstagabend 14 Waldbrände: sieben aktive, vier kontrollierte und drei unter Beobachtung. In Genestoso (Cangas del Narcea) arbeiteten Feuerwehrleute aus verschiedenen Stationen, die spanische militärische Notfalleinheit UME, forstwirtschaftliche Brigaden, schweres Gerät und die BRIF-Brigade aus Tineo unter der Koordination eines vorgeschobenen Kommandopostens.

Zu den Einsatzkräften gesellten sich auf Ersuchen der UME 100 Soldaten der spanischen Marine. Sie konzentrierten sich auf die Überwachung und Hilfe für die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten.

Deutschland, die Slowakei und die Niederlande haben angekündigt, dass sie Ressourcen und Personal zur Unterstützung der Feuerwehren entsenden wollen, so wie es zuvor Frankreich und Italien getan hatten.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden zwischen dem 1. Juni und dem 16. August (Brandgefahr) 27 Personen als Brandstifter verhaftet, gegen 97 weitere wird ermittelt.

Dieser neunte Tag der Brände unterstreicht auch die dringende Notwendigkeit, die Prävention, die Koordinierung und die Ausstattung der Rettungsdienste zu verbessern, insbesondere in einem Sommer, der alle bekannten Rekorde zu brechen droht.