Spanien wird weiterhin von Waldbränden heimgesucht: Wetterbedingungen verschaffen den Löscharbeiten eine gewisse Atempause

Miguel G. Casallo Freitag, 22. August 2025 Teilen

Spanien steht vor einem neuen Tag, der von den Waldbränden geprägt ist, die das Land verwüsten. Regierungschef Pedro Sánchez wird am heutigen Freitagmorgen nach Degaña (Asturien) reisen, um sich aus erster Hand ein Bild von der Entwicklung der Brände in diesem Gebiet zu machen, wie die Regierung mitteilte. Dies ist die vierte betroffene autonome Gemeinschaft, die er in den letzten Tagen besucht hat, nachdem er bereits in Galicien, Kastilien-León und in Extremadura war.

Der letzte offizielle Besuch des Chefs der Exekutive in den vom Feuer verwüsteten Gebieten fand am vergangenen Dienstag in Molezuelas de la Carballeda (Zamora) statt, obwohl er bei dieser Gelegenheit nicht vom Regionalpräsidenten Alfonso Fernández Mañueco begleitet wurde. Stunden zuvor hatte Sánchez gemeinsam mit der Präsidentin der Region Extremadura, María Guardiola, den Kommandoposten für den Brand in Jarilla (Cáceres) besucht.

In Galicien, wo er sich am Sonntag in Ourense aufhielt, schlug der Regierungschef einen «großen staatlichen Pakt» vor, um den Klimanotstand zu bekämpfen und die Vorbeugung angesichts der Brandwellen zu verstärken. In Kastilien-León besuchte er in Begleitung von Mañueco das Gebiet von Villablino (León) in einem für die Provinz besonders gravierenden Umfeld.

Die Lage in der galicischen Provinz ist nach wie vor kritisch: Es gibt sieben aktive Brände, fünf davon in Ourense. Hervorzuheben ist der Brand von Larouco-Seadur, der mehr als 30.000 Hektar verwüstet hat und der viertgrößte in der Geschichte Spaniens ist. Die Xunta hat die Zahl der in diesem Sommer in der autonomen Region zerstörten Fläche bereits auf mehr als 91.000 Hektar erhöht, eine Zahl, die diese Welle zu einer der verheerendsten der letzten Jahrzehnte macht.

Während Sánchez seine institutionelle Reise fortsetzt, wüten in weiten Teilen des Landes weiterhin Brände. Auf Mallorca bestätigte die Feuerwehr von Alcúdia, dass der am Donnerstagabend im Naturpark S'Albufera gemeldete Brand, bei dem bis zu sechs vermutlich vorsätzliche Ausbrüche festgestellt wurden, inzwischen gelöscht ist. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um den Sachverhalt zu klären.

Auch in Castilla y León und Zamora hat sich die Lage in den letzten Stunden dank des Temperaturrückgangs und der Arbeit der Feuerwehr verbessert, obwohl mehrere Brände immer noch der Gefahrenstufe 2 zugeordnet sind und mehr als 2.500 Bewohner noch immer nicht in ihre Häuser zurückkehren dürfen.

Feuer in Extremadura lässt nicht nach

In der Extremadura hat der Brand von Jarilla mit 17.300 Hektar die größte jemals in der Region verzeichnete Fläche verbrannt. Regionapräsident Guardiola zeigte sich gestern optimistisch und sagte, dass die Brandbekämpfung «erste Früchte trägt».

Die Brände, die in den Gemeinden wüten und sowohl Naturräume als auch bewohnte Gebiete verwüsten, haben in Spanien am Freitag einen weiteren Tag des Umweltnotstandes ausgelöst, und man wartet darauf, dass die Wetterbedingungen die Operationen und die Tausenden von betroffenen Familien entlasten.