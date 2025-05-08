Blackout und Unterbrechungen des Schnellzugs AVE stellen Regierung vor neue Herausforderung

P. DE LAS HERAS/M.E. ALONSO/L. PEREZ Madrid Donnerstag, 8. Mai 2025 Teilen

In kaum einer Woche sah sich die Regierung mit einer neuen und unerwarteten Front konfrontiert, die den Kern ihres Diskurses gegen die PP berührt, der sie vorwirft, bei den Investitionen zu knausern und die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen zu vernachlässigen, wo immer sie regiert. Der Blackout, der die Spanier am Montag vergangener Woche stundenlang ohne Strom und Internet ließ, und die Unterbrechung der AVE-Verbindung zwischen Madrid und Sevilla, von der an diesem Montag mehr als 10.500 Reisende betroffen waren, haben der größten Oppositionspartei Munition gegeben, die die Ereignisse bereits als Beweis für den «Zusammenbruch der Regierung» darstellt. Die Sozialisten weisen die Verantwortung für die Geschehnisse von sich und behaupten, die Volkspartei habe sich auf politische «Aasfresserei» eingelassen. «Zweiter Montag mit Bildern, die der viertgrößten Volkswirtschaft des Euro unwürdig sind», spottete PP-Chef Alberto Núñez Feijóo in den sozialen Netzwerken.

Die Ursachen für den Stromausfall sind noch nicht geklärt, und die Regierung hat bereits geäußert, dass es noch Wochen dauern wird, bis der vom Ministerium für den ökologischen Übergang geleitete Ausschuss zur Analyse der Ereignisse eine klare Antwort geben kann. In der Zwischenzeit ist im Energiesektor die These aufgestellt worden, dass die fehlende Anpassung des Systems an ein neues Energiemodell, das auf einem hohen Anteil erneuerbarer Energien beruht, einen großen Anteil an den Ereignissen hat, und der Druck auf den Netzbetreiber Red Eléctrica, an dem der Staat ein Fünftel hält und Mehrheitsaktionär ist, wächst.

Am Montagnachmittag hat Pedro Sánchez vor dem Wirtschaftszirkel in Barcelona eine Botschaft zur Verteidigung seiner grünen Agenda verkündet, mit der er in gewisser Weise die oben genannte These akzeptiert hat. «Unser Ziel ist es, ein bereits starkes Stromnetz zu stärken, und wir werden dies für das Gemeinwohl tun und nicht, um irgendwelche persönlichen Interessen zu befriedigen», sagte er in Anspielung auf die Forderung der PP nach einer Überarbeitung des Zeitplans für die Schließung von Kernkraftwerken und bekräftigte «unsere Entschlossenheit, die notwendige Energiewende weiter voranzutreiben».

Die Regierung weigert sich jedenfalls weiterhin, die Hypothese eines Cyberangriffs auszuschließen, eine Option, die ihre Verantwortung für den Vorfall verringern würde. Auch der Verkehrsminister Óscar Puente vertrat am Montag die Theorie, dass hinter dem Chaos im Bahnverkehr mehr steckt als der übliche Kabeldiebstahl und das «Hängenbleiben» eines Iryo-Zuges an einer Oberleitung. Er sprach von einem vorsätzlichen Sabotageakt mit dem Argument, dass der Wert des gestohlenen Kupfers kaum 1.000 Euro erreichen würde und und verwies darauf, dass der Kabeldiebstahl sich auf einem Abschnitt ereignet hatte, auf dem es keine Sicherheitskameras gab.

Die PP entgegnete, dass der Minister nur versuche, «seine Hände in Unschuld zu waschen» angesichts des schlechten Krisenmanagements der Regierung. «Wenn alle öffentlichen Dienstleistungen die Regierung erdrosseln, ist es die Regierung, die die Spanier erdrosselt», argumentierte die PP.

Interne Prüfung

Die PP fordert eine «interne Prüfung des gesamten Eisenbahnnetzes aufgrund der zahlreichen Vorfälle der letzten Monate» und verlangt nicht nur, dass den von den Zugausfällen betroffenen Fahrgästen der Fahrpreis so schnell wie möglich erstattet wird, sondern auch, dass an diese Entschädigungen gezahlt werden. «Spanien hat sich mit dieser Regierung von einem vorbildhaften zu einem katastrophalen Modell entwickelt», kritisierte Bravo.

Kritik an der Regierung kam auch aus Madrid und Andalusien: «Wenn die PP regieren würde, hätte die Linke vom ersten Tag an die Straßen in Brand gesetzt. Aber man sollte Vernunft nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln. Spanien hat die Nase voll», schrieb die Ministerpräsidentin der Region Madrid, Isabel Díaz Ayuso, in den sozialen Netzwerken. Der andalusische Ministerpräsident Juanma Moreno forderte seinerseits die Regierung auf, eine bedeutende Investition in das Eisenbahnnetz in Andalusien zu tätigen und in unmittelbarer Zukunft Alternativen anzubieten und der Lösung der Situation oberste Priorität einzuräumen.