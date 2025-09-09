Der Oberste Gerichtshof setzt Generalstaatsanwalt García Ortiz auf die Anklagebank und verhängt eine Kaution von 150.000 Euro gegen ihn

Mateo Balín Madrid Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Voller Stopp. Anderthalb Jahre nachdem im März 2024 an die Presse durchgesickert war, dass dem Freund von Isabel Díaz Ayuso ein Verfahren wegen eines doppelten Steuerdelikts droht, hat der Richter des Obersten Gerichtshofs Ángel Hurtado an diesem Dienstag angeordnet, den Leiter der spanischen Staatsanwaltschaft, Álvaro García Ortiz, wegen eines Verbrechens der Geheimnisverrat auf die Anklagebank zu setzen. Er wirft ihm vor, einem Redakteur von Cadena Ser eine E-Mail zukommen zu lassen, in der die Verteidigung des Geschäftsmanns Alberto González Amador einen Steuerbetrug in Höhe von 350.000 Euro einräumt, um eine außergerichtliche Einigung zu erzielen.

Ángel Hurtado, der Richter, der den Fall García Ortiz vor dem Obersten Gerichtshof untersucht, hat an diesem Dienstag eine in der Justizgeschichte beispiellose Entscheidung getroffen. Auf 29 Seiten erklärt er sich bereit, eine mündliche Verhandlung gegen einen amtierenden Generalstaatsanwalt zu eröffnen. Der Ermittler der Zweiten Kammer (Strafrecht) besteht darauf, dass die «soliden Beweise, die im Rahmen der Ermittlungen gesammelt wurden» ausreichen, um diesen Schritt zu unternehmen, der den Angeklagten in den kommenden Monaten (die meisten Quellen gehen von Mitte November aus) auf die Anklagebank bringen wird, um sich den Forderungen der populären Anschuldigungen nach vier bis sechs Jahren Gefängnis zu stellen.

Dieses Dokument ist nicht mehr anfechtbar und stellt für den Angeklagten einen erheblichen unmittelbaren finanziellen Schlag dar, da es eine Kaution in Höhe von 150.000 Euro vorschreibt, um die finanziellen Verbindlichkeiten zu decken, die im Falle einer Verurteilung entstehen könnten, «mit der Warnung, dass, wenn er sie nicht innerhalb von fünf Tagen stellt, Vermögenswerte beschlagnahmt werden, um diesen Betrag sicherzustellen». Die Privatankläger von González Amador hatten jedoch eine Kaution von 300.000 Euro beantragt, um eine hypothetische Geldstrafe und eine Verurteilung wegen moralischer Schäden abzudecken.

Der einzige positive Aspekt für García Ortiz ist, dass der Richter den Antrag des Berufs- und Unabhängigen Verbands der Staatsanwälte (APIF), ihn vorsorglich vom Dienst zu suspendieren, ablehnte, obwohl er seine Anordnung an die Staatsanwaltschaftsinspektion der Generalstaatsanwaltschaft weiterleitete, damit diese gegebenenfalls eine Entscheidung treffen und ihn über die getroffene Entscheidung informieren kann.

Der Richter erinnerte daran, dass es zwar eine Vorschrift gibt, die die Suspendierung eines Mitglieds der Staatsanwaltschaft auf dem Verwaltungsweg regelt, aber diese Vorschrift sieht nicht die des Generalstaatsanwalts vor. Angesichts dieses «rechtlichen Vakuums» entschied er sich für den Weg der Einsichtnahme angesichts des Widerspruchs im Gesetz, das besagt, dass es García Ortiz selbst ist, der suspendiert wird.

Aus einer Art institutioneller Rücksichtnahme beschloss der Richter, die Bekanntgabe der Anklage bis nach der Eröffnungszeremonie des Gerichtsjahres, die am vergangenen Freitag im Obersten Gerichtshof stattfand, zu verschieben, um die Anordnung bezüglich Ortiz nicht in der feierlichen Veranstaltung unter dem Vorsitz des Königs einzubringen, bei der die alleinige Anwesenheit des angeklagten Staatsanwalts neben dem Staatsoberhaupt bereits eine starke Kontroverse auslöste.

Der Richter hob in seinem Urteil hervor, dass García Ortiz «indirekt» in seiner «Eigenschaft als Generalstaatsanwalt Geheimnisse verraten haben könnte, von denen er aufgrund seines Amtes Kenntnis haben könnte». Und er verwies auf die Übergabe der vertraulichen E-Mail an einen Journalisten von Cadena Ser am 13. März 2024 zwischen 21:29 und 23 Uhr, der sie um 23:25 Uhr in der Sendung Hora 25 ausstrahlte, um das Image von Díaz Ayuso zu schädigen.

Trotz dieser Behauptung führte er keine objektiven Beweise an, die ihn zu dieser Schlussfolgerung veranlassen würden, und wiederholte, wie bereits von der Berufungskammer bestätigt, dass die Löschung der E-Mails und Handy-Nachrichten von García Ortiz ein weiteres «starkes» Beweismittel gegen ihn ist. «Es ist eine gängige Erfahrung, dass Elemente gelöscht werden, die ungünstig sein könnten», begründet der Richter und weist die These der Verteidigung zurück, dass sie in Übereinstimmung mit einem internen Datenschutzprotokoll gelöscht wurden, weil sie «sensible» Informationen über laufende Ermittlungen enthielten.

Ebenso akzeptierte der Richter die von der Berufungskammer vorgenommenen Korrekturen, als er mit zwei gegen eine Stimme die Anklage gegen García Ortiz teilweise aufrechterhielt und die Einstellung des Verfahrens gegen die Leiterin der Staatsanwaltschaft der Provinz Madrid, Pilar Rodríguez, anordnete. Zur Begründung seiner Untersuchung verwies Hurtado auf die «soliden Beweise, die bei der Untersuchung des Sachverhalts zusammengetragen und von der Kammer bestätigt wurden».

Ebenso erklärte er, dass die E-Mail des Anwalts von González Amador vom 2. Februar 2024 «sensible Informationen über persönliche Aspekte und Daten eines Bürgers im Rahmen privater Gespräche zwischen seinem Anwalt und dem mit dem Fall betrauten Staatsanwalt enthielt, die den Kriterien der Zurückhaltung und Vertraulichkeit seitens der Staatsanwaltschaft unterliegen». Er fügte hinzu, dass «eine Weitergabe an Dritte ohne die Genehmigung des Betroffenen, dessen Ruf durch eine solche Weitergabe geschädigt werden könnte, nicht toleriert werden kann».

Außerdem, so Hurtado, stelle das Bekanntwerden der E-Mail «das Ansehen der Institution in Frage, wenn man die verfassungsmäßige Rolle und Funktion betrachtet, die der Staatsanwaltschaft anvertraut ist, die Prinzipien wie Legalität und Unparteilichkeit unterliegt». Er kam zu dem Schluss, dass all dies von García Ortiz angenommen wurde, von dem Moment an, in dem er «vertraulichen Informationen, von denen er aufgrund seiner Position Kenntnis hatte, eine Öffentlichkeit gab, die sie nicht hätten erreichen dürfen, wie es der Fall war, als sie den Bereich der Zurückhaltung verließen, für den sie gedacht waren».

Abschließend wies er noch einmal darauf hin, dass parallel zu der angeblichen undichten Stelle bei Cadena Ser «die Generalstaatsanwaltschaft eine Kopie der E-Mail an Pilar Sánchez Acera», eine Mitarbeiterin des Präsidiums in Moncloa, geschickt hat, die diese dann in der Plenarsitzung der Versammlung von Madrid am 14. März 2024 gegen Díaz Ayuso verwendete.