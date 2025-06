Richter erhebt Anklage gegen Generalstaatsanwalt wegen Weitergabe vetraulicher Informationen

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Dienstag, 10. Juni 2025 Compartir

Der Oberste Gerichtshof hat am Montag durch einen seiner Untersuchungsrichter eine in der demokratischen Geschichte des Landes noch nie dagewesene Entscheidung getroffen, die einmal mehr eine Legislative in Aufruhr erschüttert. Der Richter Ángel Hurtado, der für das Verfahren gegen den Generalstaatsanwalt, der aufgrund seines Amtes den rechtlichen Sonderstatus eines 'Aforado' hat, zuständig ist, hat nach achtmonatigen Ermittlungen nun Anklage wegen der angeblichen Weitergabe vertraulicher Informationen im Zusammenhang mit dem Durchsickern einer E-Mail des Anwalts des Lebensgefährten von Isabel Díaz Ayuso. Mit anderen Worten: Álvaro García Ortiz wird beschuldigt, der ausführende Arm einer undichten Stelle gewesen zu sein, deren faktische Urheberschaft Hurtado der «Präsidentschaft der Regierung» zuordnet, mit dem «politischen» Ziel, einem Gegner, nämlich Isabel Díaz Ayuso, der Regierungschefin der Region Madrid, zu schaden.

In dem am Montag veröffentlichten, 51-seitigen Beschluss fordert Hurtado, dass García Ortiz wegen Geheimnisverrats angeklagt wird, was mit bis zu vier Jahren Gefängnis und fünf Jahren Amtsenthebung geahndet werden kann. Hurtado geht davon aus, dass es genügend Beweise dafür gibt. García Ortiz soll in eine «rasende Dynamik» eingetreten sein, indem er den Hinweisen des Regierungspräsidiums folgte, um klarzustellen, dass die Staatsanwaltschaft dem Partner von Ayuso keinen Pakt angeboten hatte. Zudem sei die E-Mail des Anwalts von Alberto González Amador offengelegt worden, in der dieser darauf hinwies, dass sein Mandant zwei Steuervergehen zugegeben habe, um im Gegenzug eine mögliche Gefängnisstrafe zu vermeiden. Dies sei eine unzulässige Enthüllung, so der Ermittler des Obersten Gerichtshofs, bei der García Ortiz von der Staatsanwältin der Provinz Madrid, Pilar Rodríguez, unterstützt wurde, die ebenfalls angeklagt ist.

In seinem Urteil argumentiert Hurtado, dass auf Basis der Indizien vermutet werden könne, dass der Generalstaatsanwalt zwar seine mobilen Geräte gelöscht hat - er ließ nicht nur die Nachrichten verschwinden, sondern änderte auch seine Telefonnummer am 23. Oktober 2024, nur eine Woche, nachdem der Oberste Gerichtshof die Ermittlungen gegen ihn aufgenommen hatte -, dass aber die Rekonstruktion der Ereignisse darauf hindeutet, dass er es war, der den Befehl zum Durchsickern der E-Mail von González Amadors Anwalt gab. Der Inhalt dieser E-Mail wurde in der Nacht des 13. März über Cadena Ser an die Presse weitergegeben und am Morgen des darauffolgenden Tages von El Plural in vollem Umfang veröffentlicht.

Es ist das Durchsickern dieser E-Mail (und nicht die Veröffentlichung eines offiziellen Vermerks der Staatsanwaltschaft am 14. März, in dem Einzelheiten dieser Kommunikation mitgeteilt werden), das, wenn es keine Überraschung gibt, García Ortiz und Rodríguez vor der Strafkammer des Obersten Gerichtshofs landen lassen wird. Hurtado, der den Parteien eine Frist von zehn Tagen eingeräumt hat, um seine Entscheidung anzufechten, vertritt die Auffassung, dass die Veröffentlichung dieser E-Mail eine Straftat darstellt, da «sie sensible Informationen über Aspekte und persönliche Daten eines Bürgers enthielt, und zwar in einem privaten Gespräch zwischen Anwalt und Staatsanwalt, das den Kriterien der Zurückhaltung und Vertraulichkeit unterliegt».

In dieser E-Mail, die ursprünglich auf den 2. Februar 2024 datiert war, teilte der Anwalt Carlos Neira dem Staatsanwalt in diesem Fall, Julián Salto, seine Bereitschaft mit, eine Vereinbarung dahingehend zu treffen, dass sein Mandant nur eine Geldstrafe zahlen würde, wenn er im Gegenzug anerkennt, dass «mit Sicherheit zwei Verstöße gegen den Fiskus begangen wurden». Neira bezog sich auf die Anschuldigung der Steuerbehörden gegen González Amador, dem Fiskus im Jahr 2020 155.000 Euro an Körperschaftssteuer für das Unternehmen Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S. L. und im Jahr 2021 eine weitere Rate in Höhe von 195.951 Euro unterschlagen zu haben.

Die Operation für das Leck, erklärt der Ermittler, wurde von den beiden Angeklagten «aufgrund von Hinweisen des Regierungspräsidiums» eingeleitet. Diese Manöver, so Hurtado, begannen, nachdem El Mundo am 13. März um 21.29 Uhr einen Bericht mit dem Titel 'Staatsanwaltschaft bietet Lebensgefährten von Ayuso einen Pakt an, damit dieser zwei Steuerdelikte zugibt' veröffentlicht hatte; eine irreführende Version, die dem Stabschef von Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, zugeschrieben wird.

Dann, so der Ermittler, sei García Ortiz mit dem Ziel, die Tatsachen richtigzustellen, in eine Dynamik des frenetischen Kommunikationsaustauschs zwischen verschiedenen Staatsanwälten eingetreten, um den Pakt zu widerlegen. Dem Gerichtsbeschluss zufolge begann die Kommunikation zur Weitergabe der E-Mail mit einem Telefongespräch mit Pilar Rodríguez Minuten nach 21:29 Uhr, woraufhin sie ein paar weitere Gespräche mit Staatsanwalt Salto führte, um ihn im Namen des Generalstaatsanwalts selbst zu bitten, ihm die zwischen ihm und dem Anwalt von González Amador ausgetauschten E-Mails unverzüglich zu übermitteln. Der Zweck war, so hieß es damals, eine öffentliche Mitteilung zu verfassen, um Informationen zu widerlegen, die in den Netzwerken kursierten.

Vermutet wird, dass parallel dazu eine Kopie der E-Mail an Pilar Sánchez Acera, der damaligen Stabschefin des Leiters des Ministerbüros des Regierungspräsidiums, Óscar López, jetzt Minister und Kandidat gegen Ayuso, geschickt wurde. Acera, so schildert Hurtado, soll dem später zurückgetretenen Vorsitzenden der Madrider Sozialisten, Juan Lobato, die Anweisung gegeben haben, sie noch am selben Tag im Madrider Parlament gegen die PP-Regierungschefin zu verwenden.