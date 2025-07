Pablo Carbonell gibt Gratis-Akustikkonzert in Estepona

SDA Estepona Donnerstag, 31. Juli 2025 | Actualizado 12:18h. Teilen

Die Stadtverwaltung von Estepona teilt mit, dass der Sänger Pablo Carbonell am kommenden 6. August um 22:30 Uhr auf der Plaza Antonia Guerrero ein Akustikkonzert geben wird, das vom Kulturverein Unicornio in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung organisiert hat. Der Eintritt ist frei.

Die Aufführung findet im Rahmen der Veranstaltungen statt, die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Films „Der weiße Hai« vom 4. bis 7. August in der Stadt organisiert werden. Vor dem Konzert (um 20:00 Uhr in der Casa de Las Tejerinas) wird der Sänger an der Präsentation des Buches „Y tú, ¿a qué le tienes miedo?« (Und du, wovor hast du Angst?) der Autoren Isabel López, Carlos Morcillo und José Ignacio del Pino teilnehmen, das anlässlich der Festtage zu Ehren des Films herausgegeben wurde. Um 22.30 Uhr gibt Pablo Carbonell ein Akustikkonzert auf der Plaza Antonia Guerrero, bei dem er einige seiner bekanntesten Songs mit Gesang und Gitarre interpretiert, unterbrochen von Monologen und einigen seiner neuen Kreationen.

Pablo Carbonell ist bekannt als Zeichner, Maler, künstlerischer Partner von Pedro Reyes, Clown, Sänger der Band 'Los Toreros Muertos', Komiker in Fernsehsendungen wie 'La Bola de cristal', Filmregisseur, Reporter, Musiker, Komponist, Showman, Romanautor, Film- und Theaterschauspieler, Drehbuchautor und Moderator zahlreicher Veranstaltungen.