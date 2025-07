Junge Künstler stellen ihre Masterprojekte vor

Beatrice Lavalle Málaga Donnerstag, 31. Juli 2025 Teilen

Ein senegalesischer Immigrant empfängt den Besucher im ersten Ausstellungssaal des Kulturzentrums MVA und erzählt von seiner Odysee, um nach Spanien zu gelangen und den Erfahrungen in seiner neuen Heimat. Neben diesem Video von Fatou Sene macht es sich Antonio in seinem Sessel gemütlich. Die lebensgroße Installation ist Teil des Projektes, mit dem Marcos Sevilla anhand eines Durchschnittsbürgers mit Humor zum Nachdenken über die unbegrenzten Möglichkeiten des menschlichen Seins anregt. Sevilla ist einer der drei männlichen Teilnehmer der zwölf Künstler umfassenden Ausstellung von Masterprojekten der Kunststudenten der Universität Málaga, bei der die Frauen klar die Oberhand haben. Hinsichtlich der Techniken sind von Malerei und Zeichnung über Skultur bis hin zur Installation und Videokunst ziemlich alle Techniken vertreten. Unter den behandelten Thematiken ist die große Zahl an autobiografischen Bezügen auffallend. So behandelt Clara Navas Cámara in ihrem Werk 'Encuentra como fluir' ihre eigene Autismus-Spektrum-Störung, Sara Marín bedient sich Aufnahmen von Autounfällen, um in ihren Werken die Fragilität ihrer Beziehungen zu thematisieren und die aus einer Bienenzüchterfamilie stammende Silvia Duque López weist mit ihrem konzeptuellen Werken auf das Verschwinden der Bestäuber hin.

C/Ollerías 34. Bis 12. September, montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Eintritt frei.