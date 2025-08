Präsidentin von Red Eléctrica schließt Rücktritt wegen Stromausfall aus

Miguel Ángel Alfonso Madrid Mittwoch, 30. April 2025 Teilen

Sie hat nicht die Absicht, wegen des großen Stromausfalls, der das Land am Montag in Dunkelheit versetzte, zurückzutreten. Beatriz Corredor Beatriz Corredor , die Präsidentin des spanischen Stromnetzbetreibers Red Eléctrica -heute Redeia-, hat ihre Bereitschaft bekundet, trotz der Kritik am Krisen-Management des Unternehmens, das zu 20 Prozent vom Staat kontrolliert wird, in ihrem Amt zu bleiben, und hat den beispiellosen Stromkollaps von «dem Einbruch der erneuerbaren Energien in das System» abgekoppelt. Sie tat dies in ihren ersten Erklärungen gegenüber dem Radiosender Cadena Ser, zwei Tage nach dem Zusammenbruch.

Corredor, eine ehemalige Ministerin in der Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero, erklärte: «Wenn ich wüsste, dass ich etwas falsch gemacht haben könnte oder falsch gemacht habe, wäre ich die erste Person, die darüber nachdenken würde (ihren Rücktritt). Aber Tatsache ist, dass dieses Parlament gut gearbeitet und gemacht hat, was man von ihr erwartet hat».

Sie teilte mit, dass die Regierung Red Eléctrica und die anderen Betreiber aufgefordert hat, ihre Daten bis heute Nachmittag zur Untersuchung nach Moncloa zu schicken. Laut Corredor ist es immer noch «kompliziert», die Ursache für den Stromausfall zu ermitteln: «Wir empfangen alle vier Sekunden Millionen von Signalen. Die Daten liegen uns bereits vor, und die Regierung hat uns um eine Frist bis heute Nachmittag gebeten, um sie zu übermitteln».

«Bestes System der Welt»

Die Präsidentin von Red Eléctrica erklärte, dass die iberische Halbinsel eine «Energieinsel» ist, die noch weniger Verbindungen zum Kontinent hat als Irland. «Wir haben das beste System der Welt. Es war in der Lage, die Versorgung innerhalb weniger Stunden wiederherzustellen. Das ist ein Verdienst des Managements von Red Eléctrica, die beste Wartung des Stromnetzes bieten kann sowie über das beste Team der Welt verfügt. Das Unternehmen ist allen Anforderungen gerecht geworden», verteidigte sie sich.

Zur Beruhigung der Öffentlichkeit bekräftigte sie, dass sich Ereignisse wie am Montag nicht wiederholen könnten, auch wenn sie einräumte, dass «ein Nullrisiko nicht existiert». Sie erinnerte daran, dass es in jüngster Zeit außergewöhnliche Ereignisse gegeben habe und dass die internationale und nationale Lage oder der Klimawandel, wie bei der Dana beobachtbar, «zeigen, dass alles passieren kann».

Corredor gab die erste öffentliche Stellungnahme ab seit der Energiekrise, die Spanien am Montag heimsuchte, nachdem Ministerpräsident Pedro Sánchez mit dem Finger auf die privaten Betreiber gezeigt hatte. Iberdrola wiederum hatte verlangt, dass Red Eléctrica Erklärungen geben müsse.

Die Präsidentin von Red Eléctrica, die im Jahr 2021 die Möglichkeit eines Stromausfalls , wie er am Montag auf der iberischen Halbinsel und in Südfrankreich auftrat, verneinte, spielte die Tatsache herunter, dass der Betreiber die Investoren im Februar darüber informierte, dass die Schließung von Kohle-, Kombi- und Kernkraftwerken aufgrund von regulatorischen Anforderungen die Anfälligkeit des Systems erhöhen würde. «Es handelt sich nicht um einen fundierten Bericht», sagte sie in dem Interview.

Diese Erklärungen reichen den verschiedenen Fraktionen im Kongress jedoch noch nicht aus. Neben dem Präsidenten haben auch die Parteien PP, Junts, ERC und BNG Anträge auf Stellungnahmen von Corredor, der dritten Vizepräsidentin Sara Aagesen und des Verkehrsministers Óscar Puente vor dem Kongress gestellt.