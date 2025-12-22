DGT rechnet für den Feiertagsverkehr mit 22,4 Millionen Fahrten

Bis 7. Januar sind auf Spaniens Straßen Millionen von Menschen unterwegs. Die Polizei ist in erhöhter Einsatzbereitschaft, die Kontrollmechanismen der «Operación Salida» laufen.

Patxi Fernández Madrid Montag, 22. Dezember 2025 Teilen

Die Generaldirektion für Verkehr (DGT) wird bis Mitternacht des 6. Januar im Rahmen der sogenannten «Operación Salida» (Operation Abreise) auf Spaniens Straßen erhöhte Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen durchführen, um den Feiertagsverkehr so problemlos wie möglich zu gestalten. Bis zum Dreikönigstag rechnet die DGT mit rund 22,4 Millionen Fahrten.

Die erhöhte Einsatzbereitschaft der Sicherheitskräfte gliedert sich in drei verschiedene Phasen. Die erste läuft über die Weihnachtsfeiertage bis einschließlich 25. Dezember. In dieser Zeit werden 8,5 Millionen Fahrten auf Spaniens Straßen erwartet.

Die zweite Phase konzentriert sich auf das Jahresende von Freitag, 26. Dezember, bis Donnerstag, 1. Januar, während die dritte Phase, die vor allem dem Dreikönigsfest gilt, von Freitag, 2., bis Dienstag, 6. Januar, läuft.

Viele der erwarteten Fahrten, sowohl Lang- als auch Kurzstrecken, werden vor allem an Wochenenden und Feiertagen zu Zweitwohnsitzen, Wintersportgebieten in den Bergen, winterlichen Touristenattraktionen und großen Einkaufszentren führen.

Zur Bewältigung des Verkehrsaufkommens hat die DGT eine «Operación Salida» mit der maximalen Verfügbarkeit ihrer personellen Ressourcen vorbereitet, zu denen Verkehrsbeamte der Guardia Civil, Personal der Verkehrsmanagementzentren, Hubschrauberpatrouillen und Wartungsteams gehören.

Vergrößern Von der DGT erwartete Fahrten F. P.

Auf diese Weise sollen Mobilität und ein fließender Verkehr gewährleistet werden, wobei in den konfliktträchtigsten Bereichen während der Hauptverkehrszeiten reversible und zusätzliche Fahrspuren und alternative Routen zur Entlastung des Verkehrs eingerichtet werden.

Im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen hat die DGT zudem die Einstellung von Straßenbauarbeiten angeordnet und die Durchführung von Sportveranstaltungen oder Veranstaltungen, die die Straße beanspruchen, eingeschränkt. Auch der LKW-Verkehr ist auf bestimmte Strecken und konkrete Tage begrenzt. Spezielles Augenmerk gilt der Sicherheit in Gebieten, die von ungünstigen Witterungsbedingungen wie Schnee, Eis oder Nebel betroffen sein können.

Während der «Operación Salida» muss mit zusätzlichen stationären und mobilen Radarkameras sowie Kontrollen durch Hubschrauber, Drohnen, Kameras und getarnten Fahrzeugen gerechnet werden. In diesem Zusammenhang weist die Straßenverkehrsbehörde besonders darauf hin, wie wichtig es ist, sich nicht mit Alkohol im Blut ans Steuer zu setzen. Die Alkohol- und Geschwindigkeitskontrollen werden als Präventivmaßnahme ebenfalls verstärkt.

Außerdem wird dazu aufgerufen, auf kurzen, nächtlichen Fahrten Vorsicht walten zu lassen und auf plötzliche Wetterumschwünge zu achten.

Um die Autofahrer auf dem Laufenden zu halten, wird die DGT über Radio- und Fernsehsendungen, ihre offizielle Website www.dgt.es, die sozialen Netzwerke und das Infotelefon 011 ständig aktualisierte Informationen bereitstellen. So können sich Verkehrtsteilnehmer auch im Voraus über die Verkehrsprognosen und die ungünstigsten Reisezeiten informieren.