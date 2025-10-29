Die Enkel werden kürzer leben als ihre Großeltern

DOMENICO CHIAPPE Mittwoch, 29. Oktober 2025 Teilen

Die Lebenserwartung steigt nicht mehr. Seit einigen Jahren sinkt sie sogar wieder. Zu diesem eindeutigen Ergebnis kommt eine Studie, die in 16 europäischen Ländern, darunter Spanien, durchgeführt wurde. Wie in den anderen Ländern wurde auch hier ab 2019 «ein absoluter Rückgang der Lebenserwartung» beobachtet. Seitdem leben die Menschen 0,18 Jahre weniger. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt fast zwei Monate früher sterben; das sind 64 Tage weniger Lebenszeit.

Die Lebenserwartung stieg zwischen 1990 und 2011 kontinuierlich an, bevor sich ihr Wachstum verlangsamte. Acht Jahre später wurden dann negative Indikatoren verzeichnet. Die an der Studie beteiligten Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieser Rückgang nicht nur auf durch Covid verursachte Atemwegsinfektionen zurückzuführen ist. Ausschlaggebend war auch das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Neoplasien (Tumoren), die durch Faktoren verursacht wurden, die eher auf die Lebensgewohnheiten als auf die Genetik zurückzuführen sind: Bluthochdruck, Rauchen, Cholesterin, Übergewicht, berufliche Risiken, Alkohol und Bewegungsmangel.

«Unsere Kinder werden weniger lange leben als wir», bestätigt Alejandro de la Torre Luque, Forscher an der Medizinischen Fakultät der Universidad Complutense, der an der in The Lancet Public Health veröffentlichten Studie mitgewirkt hat. «Ja, das ist eine sehr traurige Botschaft, aber wir müssen bereit sein, dies mit Hilfe einer Gesundheitspolitik, die Auswirkungen auf die neuen Generationen hat, umzukehren. Wir sehen bereits die ersten Anzeichen, wir sehen die Folgen jedes Jahr und leider werden wir sie auch in den kommenden Jahrzehnten sehen.» Es ist nicht nur eine Frage der Quantität. «Wenn die aktuellen Trends (Zunahme von Fettleibigkeit bei Kindern, Bewegungsmangel oder schlechte Ernährung) nicht umgekehrt werden, werden sie wahrscheinlich länger mit chronischen Krankheiten leben» sagt López Gil. «Es ist die Qualität und nicht nur die Quantität der Jahre, die uns beschäftigen sollte.»

Bei dieser rückläufigen Lebenserwartung bildet Spanien keine Ausnahme. «Obwohl Spanien weiterhin zu den Ländern mit der höchsten Lebenserwartung des Kontinents gehört, hat sich die jährliche Steigerung verlangsamt», erklärt José Francisco López Gil, Forschungsdirektor des Spanischen Instituts für Lebensstilmedizin (IEMEV) und an der Studie Beteiligter. «Zwischen 1990 und 2011 steigerte sich Spanien um durchschnittlich 0,25 Jahre pro Jahr. Zwischen 2011 und 2019 sank diese Rate jedoch auf 0,13. Und von 2019 bis 2021, während der Pandemie, sank die Lebenserwartung sogar (durchschnittlich -0,19 Jahre).»

Zu den nationalen Besonderheiten zählt die Kombination aus geringeren Investitionen im Gesundheitswesen und steigenden Raten grundlegender Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und Fettleibigkeit. «Wir beobachten bestimmte Faktoren, von denen viele mit dem Anstieg des Konsums hochverarbeiteter Lebensmittel in den letzten Jahren zusammenhängen, die große Mengen an Zucker und Salz enthalten. Bei älteren Menschen helfen Behandlungen dabei, mit den Krankheiten gut umzugehen, aber das Problem entsteht, wenn sie sich häufen und zu weiteren Komplikationen führen», erklärt De la Torre, der auf Rechtsmedizin, Psychiatrie und Pathologie spezialisiert ist.

Generell hat sich in den untersuchten Ländern die Tendenz, Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden, «erheblich verringert», während der Body-Mass-Index (BMI) in den letzten drei Jahrzehnten stetig gestiegen ist, ebenso wie der Cholesterinspiegel und der Blutdruck, wie aus dem Artikel 'Veränderungen der Lebenserwartung in europäischen Ländern 1990-2021: Eine Subanalyse der Ursachen und Risikofaktoren der Studie 'Global Burden of Disease 2021' hervorgeht. «Es gibt nicht nur einen einzigen Grund», behauptet López Gil. «Zu den Hauptursachen zählen geringere Fortschritte bei der Verringerung der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sowie ein Anstieg oder eine Stagnation von Risikofaktoren wie Fettleibigkeit, Bluthochdruck oder hoher Cholesterinspiegel. Auch soziale, wirtschaftliche und politische Faktoren wie Kürzungen im Gesundheitswesen oder zunehmende Ungleichheiten spielen eine Rolle.»

Spielraum

Basierend auf Daten aus dem 'Global Burden of Disease Report' des renommierten Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) wurden Berichte und Experten aus Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, England, Nordirland, Schottland und Wales zusammengetragen. «Die in diesem Artikel vorgestellten Ergebnisse stützen nicht die Hypothese, dass die Verlangsamung des Anstiegs der Lebenserwartung darauf zurückzuführen ist, dass eine natürliche Grenze der Lebenserwartung erreicht wurde, die bei etwa 110 Jahren liegt.»

Laut den Autoren der «größten und umfassendsten Studie zur Quantifizierung von Verlusten bei der Gesundheit», in der die Veränderungen bei Lebenserwartung, Todesursachen und der Exposition der Bevölkerung gegenüber Risikofaktoren in Europa zwischen 1990 und 2021 verglichen wurden, können ältere Menschen dennoch eine «kontinuierliche Steigerung der Lebenserwartung» erzielen, da «noch erheblicher Spielraum für die Senkung der Sterblichkeit und der grundlegenden Risiken besteht».

«Unsere Studie findet keine Anzeichen dafür, dass wir eine biologische Obergrenze erreichen. Die Lebenserwartung kann weiter steigen, wenn wir vermeidbare Todesfälle vor dem 100. Lebensjahr reduzieren, die diesen Indikator tatsächlich beeinflussen», erklärt López Gil, der zu den mehr als 10.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern und Regionen gehörte.

In Spanien wird die Bekämpfung von Krankheiten durch das «Problem der Investitionen im Gesundheitssektor beeinträchtigt, die in vielen Fällen viel zu gering ausfallen», warnt De la Torre und weist auf die Notwendigkeit hin, Wartelisten zu verkürzen, die psychiatrische Versorgung auszuweiten und Zugang zu «sehr teuren Medikamenten» zu schaffen. «Wir haben eindeutige Beispiele dafür im Bereich Krebs. Die neuen Chemotherapien haben weniger Nebenwirkungen, und wir müssen versuchen, den Staat dazu zu bewegen, den Zugang zu diesen Medikamenten zu verbessern.»

Doch auch wenn «der Preis von Medikamenten einen Einfluss haben kann, zeigt die Studie, dass die Verbesserung der Lebenserwartung nicht nur von neuen oder teuren Behandlungen abhängt», ergänzt López Gil. «Tatsächlich ist ein Teil der Stagnation darauf zurückzuführen, dass sich die grundlegenden Risikofaktoren – schlechte Ernährung oder Bewegungsmangel – nicht ausreichend verbessert haben. Das heißt, wir können die Auswirkungen einer schlechten Gesundheit der Bevölkerung nicht allein mit fortschrittlichen Medikamenten ausgleichen.»

Trotz unzureichender Investitionen und grundlegender Risikofaktoren sank die Lebenserwartung in Spanien etwas später als in anderen Ländern, dank der mediterranen Ernährung, die den Anstieg schlechter Ernährungsgewohnheiten zumindest etwas abgefedert hat. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass «staatliche Maßnahmen, die die Gesundheit der Bevölkerung verbessern, auch die Widerstandsfähigkeit gegenüber künftigen Krisen fördern». Zu den erforderlichen Maßnahmen für die Bevölkerung gehören die Verringerung der Belastung durch ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel sowie die Gewährleistung des Zugangs zu erschwinglichen Gesundheitsdienstleistungen. «Unsere Studie legt nahe, dass Länder, die Verbesserungen aufrechterhalten konnten (Norwegen oder Schweden), dies dank solider Gesundheitspolitik erreicht haben: Prävention, Aufklärung, gleichberechtigter Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen und Kontrolle von Risikofaktoren», argumentiert López Gil. «Manchmal ist es günstiger und rettet mehr Leben, in Präventimaßnahmen zu investieren als ausschließlich in die Behandlunge von Krankheiten.»

Die Kurve umdrehen

In allen Ländern war aufgrund der Pandemie ein Knick in der Kurve zu verzeichnen, aber auch danach setzte die Lebenserwartung ihren vorherigen Abwärtstrend fort.

Die Aufgabe, diesen Trend umzukehren, liegt bei den neuen Generationen, die aufgrund von Fettleibigkeit bei Kindern, E-Zigaretten, Essstörungen, Suchterkrankungen usw. eine geringere Lebenserwartung haben werden als ihre Großeltern. «Die Politik muss Finanzierungsstrukturen und mehr Unterstützung für die Gesundheitsleistungen schaffen.» Würde man jetzt damit beginnen, wären die Ergebnisse in zehn oder zwanzig Jahren sichtbar, schätzt De la Torre, denn «es braucht Zeit, um das Bewusstsein der Menschen zu schärfen und die Veränderungen umzusetzen. Wir können die Kurve zweifellos umkehren.»

Spiegeln die aktuellen Daten die Defizite der Generationen der 90er und 2000er Jahre wider? «Zum Teil ja», antwortet López Gil. «Die Auswirkungen der Politik (oder deren Fehlen) summieren sich im Laufe der Zeit. Generationen, die seit ihrer Jugend einer schlechten Ernährung, Bewegungsmangel (vor allem durch die Nutzung von Bildschirmen) oder sozialer Unsicherheit ausgesetzt sind, tragen diese Auswirkungen in ihr Erwachsenenalter mit sich. Darüber hinaus haben die Krise von 2008 und die damaligen Sparmaßnahmen insbesondere die jüngeren Menschen getroffen, und das könnte sich jetzt rächen.»