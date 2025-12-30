Drei Tote und eine leicht Verletzte bei Lawinenunglück im Norden Spaniens

Doménico Chiappe Madrid Dienstag, 30. Dezember 2025 Teilen

Zwei Männer und eine Frau sind am Montag ums Leben gekommen, nachdem sie in der Nähe des Kurorts Panticosa in den aragonesischen Pyrenäen von einer Lawine erfasst worden waren. Unter den Toten, die alle als erfahrene Skiläufer und Bergsteiger galten, befindet sich der bekannte Skisport- und Gesundheits-Blogger Jorge García Dihinx, der am Hospital San Jorge in Huesca (Aragón) añs Kinderarzt arbeitete, sowie seine Lebensgefährtin, die erfahrene Skilangläuferin Natalia Romá (35). Der dritte getötete Skifahrer kam aus Irún (Baskenland).

Eine weitere Frau wurde mit Unterkühlung aufgefunden, zwei weitere Personen kamen unverletzt davon. Die Schneelawine überraschte die Gruppe, die zum Skilanglauf unterwegs war.

Die Lawine ging an der Westwand des Pico Tablato in 2.700 Metern Höhe im Gebiet Balneario de Panticosa nieder, ganz in der Nähe der Brazatos-Seen, wo Wintersport wie Skifahren betrieben wird.

Der Alarm wurde gegen 13 Uhr ausgelöst, als ein Anruf bei der Notrufzentrale 112 Aragón einging. Eine Bergrettungseinheit der Guardia Civil wurde umgehend mobilisiert.

Bei ihrer Ankunft am Unfallort begannen die Rettungskräfte mit der Suche nach den vier vermissten Mitgliedern der Gruppe. Zwei von ihnen wurden tot aufgefunden, zusammen mit einer Frau, die unter Unterkühlung litt. Im Laufe der Suche wurde Berichten zufolge auch eine dritte Leiche gefunden, die unter einer vier Meter hohen Schneeschicht verschüttet war.

Die beiden anderen Skifahrer, die unverletzt geblieben waren, hatten sich selbstständig aus dem Gebiet begeben.

Laut der spanischen Wetterbehörde (Aemet) liegt die Lawinengefahr in den aragonesischen Pyrenäen derzeit in allen Gebirgsmassiven auf Stufe 2 (auf einer Skala von 5). In den tieferen Lagen liegt noch Schnee, dessen Verteilung jedoch unregelmäßig ist und vom Wind beeinflusst wird. In ihrem Beobachtungsnetzwerk liegen die Schneehöhen zwischen 1.300 und 1.500 Metern bei etwa 5 bis 15 cm und nehmen mit zunehmender Höhe zu, sodass sie auf etwa 2.100 Metern 60 bis 80 cm erreichen, wobei die Werte im Hochgebirge erheblich höher sein können.

Der Präsident von Aragonien, Jorge Azcón, und der Regierungsvertreter, Fernando Beltrán Blazquez, haben ihre Termine für die Reise in die aragonesischen Pyrenäen abgesagt.