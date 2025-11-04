Feijóo beendet die Krise von Mazón in Valencia mit einem aufgeschobenen Rücktritt

María Eugenia Alonso Madrid Dienstag, 4. November 2025 Teilen

Alberto Núñez Feijóo bestätigte am Montag den Rückschritt, den Carlos Mazón ein Jahr und fünf Tage nach der Tragödie der Flugkatastrophe von Valencia, die 229 Menschen das Leben kostete, nach einem Wochenende intensiver Verhandlungen zwischen den beiden über die Zukunft der Gemeinschaft Valencia gemacht hatte. Der PP-Vorsitzende wartete bis zum Ende seiner Rede vor dem nationalen Parteivorstand, die durch die Abwesenheit der meisten Regionalpräsidenten gekennzeichnet war, die sich aus Gründen der Tagesordnung entschuldigt hatten. Er lobte die Entscheidung Mazóns, den er als Opfer einer «persönlichen und politischen Jagd» darstellte, die jedoch nicht frei von Spannungen über das Nachfolgemodell war.

Mazón wird so lange im Amt bleiben müssen, bis ein neuer Kandidat gewählt ist, was in jedem Fall von Vox abhängt, oder bis Wahlen angesetzt werden, wenn es keine Einigung gibt. Darüber hinaus wird der amtierende Präsident der Generalitat Valenciana seinen Parlamentssitz behalten, um seine parlamentarische Immunität angesichts der immer stärker werdenden gerichtlichen Verfolgung seines Umgangs mit dem Hochwasser nicht zu verlieren. Auf jeden Fall ein falsches Ende der Krise, die Feijóos Führungsqualitäten auf die Probe gestellt und einen Riss in der territorialen Organisation verursacht hat.

Am 30. Oktober griff der Regionalchef selbst zum Telefon, um dem nationalen Vorsitzenden der PP seine Absichten mitzuteilen. «Es ist das erste Mal, dass er verbalisiert hat, dass er es nicht mehr aushält und dass er gehen will», erklärte das Team von Feijóo und fügte hinzu, dass ein persönliches Treffen bereits für den 7. November geplant sei, obwohl nicht angegeben wurde, ob das Treffen vor oder nach dem Staatsbegräbnis, dem Wendepunkt, der alles auf den Kopf stellte, geplant war.

Offiziell ging es darum, «den politischen Kontext zu analysieren», obwohl Quellen in der nationalen Führung bestätigen, dass der Politiker aus Alicante ein Verfallsdatum hatte, da es völlig ausgeschlossen war, dass er erneut die PP-Liste für die Generalitat anführen würde. Eine Entscheidung, die Feijóo, in dessen Händen diese Wahl nach den PP-Statuten liegt, schon vor einiger Zeit getroffen und an seinen engsten Kreis weitergegeben hat.

Nach diesem ersten Gespräch werden am Donnerstag die folgenden Gespräche stattfinden, um die Bedingungen für Mazóns Abgang auszuhandeln. Die PP-Führung möchte einen geordneten Übergang, ohne die Kontrolle über die regionale Führung zu verlieren, was die valencianischen PP-Barone ablehnen, die fordern, dass sie bei der Wahl eines Nachfolgers berücksichtigt werden. Aus diesem Grund haben die drei Provinzchefs - Vicent Mompó, Marta Barrachina und Toni Pérez - am Samstag gemeinsam mit dem Generalsekretär der Partei, Juanfran Pérez Llorca, den Namen von Mompó als Konsensfigur auf den Tisch gelegt. Damit wollen sie der möglichen Wahl der Bürgermeisterin von Valencia, María José Catalá, durch Madrid zuvorkommen, die von Feijóo bevorzugt wird und die die PP-Führung verärgert.

Bei all den Szenarien, die auf dem Tisch liegen, versuchen Feijóo und Mazón, einen Interimspräsidenten bis zu den Wahlen 2027 einzusetzen, um die valencianische Regierung nicht zu gefährden, die bei künftigen allgemeinen Wahlen eine Schlüsselrolle spielt. Für diesen Schritt brauchen sie die Unterstützung der Partei von Santiago Abascal. Gestern wandte sich der Präsident der PP an sie, damit sie «der Aufgabe gewachsen sind» und «die Wahl eines neuen Präsidenten» der Generalitat so schnell wie möglich ermöglichen.

Das Tauziehen beginnt

Die PP-Führung ist zuversichtlich, dass Vox seinen Kandidaten unterstützen wird, obwohl es weiß, dass die Verhandlungen mühsam sein werden. Zunächst einmal hat Abascal gestern Feijóo beschuldigt, Pedro Sánchez am Tag des historischen Prozesses gegen den Generalstaatsanwalt «eine Sauerstoffkugel» gegeben zu haben, und hat jede Äußerung über die Zukunft der valencianischen Regierungsfähigkeit verschoben, bis eine klare Figur auf dem Tisch liegt. Alle Augen richten sich nun auf Pérez Llorca, der am besten positioniert ist, da er in der Vergangenheit für die Aushandlung von Vereinbarungen mit Vox zuständig war, zu dessen Gesprächspartnern er ebenfalls ein gutes Verhältnis hat. «Wir gehen davon aus, dass sie die im Mai letzten Jahres erzielte Haushaltsvereinbarung beibehalten wollen», heißt es aus Kreisen der Bevölkerung. Allerdings warnen sie auch: «Wenn wir erklären müssen, dass es inmitten des Wiederaufbaus und bei vorhandenem Haushalt keine Vereinbarung für die Amtseinführung gibt, werden wir das tun».

Nachdem Mazón am Montag seinen Rücktritt unterschrieben hat, sind die Fristen für die Wahl eines neuen Präsidenten in Gang gekommen. Für die Vorstellung eines Kandidaten steht nun eine Frist von 12 Arbeitstagen zur Verfügung, und die Amtseinsetzungsversammlung wird drei bis sieben Tage später stattfinden. Wenn seit der ersten Abstimmung über die Amtseinführung zwei Monate vergangen sind oder sich kein Präsidentschaftskandidat findet, wird der Landtag aufgelöst und es werden Neuwahlen abgehalten. In diesem Fall würden die Regionalwahlen im März stattfinden und könnten mit den Wahlen in Kastilien und León zusammenfallen, die für den 15. desselben Monats angesetzt sind.

Bis dahin sollte die PP den Namen des Spitzenkandidaten der Partei haben, was derzeit zu Spannungen zwischen Genova und der PPCV-Führung führt. Eine Entscheidung, die laut Feijóos Team jedenfalls noch nicht getroffen wurde. Sobald wir die Phase der Amtseinführung hinter uns gebracht haben«, heißt es, »werden wir die organischen Entscheidungen treffen«.

Da Mazón aus dem Spiel ist und der Beginn der Verhandlungen mit Vox abgewartet wird, wird die PP die Schuld an der Katastrophe auf die Regierung Sánchez schieben. «Die PSOE irrt, wenn sie glaubt, dass sie sich damit ihrer Verantwortung entledigt», warnte Feijóo, der betonte, dass es sich bei der Flutkatastrophe um einen nationalen Notfall handelte, dem Sánchez nicht nachgekommen sei. Derselbe, um den Mazón nicht bitten wollte und den er bei seiner Verabschiedung als einen der Fehler bezeichnete, die seinen politischen Sarg zunagelten.