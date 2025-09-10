Generalstaatsanwalt García Ortiz denkt nicht an Rücktritt

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín Madrid Mittwoch, 10. September 2025 Teilen

Álvaro García Ortiz denkt nicht im Entferntesten daran, von seinem Amt als Generalstaatsanwalt zurückzutreten - die einzige rechtliche Möglichkeit, ihn von seinem Posten zu entheben. Die «erwartete» Entscheidung des Untersuchungsrichters des Obersten Gerichtshofs Ángel Hurtado, ihn wegen der Weitergabe von Daten im Verfahren gegen den Freund von Isabel Díaz Ayuso auf die Anklagebank zu setzen, hat die Meinung des Leiters der Staatsanwaltschaft, der seit Oktober letzten Jahres in diesem Verfahren angeklagt ist, nicht geändert, denn «es kann nicht sein, dass Lügen einen Generalstaatsanwalt besiegen können».

Auf der Anklagebank und in Erwartung eines beispiellosen Prozesses vor dem Obersten Gerichtshof erwartet García Ortiz, wie seine engsten Freunde und Familienangehörigen erklärten, die mündliche Anhörung, in der er um seine Unschuld kämpfen und beweisen will, dass er in keiner Weise, wie der Ermittler behauptet, an den Manövern im März 2024 beteiligt war, mit denen der Presse mitgeteilt wurde, dass gegen den Geschäftsmann Alberto González Amador wegen eines doppelten Steuervergehens in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 ermittelt wird.

Für García Ortiz ändert die Eröffnung der mündlichen Verhandlung nichts an seiner Anklageerhebung vor fast einem Jahr oder an Hurtados Entscheidung vom vergangenen Juni, ihn strafrechtlich zu verfolgen. Damals wie heute besteht die Generalstaatsanwaltschaft darauf, dass es keine Beweise gibt, die ihren Spitzenbeamten mit dem Durchsickern der E-Mail vom Februar 2024 in Verbindung bringen, in der der Anwalt von González Amador einräumte, dass sein Mandant die beiden Betrügereien begangen hatte.

«Wenn ich als Generalstaatsanwalt hier bin, dann deshalb, weil ich an die Justiz und an die Institutionen, die sie ausmachen, glaube. Ich glaube an die Rechtsstaatlichkeit, an die Unabhängigkeit der Justiz, an die Grundsätze der Legalität und der Unparteilichkeit. Und natürlich auch an die Wahrheit», sagte García Ortiz am vergangenen Freitag in seiner Rede bei der feierlichen Eröffnung des Gerichtsjahres unter dem Vorsitz des Königs und vor der Strafkammer, die ihn ab der zweiten Novemberhälfte vor Gericht stellen wird, wie die befragten Quellen berichten.

Am 13. Juni bekräftigte García Ortiz, wahrscheinlich in der Rede, in der er am deutlichsten auf sein juristisches Schicksal Bezug nahm, seinen Entschluss, sein Amt auf keinen Fall aufzugeben. Zum Abschluss der Sommerschule der Staatsanwaltschaft, die im Pazo de Mariñán (A Coruña) stattfand, ging der Generalstaatsanwalt so weit, seinen Untergebenen zu versichern, dass die Ermittlungen, denen er vorsteht, durch seine Entscheidung, nach seiner Anklage nicht zurückzutreten, «gestärkt» wurden. «Die Staatsanwaltschaft muss stark sein und stark erscheinen. Es kann keine Lüge sein, die einen Generalstaatsanwalt besiegt», sagte er und fügte hinzu, er verstehe diejenigen, die meinten, er solle zurücktreten. «Wenn ich nicht bleiben würde, wäre der nächste Generalstaatsanwalt eine sehr schwache Figur», argumentierte er.

In diesem Forum verteidigte er die «absolut tadellose» Leistung der Staatsanwaltschaft im März 2024, die «versuchte, durch Lügen manipuliert zu werden», die er als «Infamie» bezeichnete. «Dies hat mich dazu veranlasst, das Material der Wahrheit zusammenzustellen, was tatsächlich in den Verhandlungen passiert ist, um die Ehre, die gute Arbeit und die Professionalität der spanischen Staatsanwaltschaft zu verteidigen», erklärte García Ortiz in Bezug auf die Tatsache, dass er den Auftrag gab, den von Ayusos Umfeld verbreiteten Schwindel zu dementieren, dass es die Staatsanwaltschaft war, die einen Pakt mit González Amador anstrebte und nicht umgekehrt. «Vom 13. März 2024 bis heute hat sich nichts geändert, so dass ich glaube, dass mein Verbleib in meinem Amt absolut normal ist», bekräftigte er damals.

«Als Generalstaatsanwalt habe ich getan, was ich tun musste: zum einen die Professionalität der spanischen Staatsanwaltschaft hervorheben und zum anderen etwas, was für Staatsanwälte unerlässlich ist: nicht nur der öffentlichen Meinung, sondern auch den Informationsfachleuten und den Bürgern das Recht auf wahrheitsgemäße Informationen, das Recht, die Wahrheit zu erfahren, bekannt machen. Angesichts der Lügen ist es wichtig, die Wahrheit zu kennen», sagte er.

«Ich glaube, dass diese institutionelle Maßnahme verteidigt werden muss, weshalb mein Verbleib im Amt institutionell relevant und notwendig ist, um sie in jedem Verfahrensmoment zu verteidigen», schloss der Generalstaatsanwalt.