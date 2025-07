Große Trauer und drei Trauertage in Spanien als Reaktion auf den Tod von Papst Franziskus

Papst Franziskus, geboren am 17. Dezember 1936 in Argentinien.

Papst Franziskus ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Vatikan hat die Nachricht heute Morgen, 21. April, auf seinen sozialen Medienkanälen veröffentlicht.

Papst Franziskus war der 266. Papst der römisch-katholischen Kirche. Seine Bescheidenheit, seine Fortschrittlichkeit und sein Fokus auf Mitgefühl und Inklusion machten ihn zu einem Beispiel für Freundlichkeit. Sein Tod wird von der katholischen Welt, einschließlich Spanien, betrauert.

Sein letzter öffentlicher Auftritt war am Tag vor seinem Tod, als er auf den Hauptbalkon des Petersdoms im Vatikan trat, um den Segen Urbi et Orbi zu erteilen.

Auch spanische Politiker haben sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und ihre Trauer und Dankbarkeit angesichts des Ereignisses zum Ausdruck gebracht.

Der spanische Regierungspräsident Pedro Sánchez sagte: «Ich trauere um Papst Franziskus. Sein Engagement für Frieden, soziale Gerechtigkeit und die Schwächsten hat ein tiefes Vermächtnis hinterlassen. Ruhe in Frieden.»

«Volksnaher Mensch»

Der Präsident der Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hat seine Trauer über den Tod von Papst Franziskus zum Ausdruck gebracht und daran erinnert, dass sein «Werk mutig, engagiert und inspirierend» gewesen sei. Auf seinem Account auf der Social-Media-Plattform X erklärte Moreno, dass Papst Franziskus «in Frieden ruht, umarmt von der Liebe und dem Glauben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt». «Er war ein volksnaher Mensch», sagte Moreno, der Papst Franziskus zweimal im Vatikan traf (im März 2024 und im Februar 2025). «Ich war überrascht von seinen detaillierten Kenntnissen über Andalusien und seiner Bewunderung für unsere Volksfrömmigkeit», so der Junta-Chef.

Madrids Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida bezeichnete Papst Franziskus als ein «Beispiel für Demut, Engagement und Nähe zu den Bedürftigsten». «Mit seinem Glauben und seiner Hingabe an den Dienst Gottes und der Menschheit hat er uns den wahren Weg der Liebe und der Hoffnung gelehrt», so der Bürgermeister.

Der Präsident der konservativen spanischen Volkspartei Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, schloss sich der Trauer an und erinnerte an den unermüdlichen Einsatz des Papstes für die Kirche, den er «bis zum Schluss» in Herz und Verstand beibehalten habe.

Die Kirchenglocken hallen heute im Vatikan und in Rom wider. Das Begräbnis des Papstes soll in weniger als einer Woche stattfinden. Die Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben.

Bergoglio (der Geburtsname des Papstes) wurde in dem Konklave gewählt, das nach dem Rücktritt von Benedikt XVI. im Jahr 2013 einberufen wurde. In den nächsten Stunden wird der Kardinaldekan Giovanni Battista Re alle Kardinäle nach Rom einberufen, obwohl nur die unter 80-Jährigen, die sogenannten «Kurfürsten», verpflichtet sind, in den Vatikan zu reisen, um am Konklave teilzunehmen und einen neuen Pontifex zu wählen.

In der Zwischenzeit wird der derzeitige Kardinal Kevin Farrell, der sogenannte Camerlengo oder Kämmerer des Vatikans, vorübergehend als Leiter des Heiligen Stuhls fungieren, allerdings nur für Angelegenheiten der normalen Verwaltung.