Hermana Mayor aus Berufung

ROCÍO MENDOZA Montag, 21. April 2025 | Actualizado 22/04/2025 11:30h. Compartir

Der Palmsonntag markiert den Beginn der wichtigsten Woche des Jahres für fast drei Millionen Bürger, die einer der achttausend registrierten Bruderschaften in Spanien angehören. Die Mitglieder dieser Gemeinschaften, die aus Hunderten oder Tausenden von Brüdern und Schwestern bestehen, leisten das ganze Jahr über eine Arbeit, die mit der eines Unternehmens vergleichbar ist. Ihr Ziel ist es, die Prozessionen zu ermöglichen und eine der herausragenden Traditionen des Landes mit Leben zu erfüllen. Nicht umsonst haben 26 Städte die Karwoche zu einem Ereignis von internationalem touristischem Interesse erklärt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind nicht unerheblich. Im Jahr 2024 empfing Spanien in diesem Zeitraum 14,5 Millionen internationale Touristen, die rund 19 Milliarden Euro ausgaben.Wer führt diese Bewegung an? Wie funktionieren die Geschlechterrollen in diesen religiösen Gruppen? Die Aufnahme von Frauen in die Bruderschaften, insbesondere in Positionen wie die der Thronträgerin, erfolgte langsam und war nie unumstritten. Seit Jahren wird keiner Frau der Eintritt in eine Bruderschaft verwehrt, aber ihre Rolle innerhalb dieser Gemeinschaften ist sehr unterschiedlich. Die Führungsposition des 'Hermano Mayor' bzw. der 'Hermana Mayor' (Oberbruder/-schwester) ist nach wie vor nicht paritätisch besetzt. Die Frauen, die diesen Schritt gewagt haben, sind immer noch eine Handvoll Pionierinnen, die den Weg ebnen für etwas, von dem sie sicher sind, dass es in der nächsten Generation zur Norm wird.

Vergrößern Isabel García Präsidentin der Bruderschaft Las Angustias, die Einzige in Zamora. I.G.

«Wir bewegen uns in einer Männer-, aber nicht in einer Macho-Welt»

In wenigen spanischen Städten sind die Bruderschaften so präsent wie in Zamora. Dies ist auch durch Zahlen untermauert. Von den rund 60.000 Einwohnern gehört die Hälfte einer der 16 Bruderschaften (und 17 Prozessionen) an.

So gehen die Mitgliederzahlen der Gruppierungen in die Tausende. So auch die Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, eine der ältesten Bruderschaften Spaniens, die auf eine über fünfhundertjährige Geschichte zurückblicken kann und etwa 5.000 Mitglieder zählt. An ihrer Spitze steht Isabel García, die einzige weibliche Präsidentin einer Semana-Santa-Bruderschaft.

Sie war auch die einzige Frau, die vor einigen Jahren den Verband der Bruderschaften leitete. «Bei den Versammlungen und Kongressen in der Autonomen Region war ich oft die einzige Frau», sagt sie. Auch wenn sich in den letzten Jahren viel geändert habe, «wir bewegen uns in einer Männerwelt», stellt sie klar, betont aber auch, dass es «keine Machowelt» sei.

In Zamora gibt es noch drei Bruderschaften ohne Frauen in ihren Reihen. Vor zehn Jahren hat der Bischof ein Rahmenstatut erlassen, das Frauen die gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht, aber die Wartelisten sind lang und die Parität noch nicht erreicht. «Ich denke, das wird sich im Laufe der Jahre ändern, aber ich werde es nicht mehr erleben», vermutet García.

Schließlich seien die Bruderschaften auch «ein Spiegelbild der Gesellschaft, und die große Verantwortung, eine Bruderschaft mit 5.000 Mitgliedern zu leiten, nimmt einen Großteil der persönlichen Zeit in Anspruch», räumt García ein. Das erkläre die Zurückhaltung der Frauen, den Schritt zu wagen, aber auch das männliche Umfeld spiele eine Rolle. «Wir müssen uns noch mehr Raum schaffen», sagt sie.

Nicht nur in Zamora, wo ihrer Meinung nach mehr Offenheit herrscht als in anderen Teilen Spaniens. Es ist in der Tat 35 Jahre her, dass eine Bruderschaft eine Frau, Ana Pedrero, in den Kreis der 'Costaleros' (Thronträger) aufgenommen hat, nämlich die von 'Luz y Vida'.

In Las Angustias gibt es auch eine Besonderheit, die in anderen Bruderschaften zumindest ungewöhnlich wäre. Es ist die Tatsache, dass diejenigen, die die Figur der Jungfrau vor der Prozession bekleiden – die sogenannten camareras – ausschließlich Männer sind. Normalerweise sind dafür Frauen zuständig. «Hier sind wir alle Brüder. Ohne Unterschied.»

Vergrößern Maruja Vílchez Die einzige 'Hermana Mayor' in der Geschichte Sevillas (bei Los Javieres). Javier Sánchez

«Ich war 1985 eine der ersten fünf Nazarenerinnen in Sevilla»

Die für ihre Karwoche weit über ihre Grenzen hinaus bekannte Stadt Sevilla ist eine der wenigen, vielleicht die einzige, die derzeit keine Hermana Mayor an der Spitze einer ihrer siebzig Bruderschaften hat. In der andalusischen Hauptstadt war es Frauen bis 1985 verboten, als Nazarener an den Prozessionen teilzunehmen, bis fünf weibliche Gläubige versuchsweise zugelassen wurden.

Zu dieser exklusiven Gruppe gehörte auch Maruja Vílchez, die in dieser Stadt mehrere entscheidende Akzente für die Beteiligung von Frauen an der Karwoche gesetzt hat. «Wir haben unser Gesicht nie entblößt: Wir waren inkognito», erinnert sie sich.

Eine Seltenheit

Nach diesem ersten Schritt, der den Weg für viele weitere ebnete, wurde sie die erste und bis heute einzige Frau an der Spitze einer der Bruderschaften von Sevilla. Kein Wunder, denn bis vor kurzem gab es Bruderschaften, in denen Frauen nicht einmal an den Prozessionen teilnahmen.

Erzbischof Asenjo hat 2011 ein Dekret erlassen, das die Bruderschaften verpflichtet, Männer und Frauen bei religiösen Zeremonien gleich zu behandeln. Es gab Frauen, die nach 30 Jahren in der Bruderschaft zum ersten Mal an der Prozession teilnahmen.

Maruja Vílchez hat diese Situation in ihrer Bruderschaft Los Javieres nicht erlebt. Als der 'Älteste Bruder' nach der Hälfte seiner Amtszeit krank wurde, habe er sie gebeten, seinen Platz einzunehmen, falls er sterben sollte. Dann, sagt sie, habe sie sich zur Wahl gestellt, gewonnen und ihre Amtszeit 2016 beendet. Heute, mit 83 Jahren, ist sie Ratsmitglied ihrer – und neun weiterer – Bruderschaften und erinnert sich daran, wie viel sie in dieser Zeit gelernt hat.

Bei den übrigen Hermanos Mayores der Stadt sei sie nie auf Widerstand gestoßen, sagt sie. Ganz im Gegenteil. Nötig sei, dass Frauen «nach vorne treten, um Führung zu übernehmen». Denn in anderen Positionen der Bruderschaften seien sie bereits ausreichend vertreten. Ihre betrat Neuland, als sie im Jahr 2000 Costaleras (Thronträgerinnen) zuließ. «Wenn Sie ein Programm haben, ein Team haben, Lust haben und familiäre Verpflichtungen aufteilen können? Nur zu! Wir sind alle Christen, und die Frauen sind bestens vorbereitet», ermutigt sie. Die Qualifikation ist unbestritten, aber Maruja geht noch weiter und verteidigt wertvolle weibliche Qualitäten für das Kommando: «Unsere enorme Intuition erlaubt es uns, über den Tellerrand hinauszuschauen, und wir öffnen uns wie ein Fächer, um uns um tausend Dinge zu kümmern.»

Vergrößern María del Ángel Quintana Hermana Mayor bei der Flagelación-Bruderschaft in Logroño. Justo Rodríguez

«Die Frauen sind längst in den Bruderschaften angekommen»

Dort war María del Ángel Quintana während ihrer zwei Amtszeiten an der Spitze der Bruderschaft La Flagelación mit Unterbrechungen die einzige Hermana Mayor. Es gab Zeiten, in denen es in der Stadt drei waren, und jetzt sind es zwei. Aber immer in einer geringeren Anzahl als die Anzahl der Männer an der Spitze dieser religiösen Organisationen.

Sie zweifelte, denn sie hatte zwei Töchter, viele Verpflichtungen und war sich des Engagements bewusst, das das Amt erfordert. Aber letztendlich wagte sie den Schritt und hat bereits zwei Amtszeiten hinter sich. Diese wird ihre letzte sein, denn so sehen es die Statuten der Bruderschaften vor: Man kann nur zwei Vierjahresperioden im Amt bleiben.

Generationenwechsel

Wird ihr eine Frau folgen? «Ich denke, es wird einen Wechsel geben, denn viele Frauen sind schon lange in den Bruderschaften und wir kennen sie wie unsere Westentasche. Es wird sich etwas ändern, einfach durch den Generationswechsel. In unserer Bruderschaft gibt es viele junge Leute, die andere, neue Ideen haben. Das ist eine ständige Erneuerung», erklärt sie, während sie die Details für die große Woche ihrer Bruderschaft ausarbeitet.

Um für das Amt kandidieren zu können, muss man im Fall von La Flagelación vier Jahre lang Mitglied eines Vorstands gewesen sein. Das ist vielleicht eine weitere Hürde, die man nehmen muss, um das Amt zu übernehmen, aber die Präsidentin von La Flagelación sieht das als ein normales Verfahren an, wenn man bedenkt, dass man, um die Bruderschaft führen zu können, zunächst gut wissen muss, wie sie auf allen Ebenen funktioniert.

Deshalb spricht sie von einem «baldigen» Wandel. Denn Frauen sind in fast allen Positionen der Organisation vertreten. «Im Korps der Nazarener haben wir sieben Thronträgerinnen (die den Thron 'molía', d.h. auf den Schultern, mit einer Decke gepolstert, tragen), die Sekretärin unseres Präsidiums ist eine Frau. .... Und dann sind da noch die Leute, die für die Kleidung und die Sachen zuständig sind. Wir haben noch nie Probleme gehabt», schließt María del Ángel und erinnert daran, dass sie ihre Bruderschaft neben ihrer normalen Arbeit und anderen Verpflichtungen leitet.

Vergrößern Ángela Guerrero Eine der drei Hermanas Mayores in Málaga (bei Las Penas) Marilú Baéz

«In meiner Bruderschaft gibt es erst seit vier Jahren Thronträgerinnen»

Ähnlich erging es der gebürtigen Malagueña, als sie im Jahr 2019, als die Leitung der Bruderschaft Las Penas in einer mehr als schwierigen Situation vakant war, von einer Verantwortlichen vorgeschlagen wurde. Sie nahm die Herausforderung an, kandidierte sogar für eine zweite Amtszeit und wurde wiedergewählt.

Guerrero ist praktisch seit ihrer Geburt eine Schwester der Bruderschaft Las Penas. Ihre Eltern und Großeltern waren Mitglieder, daher ihre Leidenschaft für die Karwoche. «Das ist für mich die schönste Zeit des Jahres», sagt sie.

Diese Verbundenheit mit der Karwoche ist eine Voraussetzung, um eine Organisation wie die Bruderschaft leiten zu können, denn, so erklärt uns Ángela Guerrero, es geht nicht nur um ein paar Wochen Arbeit.

Das ganze Jahr über gibt es Veranstaltungen und Aufgaben zu erledigen, und wie ihre Kolleginnen in anderen Provinzen weiß sie, dass dies viel Zeit und Hingabe erfordert. «Wäre ich Mutter, könnte ich mich der Bruderschaft nicht so widmen, wie ich es jetzt tue», räumt sie ein. Die Zeitplanung und der Umgang mit dem Ausscheiden Einzelner sei etwas, das in einer Gesellschaft, in der Frauen arbeiten, immer wieder vorkomme, meint sie, und so sei es auch in den Bruderschaften. «Manchmal ist es schwierig, sich als Frau für bestimmte Dinge rechtfertigen zu müssen», gibt sie zu.

Offene Stadt

Dennoch meint Guerrero, dass Málaga innerhalb Andalusiens offener für die Integration von Frauen sei. Heute gebe es zwar nur drei Hermanas Mayores, aber früher seien es fünf gewesen. «In Málaga sind Frauen auf höchster Ebene vertreten», sagt sie.

Nicht nur an der Spitze, sondern auch unter den Thronträgern. In Las Penas, mit Guerrero an der Spitze, begannen die Frauen vor etwa vier Jahren, als Trägerinnen aufzutreten. «Sie haben die gleichen Rechte, und es gibt keine Vorschrift, die sie daran hindert, wie bei jedem anderen Amt auch», sagt sie abschließend.