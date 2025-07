Knast, weil er seine Gänse verhungern ließ

ALFONSO TORICES Córdoba Mittwoch, 16. April 2025 Compartir

Der Mangel an Empathie und Rücksichtnahme auf die von ihm gezüchteten Tiere hat einem Bauern aus Córdoba eine 15-monatige Gefängnisstrafe und dreieinhalb Jahre Berufsverbot eingebracht.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte Punkt für Punkt das Urteil des Gerichts von Córdoba, das ihn verurteilt hatte. Demnach hatte der Landwirt wissentlich 170 Gänse auf seinem Hof in Fuente Obejuna dem Tod durch Verhungern und mangelnde Pflege preisgegeben. Der Oberste Spanische Gerichtshof weist alle Einwände des Landwirts gegen das erste Urteil zurück und bescheinigt ihm den Straftatbestand der fortgesetzten Tierquälerei. Aus diesem Grund verbietet es ihm zusätzlich zur Haftstrafe für dreieinhalb Jahre jede berufliche Tätigkeit mit Tieren.

Kollektive Qualen

Beide Gerichte halten die im Prozess nachgewiesenen Tatsachen für absolut glaubwürdig. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus den Berichten, die Ende Juni 2018 von Beamten der Umweltabteilung der Guardia Civil, Seprona, und des Veterinärdienstes der Junta de Andalucía erstellt wurden, die die Farm betraten und den Berg toter und unterernährter Vögel entdeckten.

Ermittlern und Zeugen zufolge war der Verurteilte und Eigentümer der Gänse der alleinige Betreiber des landwirtschaftlichen Betriebs in Córdoba, der sich unter anderem der Mast dieser Vögel zur Herstellung von Pasteten, Fleisch und Federn widmete. In den ersten drei Wochen des Monats Juni 2018 überließ der Landwirt die Tiere in voller Kenntnis ihres unterernährten Zustands und «ohne Rücksicht auf ihr Leben» ihrem Schicksal: Die für die Fütterung der Vögel zuständige Person hatte ihn ausdrücklich auf den Futtermangel und den schlechten Zustand der Tiere hingewiesen. Sie hatten weder Futter noch Trinkwasser (mit Ausnahme einer kleinen Tränke und eines kleinen Regenwasserbeckens in einigen Ställen, wo sie tranken, badeten und ihren Kot absonderten), noch erhielten sie medizinische Versorgung. Er habe «eine kollektive Qual ignoriert, die zum Tod der Tiere führte», fasste der Oberste Gerichtshof zusammen.

Das von Richter Manuel Marchena vorgelegte Urteil unterstreicht, dass «das Leiden eines Tieres, der Tod eines Lebewesens, eine strafrechtliche Aufarbeitung erfordert, die der Tatsache, dass es sich um ein fühlendes und daher geschütztes Wesen handelt, gerecht wird».

Der ehemalige Präsident des Strafgerichtshofs erklärt, dass die 170 verendeten Tiere «aufgrund ihrer Einzigartigkeit nicht zu nicht-individualisierbaren Dingen degradiert werden können». Und führt weiter aus: «Die Verdinglichung von Tieren widerspricht dem Stand unserer Gesetzgebung und den gemeinsamen Werten, die bereits Teil einer gesellschaftlichen Normalität sind, die jedes Tier als ein empfindungsfähiges Wesen ansieht, das den Respekt verdient, der dem Leben gebührt, ob es nun menschlich ist oder nicht.»