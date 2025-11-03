Sur Deutsche

König Felipe VI.. SUR
Jahrestag

Königsfamilie bereitet sich auf den 50. Jahrestag der Wiedereinführung der spanischen Monarchie vor - erimitierter König Juan Carlos I. nicht eingeladen

Am 21. November wird Felipe VI. Königin Sofía, Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón und Miquel Roca die goldenen Vliese überreichen

María Eugenia Alonso

Madrid

Montag, 3. November 2025

Am 21. November wird Felipe VI. im Königlichen Palast La Zarzuela in Madrid die letzten vier 'Ritterorden vom Goldenen Vlie's an seine Mutter, Königin Sofia, an den ehemaligen Ministerpräsidenten Felipe González und an die beiden noch lebenden Väter der Verfassung von 1978, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón und Miquel Roca, überreichen. Die Zeremonie findet am Vorabend des fünfzigsten Jahrestages der Wiedereinführung der Monarchie in Spanien statt. Ein institutioneller Akt, bei dem der Regierungspräsident Pedro Sánchez und die höchsten Vertreter des Staates teilnehmen werden, bei dem jedoch der erimitierte König Juan Carlos I. nicht anwesend sein wird.

Die Quellen der Zarzuela begründen die Abwesenheit des ehemaligen Staatschefs im Königspalast damit, dass «Don Juan Carlos vor einiger Zeit von seiner institutionellen Tätigkeit zurückgetreten ist». Genauer gesagt im Juni 2019. Am 22. November ist er zu einer anderen Feier eingeladen, die jedoch privater und familiärer Natur sein wird. Wie diese Zeitung bestätigt hat, wird es ein Mittagessen im Königspalast von geben, zu dem auch die Familie des Königs eingeladen ist. Eine ähnliche Veranstaltung wie zum 18. Geburtstag von Prinzessin Leonor, an der auch Juan Carlos I. teilnahm. Seine Teilnahme ist noch nicht bestätigt.

Der Vater von Felipe VI. ist am Mittwoch, 29. Oktober, aus Abu Dhabi, wo er seit sechs Jahren lebt, in Vitoria gelandet, nachdem er das Land im August 2020 verlassen hatte. Dies geschah zeitgleich mit der Veröffentlichung seiner Memoiren «Versöhnung» in Frankreich, die am 3. Dezember in Spanien erscheinen werden. In dem Buch erklärt der ehemalige Monarch: «Ich habe verstanden, dass Felipe als König in der Öffentlichkeit eine feste Haltung eingenommen hat, aber ich habe darunter gelitten, dass er als Sohn unsensibel war».

Der König und Felipe González, Vorsitzender der PSOE während des Übergangs von der Diktatur zur Demokratie und 14 Jahre lang Präsident des Landes, werden bei der feierlichen Zeremonie im Königspalast sprechen. Im Anschluss an die Zeremonie begeben sich der König und die Königin zusammen mit der Prinzessin von Asturien und der Infantin Sofia zum Kongress, um an einem Kolloquium mit dem Titel «50 Jahre später: Die Krone im Übergang zur Demokratie» teilzunehmen. An dem von den Journalisten Fernando Ónega und Iñaki Gabilondo moderierten Kolloquium werden neben Roca y Herrero de Miñón auch die Wissenschaftlerin Adela Cortina und die Präsidentin des Zentrums für politische und konstitutionelle Studien, Rosario García Mahamut, teilnehmen.

