Kupferdiebstahl: Von den Trassen des AVE in die chinesischen Metallhütten

M-Sanz-Pardo Toledo Montag, 2. Juni 2025 Compartir

«Ein schwerer Sabotageakt.» Die Erklärung des Verkehrsministers Óscar Puente über den Diebstahl von Kupferkabeln an vier verschiedenen Stellen in der Provinz Toledo entlockt einigen Beamten der Kriminalpolizei der Provinz immer noch ein Lächeln. Diese Einheit der Guardia Civil leitet die Ermittlungen zu der koordinierten Aktion, die am Anfang Mai in halb Spanien zu einem Bahnchaos geführt hat.

«Welcher Unterschied besteht zwischen dem, was in Toledo passiert ist, und zum Beispiel dem Einsatz unserer Kollegen in Valencia im Februar? Keiner», erklärt einer der Kommandeure. Bei dem damaligen Fall zögerte das Innenministerium keinen Moment, die sieben Festgenommenen, die beschuldigt wurden, mehr als 24 Tonnen Eisenbahnkabel in mehreren, zum Teil aufeinander abgestimmten Überfällen gestohlen zu haben, einer Mafia zuzuordnen, die sich dem Diebstahl von Kupfer für den Schwarzhandel verschrieben hat.

Das Innenministerium, das diese Diebstähle nie als Sabotage bezeichnet hat, hat offiziell über zwei wichtige Details dieser «paradigmatischen Operation» in Valencia berichtet, die es normalerweise nicht in seinen Berichten erwähnt. Erstens: Obwohl der Branchenverband strenge Kontrollen durchführt, um zu verhindern, dass spanische Schrotthändler dazu beitragen, die illegale Herkunft des Kupfers zu verschleiern, war in diesem wie auch in anderen Fällen ein nationales Unternehmen beteiligt, das «das gestohlene Material aufkaufte, ohne administrative Aufzeichnungen über die Käufe oder offizielle Register zu hinterlassen, und darüber hinaus das illegal erworbene Kupfer in bar bezahlte». Darüber hinaus «vermischten der Eigentümer und einige Angestellte des Unternehmens das gestohlene Kupfer mit dem legal gehandelten Material und gaben ihm so den Anschein einer korrekten Rückverfolgbarkeit».

Vergrößern Puente reiste nach Toledo, um sich die Schäden an der AVE-Strecke Madrid-Sevilla anzusehen. EFE

Die zweite Information in der Notiz erklärt nach Ansicht der Madrider Kriminalpolizei alles: Die Firma habe nicht nur das Metall gestohlen und 'legalisiert', sondern sei auch «für die Verschiffung des gestohlenen Kupfers in Seecontainern zu Metallhütten in China» verantwortlich gewesen. «Keine Sabotage. Nur ein weiterer Diebstahl. Es ist immer das Gleiche», resümiert ein anderer Mitarbeiter, der seit Jahren für die Berichterstattung über Kabeldiebstähle in Ciudad Real, Jaén und Toledo zuständig ist. «Es sind die gleichen Mafiosi aus dem Osten, die seit Anfang des Jahrhunderts in Spanien operieren», sagt er. Unrecht hat er nicht. Laut Polizeiberichten häufen sich die Fälle seit 2005, weil die Nachfrage nach dem Metall vor allem aus China und in geringerem Maße aus Indien unersättlich ist.

Späher und Wächter

Der anfängliche Nachfrageboom vor zwei Jahrzehnten – so erklären Experten der Generaldirektion der Guardia Civil – fiel mit der Ansiedlung führender Mitglieder organisierter Banden aus Rumänien, Bulgarien und Polen in Spanien zusammen, die sich im Zuge der Freizügigkeit, die ihnen durch den Beitritt dieser Länder zur Europäischen Union zwischen 2004 und 2007 gewährt wurde, hier niederließen. «Sie waren keine Mafiosi, die sich in ihren Herkunftsländern dem Kupferdiebstahl verschrieben hatten, aber sie sahen eine Gelegenheit und eine Marktlücke und nutzten sie», sagt ein Beamter, der jahrelang im Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen (CITCO), dem Kompetenzzentrum zur Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität, tätig war.

Kupfer, das für die Verarbeitung in Asien gestohlen wurde, wird wahrscheinlich schon in wenigen Jahren in technischen Geräten 'Made in China' nach Spanien zurückkehren. Es kann unbegrenzt recycelt werden, ohne seine Eigenschaften zu verlieren

Dieser Ex-Nationalpolizist war 2015 einer der Befürworter der Idee, einen Plan zur Bekämpfung des Kupferdiebstahls zu erstellen, der eine Erfassung der Industrie, eine Karte gefährdeter Zonen und die «Intensivierung der Überwachung von Operationen mit der Identifizierung von Herkunft, Lieferanten und Empfängern» vorsah. Der Beamte räumt jedoch ein, dass dieser Plan, an dessen Ausarbeitung er selbst beteiligt war, «nicht dazu beigetragen hat, dieses kriminelle Szenario einzudämmen». Die Spezialisierung dieser Gruppen sei sogar so weit fortgeschritten, dass sie über Kommandos verfügten, die auf gleichzeitige Aktionen wie die vom vorvergangenen Sonntag spezialisiert seien, oder über «Späher und Wächter», die neue Gebiete auskundschafteten und die Sicherheitsmaßnahmen kontrollierten.

Vergrößern Dutzende von Menschen warten am Montag letzter Woche rund um den Bahnhof Atocha. Europa Press

Wenn sie nicht sowieso mit Schrotthändlern zusammenarbeiten, so der ehemalige Beamte, verfügen sie über Transportnetze, um das gestohlene und «nicht legalisierte» Kupfer zu europäischen Häfen zu bringen, in der Regel nach Rotterdam, und von dort in Containern zu den Häfen von Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Guangzhou, Tianjin, Qingdao, Xiamen oder Dalian. Dort landet das spanische Eisenbahnkupfer wie das anderer westlicher Länder in einem der 202 Metallhütten des asiatischen Riesen. Osteuropäische Mafiosi verkaufen das Kupfer für 10.000 Euro pro Tonne nach China, und «dort stellt niemand Fragen», sagt der ehemalige Polizist.

China, das immens reich an Arbeitskräften und vielen Rohstoffen ist, hat kaum Kupfervorkommen. Verschiedene Schätzungen gehen davon aus, dass 85 Prozent des von China benötigten Metalls importiert werden müssen. 2020 verbrauchte das asiatische Land 14,5 Millionen Tonnen raffiniertes Kupfer, was 57 Prozent des weltweiten Verbrauchs entsprach.

Große Förderbetriebe wappnen sich gegen Diebstahl Dank der Minen in Andalusien ist Spanien in der EU führend in der Kupferproduktion. Neunzig Prozent der polymetallischen Sulfide des Landes (Kupfer, Blei, Zink, Gold und Silber) werden in den Minen von Huelva abgebaut: Riotinto (Atalaya Mining) und Aguas Teñidas, Magdalena und Sotiel (Matsa). Atlantic Copper ist die drittgrößte Hütte und Raffinerie in Europa und kann bis zu 35.000 Tonnen Kupfer pro Jahr zu Draht, Granulat, Rohren, Schrot oder Münzen verarbeiten. Direkter Kupferdiebstahl kommt in diesen Betrieben aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen praktisch nicht vor.

Kupfer ist die Grundlage für alles: Batterien, Elektroautos, Mobiltelefone, Computer, Wasser- und Stromleitungen, Solarzellen, Züge, Flugzeuge, Schiffe, Gebäude... Und der chinesische Hunger nach Kupfer ist trotz der Bemühungen der Pekinger Behörden, neue Minen zu finden, nicht nur ungebrochen, sondern in den letzten Wochen aufgrund der durch Trumps Zölle verursachten Unsicherheit sogar noch gestiegen. «Der Kupferpreis befindet sich auf einem Fünfjahreshoch, was sicherlich nicht dazu beiträgt, die Diebstahlflut einzudämmen», räumen Analysten des Innenministeriums ein. Minister Puente stützt seine Sabotagethese auf den sehr geringen Wert, den die gestohlenen 150 Meter Kabel, die die rund 20 Züge lahmgelegt haben, auf dem Schwarzmarkt haben werden, verglichen mit dem Schaden, der dem Land entstanden ist. «Aber das ist immer so», relativiert ein Kommandeur des Toledo-Kommandos. An der Londoner Metallbörse ist der Preis für ein Kilo legales Kupfer in diesem Mai auf 8,20 Euro gestiegen, was den Preis auf dem spanischen Schwarzmarkt auf 7 Euro ansteigen ließ. Dennoch brachte der Coup von Toledo den Dieben nur einen Gewinn von etwa 1.000 Euro für eine Aktion, die Hunderttausende an Verlusten kostete.

Viele kleine Diebstähle

Der Wert des gestohlenen Kupfers war im Vergleich zu dem von den Dieben angerichteten Schaden sehr gering, aber keineswegs außergewöhnlich. «Das ist absolut üblich», sagen alle von dieser Zeitung befragten Quellen. Das Geschäft mit dem illegalen Kupfer in Spanien funktioniert auf Basis einer Vielzahl kleiner Plünderungen in sehr ausgedehnten und unbesiedelten Gebieten, die sehr schwer zu überwachen sind und bei denen auch der jüngste Einsatz von Drohnen wenig geholfen hat. Gleichzeitige Beutezüge an einem Feiertag, wie an den AVE-Gleisen in Toledo, sind alles andere als ungewöhnlich, sondern gehören zu den üblichen Vorgehensweisen dieser Gruppen.

Doch nicht nur die Schieneninfrastruktur ist betroffen. Die Kupfermafia hat es in Spanien auf alles abgesehen, was das kostbare Metall enthält: Hochgeschwindigkeitszüge, Telefonnetze, Rohrleitungen, Photovoltaik-Anlagen, Transformatoren und Umspannwerke, Generatoren... Der jüngste – und sehr schädliche – Trend ist der Diebstahl von Kupfer aus Ladestationen für Elektroautos, sowohl bei kommerziellen Betreibern als auch bei Privatpersonen: ein Schaden von rund 8.000 Euro für einen Erlös von kaum mehr als 20 Euro.

Das Paradoxe daran ist laut CITCO, dass das Kupfer, das in Windeseile aus diesen teuren elektronischen Geräten gewonnen wird, um in Asien verhüttet zu werden, wahrscheinlich schon in wenigen Jahren in anderen technischen Geräten 'made in China' nach Spanien zurückkehren wird. «Kupfer kann unendlich oft recycelt werden, ohne seine Eigenschaften zu verlieren», erklären sie in der Zentrale der Einheit in Toledo.

Lückenhafte, aber vielsagende Statistiken

Die offiziellen Statistiken zu diesem Phänomen, die sehr lückenhaft und nicht immer aktuell sind, zeigen das Ausmaß des Problems. Laut einer parlamentarischen Antwort der Regierung wurden zwischen Januar und Oktober letzten Jahres 296 Diebstähle aus den Sicherheits- und Kommunikationseinrichtungen der spanischen Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Adif registriert. Mit anderen Worten: Fast täglich wurde dem Unternehmen sensibles Material gestohlen.

Obwohl die Region La Mancha aufgrund ihrer geografischen Lage eines der bevorzugten Gebiete für Anschläge der Mafia ist, finden mehr als 50 Prozent der landesweiten Vandalismusdelikte gegen die Eisenbahninfrastruktur (nicht nur der Diebstahl von Kupfer aus Oberleitungen und Gleisen) in Katalonien statt.

Zählt man die Diebstähle hinzu, die nicht im Zusammenhang mit der Eisenbahninfrastruktur stehen, sind die Zahlen noch höher. Die Kriminalitätsstatistik des Innenministeriums, die Katalonien und das Baskenland nicht berücksichtigt, weist für das Jahr 2024 insgesamt 4.433 Diebstähle von Kupferkabeln und leitendem Material aus, das sind im Durchschnitt ein Dutzend Diebstähle pro Tag, 87 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Die meisten Diebstähle ereigneten sich in Castilla-La Mancha (799), gefolgt von Andalusien (745) und der Region Madrid (678). Im vergangenen Jahr wurden gegen 987 Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet, doppelt so viele wie 2019.