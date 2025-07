«Mehr Huren als Dachziegel» - Bürgermeister wird zum Rücktritt aufgefordert

J. M. L. Toledo Mittwoch, 16. April 2025 Compartir

Die konservative Volkspartei PP hat den Rücktritt des Bürgermeisters von Noblejas in der Provinz Toledo, Agustín Jiménez (PSOE) gefordert, nachdem er in einer Radiosendung am ... vergangenen Wochenende gesagt hatte, dass es «in Noblejas mehr Huren als Dachziegel gibt». Der Bürgermeister, der seit 42 Jahren im Amt ist, schlenderte die Gran Vía in Madrid entlang, als er von einem Mitarbeiter der Sendung «A vivir que son dos días» des Radiosenders Cadena SER angesprochen wurde, der die Passanten nach ihren Lieblingssprüchen fragte.

Der Reporter, der Schauspieler Manuel Burque, äußerte sich überrascht über die Reaktion des Passanten, woraufhin dieser gelassen antwortete: «Ich bin der Bürgermeister von Noblejas und ich sage, was ich will». Er führte an, dass es sich um ein Sprichwort aus dem siebzehnten Jahrhundert gehandelt habe. Diese Worte sind in der 4.000-Einwohner-Gemeinde Noblejas nicht unbemerkt geblieben, wo die PP den Rücktritt und die PSOE den Austritt aus seiner Partei gefordert hat. «Er ist Bürgermeister einer Partei, die sich rühmt, für die Gleichstellung und die Frauen zu kämpfen und sie zu verteidigen, dabei tut er überhaupt nichts für die Frauen» sagte die Sprecherin der PP im Rathaus von Noblejas, María del Castellar García, für die «seine sexistischen Äußerungen ein Mangel an Respekt sind, der nur seine Gleichgültigkeit und Verachtung gegenüber den Frauen seiner eigenen Gemeinde widerspiegelt». Die Volkssprecherin fragt sich auch, «welchen Sinn die Schaffung eines Ministeriums für Gleichberechtigung hat, wenn die PSOE nicht energisch handelt, wenn eines ihrer Parteimitglieder, der zudem auch Bürgermeister ist, in dieser Weise über Frauen spricht». Bürgermeister entschuldigt sich Nach dem Vorgall musste der Bürgermeister von Noblejas eine Erklärung abgeben, in der er sich bei allen Frauen entschuldigte. Er betont, dass es sich um ein humoristisches Radioprogramm gehandelt habe und dass der ganze Aufruhr nur dazu gedient habe, die Gemeinde Noblejas und ihre Frauen zu diskreditieren. «Eines der Dinge, auf die ich in den mehr als 40 Jahren, in denen ich Bürgermeister bin, am meisten stolz bin, ist die enorme Arbeit, die ich im Bereich der Gleichstellungspolitik und zum Schutz der Frauen von Noblejas geleistet habe. Vor allem habe ich es den Frauen von Noblejas ermöglicht, dass sie in ihrer eigenen Stadt arbeiten können, denn wir haben alle erzieherischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Ungleichheiten überwunden.»