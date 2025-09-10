Neues Anti-Tabak-Gesetz verbietet Rauchen und Dampfen auf Restaurantterrassen im Freien

Doménico Chiappe Madrid Mittwoch, 10. September 2025 Teilen

Das neue Anti-Tabak-Gesetz, das gestern vom Ministerrat verabschiedet wurde, hat noch einen langen Weg vor sich - es wird voraussichtlich mindestens mehrere Monate dauern -, bis es in Kraft tritt. Es umfasst jedoch unter anderem die Ausweitung rauchfreier Räume - beispielsweise auf Terrassen und in der Nähe von Universitätsgeländen -, Geldstrafen für rauchende Minderjährige und Beschränkungen für die Verwendung von Vapes und elektronischen Zigaretten, die, «obwohl sie nicht immer Tabak oder Nikotin enthalten, mit dem Rauchen oder Inhalieren in Verbindung gebracht werden», heißt es im Gesundheitsministerium.

In dem Gesetz heißt es, dass für Verdampfer, «Nikotinbeutel», oder «Geräte für den Konsum von erhitzten Produkten» «dieselben Beschränkungen wie für herkömmlichen Tabak» gelten werden. Sie dürfen nicht in geschlossenen öffentlichen Räumen und auch nicht in bestimmten Umgebungen im Freien benutzt werden, wie es jetzt viellerorts bereits für Zigaretten der Fall ist.

Die vom Team der Ministerin Mónica García ausgearbeiteten Vorschriften sehen ein Rauchverbot auf Terrassen von Bars, an Veranstaltungsorten, in Sporteinrichtungen, auf Kinderspielplätzen, an Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel und in der Nähe von Bildungseinrichtungen, einschließlich Universitätsgeländen, vor. Außerdem sollen Geldstrafen gegen Zuwiderhandelnde verhängt werden, auch gegen Eltern von Minderjährigen, die rauchen oder dampfen. Die Bußgelder liegen im Normalfall zwischen 100 und 600 Euro, können aber auch bis zu 600.000 Euro betragen.

Das Gesetz sieht zwar Beschränkungen für Vaper vor, die es bisher nicht gab, lässt aber zwei Maßnahmen aus, die von den Anti-Raucher-Verbänden am meisten gefordert wurden: die generische Packung, die Marken und Designs eliminiert, um sie zu vereinheitlichen, und die Erhöhung der Steuern auf diese Produkte. «Die enorme Einmischung der Tabakindustrie in die öffentlichen Institutionen hat es bisher geschafft, die Umsetzung dieser beiden Maßnahmen zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, die von der Gesundheitsbranche, der Wissenschaft und den Bürgern als entscheidend für die Bekämpfung des Tabakkonsums angesehen werden», beklagte die Vereinigung Nofumadores gestern.

Das Nationale Komitee für die Prävention des Rauchens, die Spanische Gesellschaft für Pneumologie und Thoraxchirurgie (Separ) und die Spanische Vereinigung gegen Krebs (AECC) äußerten ebenfalls ihre Enttäuschung: «Es ist unzureichend, 30 % der durch Tabak verursachten Krebstodesfälle zu verhindern und Minderjährige vor süchtig machenden und krebserregenden Produkten zu schützen», so die AECC. Sie fordern die Aufnahme von Maßnahmen wie neutrale Verpackungen, die Begrenzung der Verkaufsstellen und die Erhöhung des Preises.

Auch der Verkauf von Produkten, die mit dem «Rauchen» in Zusammenhang stehen, an Minderjährige, eine «Gruppe», deren Konsum «zum ersten Mal» verboten wird, ist als «Maßnahme zur Verstärkung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen» nicht mehr möglich. Darüber hinaus werden «der Verkauf und die Abgabe von elektronischen Einwegzigaretten sowohl wegen ihrer Umweltauswirkungen als auch wegen ihrer Zugänglichkeit für Jugendliche verboten», und alle Formen von Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring in den Medien und sozialen Netzwerken werden unterbunden.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen ist eine «klare Beschilderung in Bereichen, in denen der Konsum verboten ist» und eine Kennzeichnung mit dem Nikotingehalt erforderlich. Für den Fall der Nichteinhaltung ist die «Anwendung einer spezifischen Sanktionsregelung» vorgesehen, die «schwere Geldstrafen von bis zu 600.000 Euro» umfassen könnte, so Mónica García.