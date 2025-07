Papst Franziskus gestorben

Am Sonntag gab Franziskus noch den Segen «Urbi et Orbe» vom Hauptbalkon des Petersdoms.

Bestürzung und Trauer in ganz Spanien: Am heutigen Montag um 7.35 Uhr ist Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren in der Casa Santa Marta, der vatikanischen Residenz, in der er lebte, vestorben. Kardinal Kevin Farrell, Kämmerer der römischen Kurie und damit verantwortlich für die Verwaltung des «freien Stuhls» bis zur Wahl eines neuen Papstes, gab die Nachricht in einer kurzen Erklärung bekannt.

Die Ursache für den Tod von Jorge Mario Bergoglio, der am Vortag noch den Segen «Urbi et Orbi» vom Hauptbalkon des Petersdoms am Ende der Ostermesse erteilen konnte, wurde noch nicht bekannt gegeben. Gestern war es vier Wochen her, dass der Papst aus dem Krankenhaus entlassen wurde, nachdem er 38 Tage im römischen Gemelli-Krankenhaus mit einer Atemwegsinfektion verbracht hatte, die zu einer beidseitigen Lungenentzündung führte und ihn zweimal dem Tod nahe brachte. Als er das Krankenhaus verließ, sagten ihm die Ärzte, dass er sich «mindestens zwei Monate» ausruhen solle, aber in Wahrheit hat sich Franziskus nur wenig an die ihm verordnete Ruhe gehalten und hat mehrmals seine Residenz verlassen. Er war der 265. Nachfolger des Heiligen Petrus und war nach dem Rücktritt von Benedikt XVI. Ende Februar 2013 vom Konklave zum neuen Papst gewählt worden.