Regierung sieht die Welle an Waldbränden in Spanien als beendet an

Álvaro Soto Madrid Montag, 1. September 2025 Teilen

Die Regierung hat am gestrigen Sonntag erklärt, dass die Brandwelle, die im August vor allem den Nordwesten der Halbinsel heimsuchte, zu Ende ist. «Diese tragische Episode in der Geschichte unseres Landes mit großen gleichzeitigen Waldbränden innerhalb von 20 Tagen in einem sehr wichtigen Teil unseres Landes ist beendet», sagte die Generaldirektorin für Katastrophenschutz und Notfälle, Virginia Barcones, die die verbrannte Fläche auf 300.000 Hektar schätzte, da keine weiteren Informationen von den autonomen Gemeinschaften vorlagen.

Die endgültige Bilanz der Brände bringt 300.000 Hektar Land verbrannt, in Erwartung weiterer Aktualisierungen von den autonomen Regionen, mit insgesamt 93 Bränden (39 von davon große Brände, die mehr als 500 Hektar Land verwüsten), von denen drei weiterhin aktiv sind mit Stufe zwei. Darüber hinaus haben die Brände vier Tote und 48 Verletzte gefordert und 35.917 Menschen wurden evakuiert.

Barcones betonte, wie wichtig es sei, das Katastrophenschutzsystem «weiter zu stärken», «um diese klimatische Notlage, die in diesem Jahr so viele Schäden verursacht hat, besser bewältigen zu können».