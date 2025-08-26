Nach den Waldbränden in Nordspanien: der AVE, der durch die Hölle fuhr

José Antonio Guerrero Madrid Dienstag, 26. August 2025 Teilen

Azucena ist 30 Jahre alt und seit sieben Jahren Lokführerin bei Renfe, die letzten fünf Jahre als Hochgeschwindigkeitsfahrerin. Sie steuert den Zug 5273, ein 200 Meter langes und 335 Tonnen schweres Stahlungetüm mit zwölf Waggons und 330 Fahrgästen. Ihr AVE-Zug fährt die Strecke Madrid-Ourense, die vor wenigen Tagen wiedereröffnet wurde, nachdem sie eine Woche lang wegen der Brände , die Galicien und einen Teil von Kastilien und León verwüstet haben, gesperrt war.

Zusammen mit dem Fahrdienstleiter Carlos Ayuso und den beiden Kellnern im Cafeteria-Wagen bilden sie die vierköpfige Besatzung. Der AVE verließ den Bahnhof von Chamartín am Montagmorgen um 10.04 Uhr mit einem Zwischenstopp in Zamora und dem Endziel Ourense, 460 Kilometer von Madrid entfernt, wo er gegen 12.15 Uhr ankam, mit Spitzengeschwindigkeiten von teilweise 300 Stundenkilometern und ohne Zwischenfälle. Eine perfekte Reise. Oder auch nicht. Denn ein Teil der Strecke führt bereits in der Provinz Ourense durch ein Gebiet, das bis vor wenigen Wochen noch vor Leben in der Sommersonne strahlte und heute eine lebensfeindliche, schwärzliche und trostlose Landschaft ist, eine Natur, die durch die Brände zerstört wurde, die den Nordwesten der Halbinsel heimgesucht haben und von denen vor allem Zamora, León, Lugo und Ourense betroffen sind.

«Es macht mich sehr traurig, wenn wir vorbeifahren», sagt Azucena, die in der Stadt Monforte de Lemos in Lugo, Spanien, geboren wurde. «In Galicien haben wir wunderschöne Wälder, und diese Brände bedeuten einen Verlust unseres natürlichen Erbes. Das macht mich sehr traurig», klagt die Lokführerin, die zugibt, dass sie in der Woche, in der die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Madrid und Galicien unterbrochen wurde, mit Angst und «Unbehagen» lebte. «Die Sicherheit der Fahrgäste steht an erster Stelle», sagt sie und erinnert sich daran, dass ihr das Herz in die Hose rutschte, als der Betrieb wieder aufgenommen wurde und sie aus der Kabine bei 300 Stundenkilometern den schwärzlichen Fleck sehen konnte, der sich über die Landschaft gelegt hatte. «Wir sahen nicht mehr grün, sondern grau. Und es macht einen noch wütender, wenn man daran denkt, dass es absichtlich geschehen sein könnte, denn dann kann es wieder passieren und so weiter.

Azucena, Tochter, Schwester und Freundin eines Lokführers («Ich werde nächstes Jahr heiraten!», freut sie sich), sagt, dass sie ihren Beruf liebt, «aber in den letzten Tagen fühlt man sich jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, ein bisschen schlechter». Dieses Gefühl teilt sie mit ihrem Schaffner Carlos Ayuso, 39 Jahre alt und ebenfalls aus dem Eisenbahnmilieu stammend, denn sein Großvater war Tischler und arbeitete an den Holzarbeiten, die das Innere der alten Waggons verschönerten.

300.000 Kilometer pro Jahr

Carlos arbeitet seit fast 20 Jahren für Renfe, die letzten fünfzehn Jahre als Schaffner oder wie man heute sagt, als kommerzieller Betreiber. Er empfängt die Fahrgäste, informiert sie über den Lautsprecher über die Bahnhöfe, kümmert sich um ihre Fragen oder wenn sie ihn bitten, die Klimaanlage auf- oder abzudrehen, und kontrolliert die Fahrkarten. Ayuso, der in A Coruña lebt, schätzt, dass er pro Jahr 300.000 Kilometer zurücklegt, die meisten davon zwischen Madrid und Galicien, eine Strecke, die er wie seine Westentasche kennt. «Im Jahr 2022 brannte die Sierra de la Culebra zwischen Zamora und Ourense, ein großartiger Naturpark für Tourismus, Honig und Wölfe, ab. Und jetzt haben wir diese Brände... Es ist sehr schmerzhaft.

Das am stärksten betroffene Gebiet gehört zu Vilavella, ganz in der Nähe des Bahnhofs von A Gudiña, an der so genannten Puerta de Galicia. In Fahrtrichtung rechts sind vom Zug aus Dutzende von Hektar verbrannter Wälder zu sehen, ein Bild, das sich, wenn auch in geringerem Ausmaß, etwa 40 Minuten später in der Nähe des Bahnhofs Ourense selbst wiederholt. Da der Zug von außen belüftet wird, riecht er auch nach mehreren Tagen noch nach Feuer.

«Die Wahrheit ist, dass der Anblick dieser verbrannten Landschaft ein Gefühl der Traurigkeit und Ohnmacht hervorruft. Vielleicht könnte man anders damit umgehen, um solche Großbrände zu verhindern», sagt Carlos, zu dem seine beiden Töchter im Teenageralter, Alba und Amelia, die die Nachrichten über die Brände im Fernsehen gesehen haben, jeden Tag vor dem Abschied sagen: «Sei vorsichtig, Papa». «Ja, sie machen sich Sorgen, weil sie wissen, dass ihr Vater viele Tage mit dem Zug in den vom Feuer betroffenen Gebieten verbringt», sagt Carlos.

In den Waggons stecken die Passagiere ihre Nasen an die Fenster und blicken mitleidig auf die verbrannte Landschaft hinaus. Sandra Cedro, 28, ist eine dieser überraschten Reisenden. Die junge Frau aus Madrid, die als Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft in Fuencarral arbeitet, ist auf dem Weg nach Ourense, um ein paar Tage Urlaub im Haus eines Freundes zu verbringen. «Ich hatte die Brände zwar im Fernsehen gesehen, aber live zu sehen, wie alles grau und schwarz ist, selbst hinter einem Fenster, ist sehr beeindruckend. Es macht mich sehr wütend und sehr traurig. Ich weiß nicht, wann alles wiederkommen wird.