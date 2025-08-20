Spanien steht vor einem weiteren kritischen Tag der Brände: Bisher sind fast 400.000 Hektar verbrannt

Miguel G. Casallo Mittwoch, 20. August 2025 Teilen

Spanien erlebt an diesem 20. August 2025 einen neuen Tag, der von der Waldbrandgefahr geprägt ist. Obwohl sich die Wetterbedingungen verbessert haben und die Zahl der Evakuierungen in Kastilien-León zurückgegangen ist, besteht für den Larouco-Brand in Ourense weiterhin höchste Gefahr. In Extremadura ist der Brand von Jarilla nach mehr als einer Woche noch immer aktiv und verbrennt Tausende von Hektar.

Regierungschef Pedro Sánchez verkündete am Dienstag bei seinem Besuch des vorgeschobenen Kommandopostens in Jarilla (Cáceres) die Ausrufung der Katastrophenzone in den von den Bränden verwüsteten Gebieten. Einen Tag später, am Mittwoch, veröffentlichte die Exekutive die Reform der Vereinbarung der Empresa de Transformación Agraria (Tragsa), die es den Waldbrandschutzbrigaden (BRIF) ermöglicht, auch im Winter und nicht nur im Sommer zu arbeiten.

Die Ministerin für den ökologischen Übergang, Sara Aagesen, begrüßte die Änderung: «Diese 365 Tage im Jahr sind wichtig, wenn wir über Brände sprechen, nicht nur wenn sie passieren.

Gleichzeitig hat der nationale Einsatz zur Bekämpfung des Feuers inzwischen fast 2.000 Mann erreicht, die durch internationale Ressourcen aus Frankreich, Italien und den Niederlanden sowie durch Verstärkung aus den benachbarten autonomen Gemeinschaften unterstützt werden.

Kastilien-León

Die beunruhigendste Nachricht des Tages war die Evakuierung von Cardaño de Arriba (Palencia) zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen. Das Feuer, das in Barniedo de la Reina (León) entstanden ist, hat das Mazobre-Tal durchquert und bedroht das Gebiet von Alto Carrión in der Gemeinde Velilla del Río Carrión. Die Junta de Castilla y León hat den Potenziellen Schweregrad 2 ausgerufen, was eine Gefahr für die Bevölkerung und nichtforstliche Güter bedeutet.

Insgesamt hat die Gemeinde sieben aktive Brände der Stufe 2 (Boca de Huérgano, Cardaño de Arriba, Yeres, Llamas de Cabrera, Anllares del Sil, Fasgar, Caín de Valdeón und Gestoso) und vier der Stufe 1 (La Uña, Castrocalbón, Paradiña und Canalejas).

Das Wetter an diesem Dienstag hat Fortschritte bei der Löschung einiger Brände in der Provinz León ermöglicht, so dass die Bewohner von 18 Orten in ihre Häuser zurückkehren konnten.

Gleichzeitig hat die soziale Besorgnis über das Ausmaß der Brandwelle zu einem öffentlichen Aufruf in Valladolid geführt, wo Gruppen für diesen Mittwoch um 20.00 Uhr auf der Plaza de Fuente Dorada zu einer Kundgebung unter dem Motto «Gegen das Feuer der Untätigkeit: Prävention und Ressourcen jetzt!» Die Organisatoren fordern mehr Mittel für die Brandbekämpfung und Prävention und fordern den Rücktritt des Regionalpräsidenten Alfonso Fernández Mañueco und des Regionalministers für Umwelt, Juan Carlos Suárez-Quiñones, wegen ihres Krisenmanagements.

Extremadura: Jarilla, der schwerste Brand des Landes

In der Extremadura ist der Mega-Brand von Jarilla auch nach über einer Woche noch nicht unter Kontrolle, und im Norden von Cáceres wurden 16.000 Hektar zerstört.

Das Feuer rückt mit zwei Hauptfronten nach Norden vor, wo es bereits in Salamanca eingedrungen ist, und nach Nordosten in Richtung Jerte und Tornavacas vorgerückt.

Die Bewohner von Jerte, Navaconcejo, Tornavacas und Cabezuela del Valle sowie mehrerer Stadtrandgebiete von Hervás bleiben weiterhin evakuiert. Dagegen konnten die fast 200 Einwohner von Rebollar nach vier Tagen im Sportzentrum La Bombonera in Plasencia in ihre Häuser zurückkehren.

Der Wind facht das Feuer wieder an und die Evakuierung von La Garganta ist nicht ausgeschlossen. Der Innenminister der Region Extremadura, Abel Bautista, drückte es so aus: «Wir sind auch besorgt über die Verteidigungslinie in Jerte bei diesem Vormarsch in Richtung La Garganta de Papúos und Becedas, der einen Kamineffekt haben könnte, was die Sache verkomplizieren würde».

Galicien: Larouco-Brand, der schwerste in seiner Geschichte

In 7 Tagen werden die Züge, die Madrid und Galicien verbinden, ihren Betrieb aufnehmen, so der Minister für Verkehr und nachhaltige Mobilität, Óscar Puente, in einer Veröffentlichung aus der Plattform X.

In Galicien gab es in den letzten Stunden keine neuen Evakuierungen oder Einschränkungen aufgrund von Waldbränden. Die Überwachung in den Gebieten in der Nähe der Brände wird fortgesetzt. Außerdem bleiben alle Hauptstraßen für den Verkehr geöffnet.

Die militärische Notfalleinheit UME kämpft weiter gegen das Feuer

Die militärische Notfalleinheit (UME) ist weiterhin bei acht Bränden in vier Provinzen im Einsatz: León, Zamora, Ourense und Cáceres.

Konkret handelt es sich um die Brände in Yeres, Oencia, Barniedo de la Reina und Anllares del Sil (alle in León); Porto (Zamora); Oímbra - Xinzo de Limia, Seadur Larouco (Ourense) und Jarilla (Cáceres).

Nach Angaben der Regierung von gestern sind mehr als 1.400 Angehörige der Militäreinheit bei der direkten Brandbekämpfung im Einsatz, während weitere 2.000 bei Unterstützungs- und Hilfseinsätzen tätig sind.