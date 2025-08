Stillgelegte Züge, Straßenchaos, Flugausfälle und U-Bahn-Räumungen wegen Stromausfalls

Der Bahnhof Atócha in Madrid am Montag.

Lucía Palacios Madrid Dienstag, 29. April 2025

Der weitreichende Stromausfall, unter dem Spanien den ganzen Montag über gelitten hat - und dessen Auswirkungen bis weit in den Dienstag hinein zu spüren sind -, beeinträchtigt den Verkehr und die Infrastrukturen und verursacht ein totales Kommunikationschaos mit großen Staus in den Städten. Der Bahnverkehr ist aufgrund des Stromausfalls im ganzen Land lahmgelegt, und in ganz Spanien stehen die Züge still«. Dies erklärte Renfe in seinen sozialen Netzwerken und bestätigte, dass seit 12.30 Uhr, dem Beginn dieser beispiellosen Krise , keine Züge mehr von den Bahnhöfen abgefahren sind.

Flugzeuge, die in der Luft waren, können ihre Reise nicht unterbrechen, wie es bei Zügen der Fall ist, und landen auf Flughäfen. Es wird jedoch von Annullierungen und Unterbrechungen bei verschiedenen Fluggesellschaften auf so wichtigen Flughäfen wie Madrid-Barajas und Barcelona-El Prat berichtet, während man auf die Wiederherstellung der Stromversorgung wartet. In diesem Zusammenhang hat Aena bestätigt, dass es in vielen Teilen Spaniens zu «einigen Zwischenfällen» gekommen ist. Der Flughafenbetreiber weist darauf hin, dass die Notstromaggregate aktiviert sind und fordert die Nutzer auf, sich angesichts der Probleme bei den Zugängen und dem Bodentransport mit den verschiedenen Fluggesellschaften in Verbindung zu setzen, wie das Unternehmen über seinen X-Account erklärt.

Auch die U-Bahn ist von dem Stromausfall betroffen. Die Bürger, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen, haben die Bahnhöfe verlassen, und die Arbeiter verhindern den Zugang zu den Stationen.

Andererseits bittet die Verkehrsbehörde DGT die Bürgerinnen und Bürger, nicht mit dem Auto auf die Straße zu gehen und unnötige Fahrten zu vermeiden, da dies in Ermangelung von Ampeln gefährlich sein kann und dazu beitragen kann, das Chaos, das derzeit vor allem in den Großstädten herrscht, weiter zu verschlimmern. «Aufgrund des Stromausfalls bitten wir Sie, das Autofahren so weit wie möglich zu vermeiden. Aufgrund der fehlenden Stromversorgung funktionieren weder Ampeln noch Signaltafeln. Bitte vermeiden Sie so weit wie möglich Fahrten und seien Sie auf den Straßen äußerst vorsichtig», empfahl die Behörde auf ihrem X-Account.