Unfall mit Elektro-Porsche löste Feuer aus, bei dem zwei Feuerwehrleute starben und 15 weitere verletzt wurden

Feuerwehrleute aus Alcorcón am Mittwochnachmittag am Brandort.

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Mittwoch, 9. April 2025 | Actualizado 15/04/2025 12:52h.

Die Ermittler haben nun offiziell die Hypothese bestätigt, dass der Brand in der Region Madrid, bei dem zwei Feuerwehrleute in einer Garage einer Wohngemeinschaft in der Stadt Alcorcón ums Leben kamen, durch einen versehentlichen Zusammenstoß eines elektrischen Porsche Taycan mit einem geparkten Auto verursacht wurde. Durch den Unfall geriet die Batterie des Fahrzeugs in Brand.

Jesús A., 34, und Sergio B., 27, starben bei dem Brand, während 15 weitere Personen eine Rauchvergiftung erlitten. Das Ausmaß der Verletzungen, einschließlich des kritischen Zustands eines Feuerwehrmannes, erforderte die Mobilisierung eines großen medizinischen Einsatzes.

Das Feuer brach gegen 15.35 Uhr aus, als einer der Bewohner der Calle de los Lilos in die Garage einfuhr. Nachdem er die erste Schranke passiert hatte, fuhr das Fahrzeug direkt in ein anderes geparktes Auto, bevor es das zweite Sicherheitstor erreichte. Der Grund für diese merkwürdige Wendung der Ereignisse ist noch nicht geklärt, aber die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine Verwechslung zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang handelte.

Die Autobatterie ging sofort in Flammen auf und verursachte in Sekundenschnelle eine große schwarze Rauchwolke. Die beiden Insassen des Porsche konnten sich mit Hilfe von Nachbarn aus dem Auto befreien.

Als die ersten Feuerwehrleute am Gebäude eintrafen, stand die Garage bereits in Flammen und die Sicht war gleich null. Andere Fahrzeuge in der Gemeinschaftsgarage waren in Flammen aufgegangen, wodurch sieben Autos und ein Motorrad beschädigt wurden.

Vier Feuerwehrleute drangen ein, aber ein Teil des Daches und eines der Sicherheitstore stürzten ein und schnitten die Sauerstoffzufuhr ab. Drei der Männer konnten sich lebend befreien. Einer von ihnen kehrte zurück, um zu versuchen, seinen Kollegen zu retten. Beide starben im Inneren.

Einer der beiden überlebenden Feuerwehrleute wurde in die Verbrennungsstation des Krankenhauses von Getafe gebracht, wo er sich weiterhin in einem kritischen Zustand befindet. Das vierte Mitglied der Feuerwehr wurde bei dem Einsturz verletzt, sein Zustand ist jedoch stabil. Der Fahrer des Porsche wurde ebenfalls leicht verletzt.