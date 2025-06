Wie man 100 wird, mit dem Verstand eines 50-Jährigen

DOMÉNICO CHIAPPE Dienstag, 3. Juni 2025 Compartir

Bienvenido Ferrero Fernández ist im März 100 Jahre alt geworden. Er besucht regelmäßig die Englischkurse, für die er sich in diesem Jahr angemeldet hat. Er geht «immer langsam und mit Bedacht, um nicht zu stolpern», stets elegant gekleidet mit Anzug, Weste und Gehstock.

«Ich lerne Englisch, um mich zu beschäftigen, den Tag zu verbringen. Ich will es richtig können und lerne deshalb zuhause weiter», sagt er mit fester Stimme und ernstem Blick, während er einen Café solo trinkt, ein Ritual, das er jeden Mittag durchführt. «Ich trinke ihn zur Stärkung», sagt er am Tisch in der Cafetería des öffentlichen Seniorenzentrums, in dem er den Unterricht besucht. Jeden Tag steht er um sieben Uhr auf und trainiert an seinem Fitnessgerät, das er zu Hause aufgebaut hat. «Wenn ich nicht in die Kirche gehe, habe ich etwas anderes vor, z. B. zum Friseur, zum Schneider oder einkaufen zu gehen», sagt Bienvenido, der bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs ein Gymnasium in León besuchte und sich so gut es ging auf das Abitur in seinem Dorf vorbereitete. «Es war sehr schwer, weil ich auch arbeiten musste. Mein Vater war Landwirt und ich war Landwirt», erinnert er sich.

Mit 100 Jahren meldete sich Bienvenido Ferrero Fernández zum Englischunterricht an.

Bienvenido entspricht mehreren Mustern, die Wissenschaftler mit Hundertjährigen in Verbindung bringen. Dazu gehört beispielsweise das Aufwachsen mit intensiver täglicher körperlicher Betätigung oder in einem Umfeld mit hervorragender Luft- und Wasserqualität. «Die hohe Präsenz von Hundertjährigen weist deutliche geografische Merkmale auf, wie z. B. abgelegene Gebiete, in denen ein genetisches Muster möglicherweise besser überlebt, oder Berg- und Waldgebiete mit steilen Hängen», erklärt die Demografin Dolores Puga, eine Forscherin am Nationalen Forschungszentrum (CSIC), die sich auf Gesundheit und Langlebigkeit spezialisiert hat und speziell mit Hundertjährigen beschäftigt. «In Spanien wird das Überleben bis zum Alter von 92 Jahren weitgehend durch den Lebensstil sowie durch Umwelt- und Kontextfaktoren erklärt, aber ab diesem 'Normalalter' spielt dann die Genetik eine viel größere Rolle. Patienten, die auf fremde Hilfe angewiesen sind, sterben, während diejenigen, die keine Behinderung haben, die ihre Autonomie einschränkt, bleiben, auch wenn sie unter einigen chronischen Erkrankungen leiden.»

Auf die Frage nach dem «Geheimnis», wie man hundert Jahre alt wird und dabei so agil ist wie ein 50-Jähriger, schüttelt Bienvenido den Kopf. «Es gibt keinen Grund, sich zu brüsten», antwortet er, obwohl er einige Informationen zum Essen gibt: Suppe, Gemüse, Kabeljau. «Ich habe noch nie ein Spanferkel gegessen. Ich bin ein sehr schlechter Esser, nur bei Mahlzeiten mit Freunden mache ich die eine oder andere Ausnahme. Ich esse sehr viel Suppe und Gemüse, gelegentlich auch Fleisch.»

Die körperliche Gesundheit mag ein Wunder sein, aber die geistige ist ein noch größeres. In Zamora, einer der Regionen der Welt mit den am längsten lebenden Menschen, leben drei hundertjährige Frauen unter dem Dach der Caser Residencia. Zwei von ihnen sind an Alzheimer erkrankt, mit Demenz im fortgeschrittenen Stadium. Die dritte, Clementina Hernández Fuentes, hingegen wurde im Januar 103 Jahre alt und hat sich ihre Vitalität und ihren Sinn für Humor bewahrt, mit klaren Erinnerungen und einem zügigen und gleichmäßigen Gang, seit einigen Jahren von einem Rollator unterstützt.

Schokolade mit Churros

Clementina, die sonntags nicht auf Schokolade mit Churros verzichtet, gerne malt und Wortsuchrätsel löst, versichert uns, dass es «kein Geheimnis» für ihre Langlebigkeit gibt. «Gut leben, anständig sein und das ist alles. Denn ich glaube nicht, dass jemand mir Böses will. Kurz gesagt, ein ganz normales Leben. Ich habe gearbeitet und mich vergnügt, als ich die Gelegenheit dazu hatte, und jetzt warte ich darauf, dass Gott sich an mich erinnert.» Clementina wurde 1922 in eine Bauernfamilie hineingeboren und arbeitete seit ihrer Kindheit auf den Feldern. Sie besuchte nur die ersten Schuljahre und heiratete im Alter von 24 Jahren einen gleichaltrigen jungen Mann aus dem Dorf, mit dem sie bis zu ihrer Verwitwung im Alter von 90 Jahren zusammenlebte. «Ich heiratete sehr gut, bekam drei Kinder und wir hatten ein gutes Leben, bis meine Tochter mit 50 Jahren starb, als ich 76 Jahre alt war.» Sie hat acht Enkelkinder und sieben Urenkel, war gelegentlich in Katalonien, aber nicht weiter, und hatte nur «vorübergehende Krankheiten, nichts Ernstes».

Dem Bericht 'Profil älterer Menschen in Spanien 2024' des CSIC zufolge gibt es in Spanien derzeit 14.660 Personen, die 100 Jahre oder älter sind. Das sind mehr als fünfmal so viele wie vor 25 Jahren, wie das INE mitteilte. Die Mehrheit von ihnen sind Frauen. Sie leben vor allem in den Provinzen Soria, Zamora, Salamanca, Palencia und Orense, wo sie etwas mehr als ein Prozent der Bevölkerung ausmachen. «Wir kennen die Ursachen nicht genau, aber es gibt verschiedene Hypothesen, von der Länge der Telomere bis zum Stressverhalten oder der Ernährung. Die Genetik macht etwa ein Drittel aus», sagt Puga.

Wichtig für ein gutes Leben im Alter und eine längere Lebenserwartung ist aber auch der soziale Aspekt: «Dass die Menschen weiterhin das Gefühl haben, eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft zu spielen, dass sie ein familiäres Umfeld und ein Lebensprojekt haben und dass sie nicht allein sind.» Wichtig ist auch die Effizienz des Gesundheitssystems. «Um das Alter von 100 Jahren zu erreichen, wo die Genetik mehr zu zählen beginnt, ist es wichtig, frühere Krankheitsrisiken überlebt zu haben. Das Gesundheitssystem ist hier entscheidend, damit Menschen mit genetischen Mustern, die eine hohe Lebenserwartung haben könnten, nicht 30 Jahre früher an vermeidbaren Ursachen sterben», analysiert die Wissenschaftlerin. Wie Bienvenido, der eine Herzoperation mit drei Bypässen und Vorhofflimmern hatte.

Der Anästhesist, der an der Universität von Valladolid studiert hat, ist seit fünf Jahren Witwer und erhält sich seine Unabhängigkeit mit Hilfe von angestellten Haushälterinnen. «Sie kommen um neun Uhr morgens und gehen um vier Uhr nachmittags. Wenn sie nicht wären, müsste ich in ein Pflegeheim gehen», sagt Bienvenido, der bis zum Ende unabhängig bleiben will.

Ältere in einem Zentrum bei einer Aktivität zum Thema Altern.

Ist die Gesellschaft darauf vorbereitet, Hundertjährige zu integrieren und ihre Bedürfnisse zu erfüllen? «Sie brauchen eine auf den Einzelfall zugeschnittene Betreuung», sagt Juan Martín, Direktor des Internationalen Zentrums für Altersforschung (CENIE). «Sie benötigen eine spezifische Gesundheitsversorgung, aber auch Raum für Autonomie, Teilhabe an Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, und das Gefühl, ein aktiver Teil der Gesellschaft zu sein. Neben der Gesundheit brauchen sie Gesellschaft, echte Bindungen und die Möglichkeit, Gefühle auszudrücken, ohne abgewertet zu werden. Viele von ihnen haben Verluste erlitten, aber das hindert sie nicht daran, zu fühlen, zu lieben oder zu lehren. Hundert Jahre Leben sollten nicht Isolation oder Abhängigkeit bedeuten, sondern gelebte Weisheit.

Vergangene Zeiten

Psychische Gesundheit geht über kognitive Aspekte hinaus. «Sie umfasst auch Einsamkeit oder Depression», sagt Puga. «Denn das Gehirn ist außerordentlich formbar und erhält sich im Gegensatz zum übrigen Organismus selbst, wenn keine Krankheit vorliegt. Es altert nicht, es ist fast magisch. Wenn man es trainiert, zum Beispiel eine Sprache lernt, bleibt es so aktiv wie bei einem 40-Jährigen.»

Clementina steht gewöhnlich in aller Ruhe auf, frühstückt, nimmt an Gruppenaktivitäten teil, wie an der Gymnastik, bei der sie ihre Arme «weniger als die anderen» streckt, oder liest Zeitung. «Den Morgen verbringen wir mit Nachrichten», sagt Clementina, umgeben von Fotos ihrer Enkel und Urenkel und Zeichnungen von ihr selbst. Sie kam mit 97 Jahren ins Heim, «am 13. März», wie sie betont, nachdem sie zuhause einen Unfall hatte, der einen mehrtägigen Krankenhausaufenthalt erforderlich machte. «Auf dem Weg zum Gemüsegarten wurde mir schwindelig und ich bin die Treppe hinuntergefallen. Mein Gebiss ging kaputt und seitdem habe ich keine Zähne mehr.» Gegen Mittag geht sie in ihr Zimmer und löst Wörterrätsel, für die sie keine Brille braucht. Dann nimmt sie an weiteren Aktivitäten teil und isst zu Abend. Ihre jüngere Schwester Josefa, 84 Jahre alt, wohnt direkt nebenan. Um zehn Uhr, sagt sie, geben sie sich einen Kuss und gehen jede in ihrem Zimmer schlafen.

«Hundertjährige bitten nicht darum, länger zu leben, suchen weder medizinische Heldentaten noch herablassendes Mitgefühl. Sie wollen, dass man ihnen zuhört, selbst kleine Entscheidungen treffen, aufrichtige Gesellschaft, ein ruhiges Gespräch», analysiert Martín. «Es gibt drei Säulen, die ein wirklich würdiges Leben unterstützen: Autonomie, emotionale Bindung und eine medizinische Versorgung, die auf den Lebensweg eines jeden Menschen abgestimmt sein muss und nicht rein medikamentös sein darf.»

Bienvenido, der im Alter von drei Monaten seine Mutter verlor, sagt, dass «die Vergangenheit nicht besser» war. «Es war meine Zeit, ich habe sie durchlebt, und sie ist vorbei. Wenn ich sie mit heute vergleiche, war sie eine Katastrophe. Das Beste daran, 100 zu werden? Einen Freund zu haben, der sich die Mühe macht, Dir Fragen zu stellen. Im Moment komme ich zurecht, aber ich achte auf mich und versuche, nicht zuzunehmen. Als ich Arzt war, wog ich mehr als 90 Kilo, ich war kräftig.»

Mit ungetrübtem Geistesvermögen sitzt Clementina im Sessel ihres Zimmers, umgeben von wenigen Dingen, und erinnert sich an die Zeiten, in denen sie mit Krügen Wasser aus einer Quelle holten, an die Zeit, als ihr und ihren Schwestern (die beiden Brüder starben, als sie noch klein waren) ein «sehr großer Karren voller Gerste, Weizen und Roggen umkippte. Wir mussten die Maultiere ausspannen, den Wagen ausladen, ihn wieder aufrichten, die Tiere wieder einspannen, die Hälfte einladen, zur Tenne bringen, zurückkommen und die andere Hälfte holen.... Schau, wie ich geschuftet habe!» Nach einem so langen Leben ist für Clementina eines klar: «Die Menschen sterben nicht an ihrem Leid. Sie sterben, wenn ihre Zeit gekommen ist.»