Die Opfer sind der Mine Tod

Chelo Tuya Degaña Freitag, 11. April 2025 Compartir

Die Explosion war in Asturien, aber ihre Druckwelle erreichte León. Zwei Schwesterprovinzen mit vielen Gemeinsamkeiten, wenn man einen Blick auf Degaña, eine Gemeinde im Südwesten Asturiens, und Villablino, die Hauptstadt des leonesischen Bezirks Laciana, wirft. Die beiden Gemeinden verbindet der Bergbau – im Guten wie im Schlechten. Am 31. März wurde der Bergbau in Asturien zwölf Jahre in die Vergangenheit katapultiert, als am 28. Oktober 2013 sechs Bergleute im Schacht Emilio in La Robla bei einer Grubengasexplosion ('Schlagwetterexplosion') ums Leben kamen. Oder auch drei Jahrzehnte, als eines Morgens in der Grube Cerredo in Degaña kurz nach neun Uhr eine Explosion stattfand. Auch damals war es Grubengas. Auch damals gab es Tote.

Fünf Bergleute – Rubén Souto, Iván Radío, Jorge Carro, Amadeo Bernabé und David Álvarez –, vier von ihnen aus der Region Laciana und der fünfte aus dem benachbarten Torre del Bierzo, starben sofort. Der Bergbau in Spanien, der mit der Einstellung der Kohleförderung im Jahr 2018 praktisch zu Ende gegangen war, hat in seinem zweiten Leben, in dem es um die Suche nach Rohstoffen wie Graphit geht, erneut Menschenleben gekostet.

Plötzlich mussten diese Gemeinden, die bereits durch den Bevölkerungsverlust nach der Schließung des traditionellen Bergbaus betroffen waren, erneut um einen Teil ihrer Einwohner trauern. In Torre del Bierzo und in der gesamten Region Laciana wurden abermals die schwarzen Fahnen gehisst: Caboalles de Abajo (1.006 Einwohner), Orallo (177), Sosas (153) und Villaseca (1.028) trauerten um einen der ihren, und Villablino, die Hauptstadt der Region, stand erneut im Mittelpunkt der Tragödie.

Drei Tage offizieller Trauer hielten die Menschen nicht davon ab, auf die Straße zu gehen, zu protestieren und zu fragen, warum Grubengas auch im 21. Jahrhundert noch Todesopfer fordert. Und zu zeigen, dass das Bergwerk, das ihnen so viel gegeben hat, ihnen wieder einmal die Hoffnung auf die Zukunft genommen hat. Auch der sozialistische Bürgermeister von Villablino, Mario Rivas, fordert Aufklärung. «Es ist unvorstellbar, dass im Asturien des Jahres 2025 Bergleute durch Grubengas sterben», beklagt der Stadtrat und fordert eine offizielle Untersuchung. «Nichts kann die Familien der Opfer trösten, aber sie haben ein Recht darauf zu erfahren, was passiert ist. Und das darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Es darf nicht so sein wie bei anderen Unfällen, die seit Jahren vor Gericht verhandelt werden», mahnt er.

'Laciana ye asturiana' (Laciana ist asturisch) ist ein bekannter Slogan. Die verstorbenen Bergleute arbeiteten in Degaña, aber in Villablino arbeiteten und arbeiten viele Asturier. Die Jugendlichen aus dem asturischen Cerredo gehen aufs Gymnasium von Villablino. Und wenn die Bewohner des Laciana-Tals nicht ins Krankenhaus im asturischen Cangas del Narcea fahren, dann nicht wegen der Entfernung – es ist genauso weit entfernt wie das Krankenhaus im leonesischen Ponferrada – sondern weil die Straßen im Südwesten Asturiens schlechter sind als die im Norden Leóns.

Wie der asturische Schwesterbezirk hat auch Laciana miterlebt, wie der Bergbau der Region alles gab, bis sie in den 1990er Jahren 20.000 Einwohner erreichte, um sie dann mit der Schließung der Mine wieder zu verlieren. Degaña hatte seinen Höchststand mit 2.000 Einwohnern in dem Jahrzehnt, als die Mine der industrielle Motor Asturiens und Leóns war. Davon ist in beiden Gemeinden nicht mehr viel zu spüren: Villablino hat knapp 8.000 Einwohner, Degaña etwa ein Zehntel davon.

Vergrößern Begräbnis für vier der in Cerredo ums Leben gekommenen Bergleute. EFE

Beide suchen nach den gleichen Alternativen, um die Bevölkerungspyramide umzukehren. Die Viehzucht, mit der Rasse Asturiana de los Valles als neuem Bindeglied, und der ländliche Tourismus sind die wichtigsten Faktoren, obwohl alle erkennen, dass beide nicht ausreichen.

«Wir sind 8.000 Einwohner, sollen wir 8.000 ländliche Unterkünfte eröffnen?» fragt José Antonio Fernández, der früher Bergmann war und es auch jetzt, als Frührentner, immer sein wird, «denn die Mine trägt man immer in sich». Tourismus sei keine Alternative. «Wir haben das Skigebiet von Leitariegos, aber wir haben keine Maschinen, um Kunstschnee zu produzieren. Und weil es dieses Jahr nicht geschneit hat, ist es nicht eröffnet. Die Provinzregierung von León hat uns im Stich gelassen», klagt er.

Villablino will die Region wiederbeleben, indem es sie für andere Sektoren, wie die Forstwirtschaft, erschließt. Außerdem sind einige soziale Projekte geplant, wie die Einrichtung eines Zentrums für 200 Migranten. Das von der Zentralregierung finanzierte Zentrum wird 13 Millionen kosten, plus weitere zwei Millionen für einen Sportbereich in einem neuen Gebäude, das der Gemeinde fünf Millionen einbringen und 50 direkte und 20 indirekte Arbeitsplätze schaffen wird. Villablino wird wieder zu einem Anlaufpunkt für Ausländer werden, so wie es für Hunderte von in Portugal und Kap Verde geborenen Menschen war, die auf der Suche nach Arbeit in der Mine kamen. Viele von ihnen heirateten Frauen aus Laciana oder Asturien. Diese Familien leben dort nun in der dritten Generation.

Trotz aller Bemühungen fehlt den beiden ehemaligen Bergbaurevieren ein Motor für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Dies hat beide dazu veranlasst, sich wieder dem Bergbau zuzuwenden. Degaña der Grube Cerredo. Villablino der Mine Sosas und dem Schacht María. «Aber einen Job zu haben darf nicht bedeuten, sein Leben zu verlieren», sagt Mario Rivas.

Cerredo wurde im vergangenen Jahr für ein Forschungsprojekt zur Herstellung von Graphit wieder in Betrieb genommen. In Sosas wollte man etwas Ähnliches auf die Beine stellen. Im Moment befindet sich das Projekt noch in der Prüfungsphase. Aber die Explosion in Cerredo könnte alles zunichte machen. Denn die Opfer sind wieder einmal der Mine Tod.

Bergung durch ein Loch

Für Luisma Fernández (Caboalles de Abajo, 1972), der sowohl in den asturischen als auch in den leonesischen Bergwerken gearbeitet hat, weckte der tödliche Unfall vom 31. März Erinnerungen an jenen Tag im August 2022, als im selben Bergwerk von Cerredo der Himmel über dem Lastwagen zusammenbrach, in dem Richard Daniel Sander saß.

Der Bergmann aus Uruguay war unter Tonnen von Erde und Gestein eingeschlossen, durch die sich Luisma und fünf weitere Kollegen kämpfen mussten: «Nachdem alles über dem Lastwagen zusammengebrochen war, mussten wir ihn durch ein etwa 50 Zentimeter großes Loch herausziehen. Wir krochen blind durch Geröll, das sich bewegte und uns jede Sekunde hätte verschütten können.»

Das Schlimmste war jedoch nicht, den verunglückten Uruguayer zu finden. «Wir mussten das ganze Gestein auf der Kabine wegschaufeln, um ihn auszugraben.» Als sie es geschafft hatten, musste eine Brigade aus Hunosa anrücken, um die Leiche zu bergen. Er war auf der Stelle tot, aber seine Kollegen konnten seine Familie trösten. «Ich habe noch das Foto, das sie von uns gemacht haben, als ich beim Verlassen der Mine seinen Bruder umarmte», erinnert er sich.

Er ging in Rente in der Überzeugung, dass dies der letzte tödliche Unfall gewesen sei, bis die Schlagwetterexplosion in Cerredo am 31. März diese Illusion zerstörte. «Es kann nicht sein, dass so etwas passiert ist. Es muss eine Menge untersucht werden, weil einige Dinge nicht richtig gemacht wurden», stellt er fest.