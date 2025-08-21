Olivenöl- und Autoverkäufe aus Spanien brechen wegen der Zölle um rund 20 Prozent ein

Edurne Martínez Madrid Donnerstag, 21. August 2025 Teilen

Die offiziellen Statistiken beginnen, die Folgen des Handelskonflikts und der von Donald Trump verordneten Zollpolitik für den Rest der Welt widerzuspiegeln. Aus den Daten des monatlichen Außenhandelsberichts, der am vergangenen Montag vom Ministerium für Wirtschaft und Handel veröffentlicht wurde, geht hervor, dass die spanischen Exporte in die Vereinigten Staaten im ersten Halbjahr um 5,1 Prozent gesunken sind. Allein im Juni, als die Zölle bereits 10 Prozent betrugen, gingen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,5 Prozent zurück.

Eines der am stärksten von den US-Zöllen betroffenen spanischen Produkte ist Olivenöl, das meistverkaufte spanische Lebensmittel in den USA. Offizielle Daten der Datacomex zeigen, dass die Ausfuhren dieses Produkts zwischen Januar und Juni um 25,8 Prozent auf 438,6 Millionen Euro zurückgegangen sind. Allein im Juni sanken die Ausfuhren dieses Produkts im Vergleich zum Vorjahresmonat um 44 Prozent und erreichten nur 58,9 Millionen Euro. Kein Vergleich zu den 103 Millionen Euro, die laut den Statistiken des Ministeriums im Juni 2024 eingenommen wurden.

Die Automobilindustrie, die seit Januar letzten Jahres EU-weit mit einem Zoll von 25 Prozent belegt ist, musste in Spanien einen Umsatzrückgang von 9 Prozent hinnehmen. Die Exporte in die Vereinigten Staaten sind mit einem Rückgang von 16,7 Prozent in der ersten Jahreshälfte noch stärker zurückgegangen, wovon vor allem die Zulieferindustrie betroffen ist, in der Spanien einer der weltweit führenden Hersteller ist.

Beidseitige Beeinträchtigung

Insgesamt beliefen sich Spaniens Exporte in die USA zwischen Januar und Juni auf 8,75 Milliarden Euro, 5,1 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2024, während die Importe im gleichen Zeitraum um 10 Prozent auf über 15,8 Milliarden Euro stiegen. Diese Diskrepanz zwischen Käufen und Verkäufen hat dazu geführt, dass das spanische Handelsdefizit mit den USA in den ersten sechs Monaten des Jahres um 37 Prozent auf 7,083 Milliarden Euro gestiegen ist. So die Daten des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Unternehmen.

Trotz der Ungewissheit und des Zollkonflikts befinden sich die Exporte aus Spanien insgesamt auf Rekordniveau. In der ersten Jahreshälfte erreichten sie 197,1 Millionen Euro, 1 Prozent mehr als im Jahr 2024. Der Klub der Exporteure verweist auf den deutlichen Anstieg der Importe aus Asien (11 Prozent mehr als im Vorjahr), insbesondere aus China, mit einem Anstieg der Einfuhren um 16,4 Prozent. Die Außenhandelsbilanz konnte durch die Verkäufe an den asiatischen Riesen, die ebenfalls um 13,7 Prozent gestiegen sind, nicht ganz ausgeglichen werden. Trotz alledem bleibt Europa mit 74 Prozent der Exporte der Hauptabnehmer spanischer Waren, ein Prozentsatz, der Jahr für Jahr stabil bleibt.

Der Verband weist auch darauf hin, dass 66 Prozent der Exporte von nur 1.000 spanischen Unternehmen getätigt werden, was bedeutet, dass der Außenhandel «besonders anfällig» für Unsicherheit und internationale Schwankungen ist. Darüber hinaus liegt die Zahl der regulären Exporteure bei 43.000, eine «unzureichende» Zahl, wenn man bedenkt, dass es in Spanien mehr als drei Millionen Unternehmen und Selbstständige gibt.

Die europäischen Verkäufe in die USA gehen um 10 Prozent zurück

Obwohl die Eurozone ihr Verkaufsvolumen in den Rest der Welt in diesem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent auf 1,49 Billionen Euro gesteigert hat, beginnt sich das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten zu verändern. Während in den ersten drei Monaten des Jahres das Exportvolumen trotz des Amtsantritts von Donald Trump im Weißen Haus weiterhin ein gutes Tempo aufwies - wahrscheinlich aufgrund der Impulse der Unternehmen, ihre Einkäufe angesichts der sich abzeichnenden Zölle vorzuziehen -, zeigen die jüngsten Daten für Juni, dass dies nur eine Fata Morgana war. Im sechsten Monat des Jahres sind die Verkäufe aus der Europäischen Union in die Vereinigten Staaten um 10,3 Prozent auf 40,171 Milliarden Euro gesunken, wie aus den am Montag von Eurostat veröffentlichten Daten hervorgeht.

Die Einfuhren hingegen stiegen um 16 Prozent auf 30,6 Milliarden, wodurch sich die Handelsbilanz mit den USA laut Eurostat-Daten um 50 Prozent verschlechterte. Zum ersten Mal sind die Vereinigten Staaten nicht mehr das Land mit dem größten Handelsdefizit mit der EU, sondern haben aufgrund des Zollkonflikts das Vereinigte Königreich abgelöst. Ein Konflikt, der sich auch auf einen Anstieg der Einfuhren aus Asien, insbesondere aus China, auswirkt und dazu geführt hat, dass die größte Lücke in der Handelsbilanz mit dem asiatischen Riesen besteht. Das Handelsdefizit der EU mit China ist in der ersten Jahreshälfte um 45 Prozent auf 29,5 Milliarden Euro gestiegen, gefolgt von Indien mit 1,8 Milliarden.

Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten sind im Juni zurückgegangen, obwohl der Pakt zwischen Trump und Ursula von der Leyen, wonach der Verkauf aller EU-Produkte von nun an mit 15 Prozent besteuert wird, noch nicht unterzeichnet worden war. Alles deutet also darauf hin, dass die Exporte weiter zurückgehen werden, da die Produkte bei der Einfuhr in die Vereinigten Staaten teurer werden. Außerdem gehen die Drohungen von Trump weiter. Letzte Woche wandte er sich dem Halbleiter- und Mikrochipsektor zu und kündigte an, dass er in den nächsten Tagen Zölle auf diesen Industriezweig und auf Stahl erheben werde, um die Unternehmen zu veranlassen, in seinem Land zu produzieren. Obwohl er die Höhe der Zölle nicht nannte, deutete er an, dass sie «300 Prozent» erreichen könnten. Apple hat bereits angekündigt, 100 Milliarden Dollar in seinen nordamerikanischen Markt zu investieren, um die Produktion im eigenen Land aufzunehmen.

Was die Stahlindustrie betrifft, so nannte Trump zwar nicht den Prozentsatz, den er anheben will, aber die Branche ist bereits in Aufruhr, nachdem der US-Präsident im Februar letzten Jahres die Steuer auf diesen Werkstoff auf 25 Prozent erhöht und im Mai auf 50 Prozent verdoppelt hatte.